«Manfred siempre empieza bien sus campañas, pero termina mal», afirma Guido Añez

En Cochabamba, Reyes Villa lidera la encuesta de intención de voto con el 35%.

Santa Cruz.- En un análisis sobre las encuestas electorales, el exministro y analista político Guido Añez afirmó en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que el precandidato y líder de Súmate, Manfred Reyes Villa, a pesar de iniciar con fuerza sus campañas, no logra sostener su impulso hasta el final.

“Las encuestas anteriores lo posicionaban como el mejor candidato dentro de la oposición. Pero resulta que Manfred nunca ha empezado mal una campaña, pero nunca ha terminado bien. El año 2000 y en 2002, él comenzó con un 45% y, debido a errores electorales, terminó con un 21%. En vez de ganar apoyo durante la campaña, perdió más del 100% de su respaldo inicial”, explicó Añez en entrevista en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El analista también cuestionó la viabilidad de otros candidatos, como Chi Hyun Chung, aliado de Reyes Villa, asegurando que su candidatura carece de estructura política sólida. “Chi tampoco es un candidato que creo que se vaya a sustentar. No tiene aparato, no tiene equipo, ni siquiera tiene sigla en este momento. Entonces, va a terminar alquilando o comprando alguna sigla de las que aparecen en cada elección para hacer negocio”, señaló.

Sobre Reyes Villa, Añez enfatizó que su principal limitación es estar confinado a Cochabamba y no proyectarse a nivel nacional. “Manfred se ha enclaustrado en la ciudad de Cochabamba. La gente lo reconoce como un buen alcalde, y eso hay que admitirlo, pero no es un hombre de Estado. No maneja las variables económicas ni sociales necesarias para gestionar el país”, manifestó.

