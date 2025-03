Luis Fernando Camacho afirma que Bolivia fue llevada a la quiebra por el saqueo del MAS

Critica al presidente Luis Arce por no hacer un acto de contrición y solo continuar con los ataques a la ALP por no aprobar los créditos externos que reclama el gobierno.

Boris Bueno Camacho / La Paz

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho no escatimó adjetivos contra el presidente Luis Arce Catacora, a quien reprochó por no dejar de lado la ‘soberbia e irresponsabilidad’ durante su mensaje a la Nación en el que anunció diez medidas para paliar la crisis energética, de la cual responsabilizó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) al no haber aprobado los créditos externos que están paralizados desde hace mucho tiempo.

En su alocución de la pasada noche, el primer mandatario fustigó también a los precandidatos de la oposición cuyas bancadas en la ALP rechazaron la aprobación de esos préstamos, porque impidieron ejecutar obras en beneficio de la población y la circulación de divisas que habrían permitido la compra de combustible, pese a que esas mismas figuras políticas reconocieron que la solución al problema de iliquidez de dólares es a través de esos empréstitos.

“El peor presidente, en sus peores horas, no deja su soberbia e irresponsabilidad con el país. Eso mostró en su mensaje. Presidente Arce, Bolivia no solo está quebrada, está saqueada y ustedes son los culpables de eso, no es la Asamblea Legislativa, no son los empresarios, ni los productores; son los 20 años de incapacidad y corrupción los que nos tienen hundidos en esta crisis”, escribió el político cruceño en su cuenta de la red social X.

Asimismo, el jefe nacional de la agrupación política Creemos afirmó que la paralización del sector productivo del país, la agudización del problema en el abastecimiento de los combustibles y el incremento de los precios de la canasta familiar se debe a la incapacidad de la actual gestión en la administración del país, así como para buscar soluciones a la crisis económica que afecta a toda la población boliviana; por ello, las quejas y las acusaciones a otros actores.

“Ustedes tienen al sector productivo parado, a la gente en las calles mendigando y peleando por combustible y la inflación a punto de descontrolarse”. Usted ya no gobierna, ni usted ni sus ministros se comportan como autoridades del Estado cuando hablan, porque no proponen medidas de hecho ante la crisis, solo se quejan y acusan a otros, demostrando su debilidad y falta de valor para enfrentar este momento”, espetó.

El presidente Arce rodeado de sus ministros. Foto ABI

Además, hizo un parangón entre la autorización para regresar a la virtualidad de las clases como parte de las diez medidas en virtud del desabastecimiento de los combustibles, y las acciones de un padre de familia irresponsable que deja a los hijos librados a su suerte. “Por si fuera poco, actúa como un ‘padre vicioso’ que se farreó el dinero de la familia y como si fuera gran cosa sale a decirle a los hijos que ya no hay plata y que ya no pueden ir a clases”, reprochó.

“La continuidad del masismo en cualquiera de sus formas es una sentencia de muerte para la Bolivia democrática y productiva, la unidad para derrotar al MAS en agosto es un asunto de sobrevivencia para los bolivianos”, alertó en su publicación la máxima autoridad del departamento oriental, quien cumple una detención preventiva en el centro penitenciario Chonchocoro de La Paz desde diciembre de 2022.