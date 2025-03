Exministro de Salud afirma que el presidente Luis Arce arrebató la esperanza de los bolivianos

Jeyson Auza, quien fue colaborador de la actual gestión entre 2021 y 2023, pide al gobierno empatía con la población nacional y compartir los efectos de la crisis.

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

El exministro de Salud, Jeyson Auza, afirmó este jueves que el presidente Luis Arce Catacora despojó la esperanza del pueblo boliviano con las malas políticas gubernamentales que generaron una profunda crisis económica en el país, la cual se refleja en el incremento de los productos de la canasta familiar, la ausencia de combustibles y de dólares, entre otros, que ponen en vilo a la gente, porque la actual gestión no da una solución estructural a ese grave problema.

Auza, quien fue colaborador de Arce Catacora entre enero del 2021 y junio de 2023, calificó como penosa la situación que atraviesa Bolivia en la actualidad debido a la escasez de los carburantes, a la falta de dólares que han generado un mercado paralelo en la que la cotización de esa divisa supera los Bs 12, así como como el desabastecimiento y el encarecimiento de los medicamentos que hacen peligrar la salud de los bolivianos.

Las filas por combustible se multiplican en todo el territorio nacional. Foto: El Deber

“Antes, era esperanzador escuchar al presidente (Luis Arce), había un grupo de personas que sentían tranquilidad y esperanza al escuchar al presidente, lamentablemente, de un tiempo a esta parte, eso no se ha estado dando, el mensaje que se ha dado ayer raya en una retórica agotadísima: la culpa no es de nuestro gobierno, la culpa es de la Asamblea, la culpa es de los empresarios cruceños, la culpa no es mía”, afirmó la exautoridad para luego señalar que el mensaje presidencial dejó a todos con sabor a nada.

Auza cuestionó las medidas anunciadas por el presidente, porque se trató de anuncios improvisados sin ninguna coherencia ni impacto a la situación que se vive actualmente; asimismo, se preguntó si la creación de una aplicación para saber en qué surtidor existe combustible, la reducción de la circulación del parque automotor, o el incremento de los volúmenes de diésel y gasolina, entre las diez medidas anunciadas, servirán para salir del grave trance que sufre la economía nacional.

Las filas también se forman en los centros de venta de productos alimenticios. Foto: captura pantalla

“Y lo más preocupante es que el otro grupo de propuestas cae sobre los hombros de la población: vamos a llamar a clases virtuales, vamos a implementar horario continuo, vamos a reducir el trabajo de los transportistas; esto me hace recuerdo a la pandemia, la catástrofe más grande que ha vivido el país, una situación de encierro que ha afectado y paralizado la economía del país”, criticó el excolaborador de Arce, quien añadió que si la gente no tiene comida, menos va a tener para el internet que supondrá la modalidad virtual de las labores escolares.

Asimismo, afirmó que en la época de la pandemia de la Covid -19, por lo menos se vislumbraba una luz al final del túnel, a diferencia de la coyuntura actual, porque el gobierno no tiene la posibilidad de ofrecer claridad. “Le doy un consejo fraterno al presidente, si vamos a proponer acciones, medidas y soluciones, tiene que ser con empatía; (…) si le decimos a la gente que se abroche los cinturones esto tiene que empezar por los gobernantes, hay gente que vive con Bs 2500, no va a pasar nada si los gobernantes que ganan Bs25 mil, ahora ganen la mitad”, reflexionó.

El exministro de Salud, Jeyson Auza. Foto: captura pantalla

Por ello, subrayó que, si bien esa determinación no ayuda a la solución estructural del problema económico, por lo menos muestra empatía con el pueblo. “No les podemos decir ajústense los cinturones, sino, ajustémonos los cinturones”, dijo el exministro de Estado, para luego exhortar a las actuales autoridades a ser sinceras sobre la real situación de la crisis actual que se cierne sobre el país.