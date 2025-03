La COB presenta el pliego petitorio y el pedido genera rechazo en los sectores productivos del país

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Arce y Huarachi en la conferencia posterior a la reunión entre gobierno y la COB. Foto: captura pantalla

Boris Bueno Camacho / La Paz

Con fuerte mensaje de respaldo a Arce, la COB oficializa su pedido de incremento salarial; cívicos cruceños sobre el pedido de la COB: Si se llegan a dar esos incrementos habrá más desempleos; las cuatro razones por las que Branko Marinkovic decidió apoyar a Tuto Quiroga. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Con fuerte mensaje de respaldo a Arce, la COB oficializa su pedido de incremento salarial

Con un fuerte mensaje de respaldo a las 10 medidas adoptadas por el Gobierno frente a la crisis económica que atraviesa el país, la Central Obrera Boliviana (COB) presentó este jueves su pliego petitorio de la gestión 2025. El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, y la dirigencia de los trabajadores se reunieron esta mañana con el presidente Luis Arce para analizar las 10 medidas del Gobierno para afrontar la crisis y darle a conocer su pedido de incremento salarial: 15% al salario mínimo nacional y 20% al salario básico. «(La petición) está sujeta a discusión, como siempre lo hicimos, en la comisión económica, ya con estos antecedentes de un estudio en los diferentes mercados y la preocupación de los bolivianos de la pérdida adquisitiva del salario», apuntó Huarachi, quien recordó cómo el Gobierno de Arce trabaja para asegurar la estabilidad.

Cívicos cruceños sobre el pedido de la COB: Si se llegan a dar esos incrementos habrá más desempleos

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, rechazó este jueves por la tarde la petición de la Central Obrera Boliviana (COB) de un aumento salarial del 15% al salario mínimo nacional y del 20% para el haber básico, del que calificó como propuesta inapropiada en el actual contexto económico del país, en el que prevalece la escasez de combustibles y la falta del dólar. Incluso advirtió que este tipo de medidas puede generar más desempleos. “Me gustaría ver a (Juan Carlos) Guarachi a que vaya donde la gente que está haciendo filas y les pregunte sobre si están en condiciones de pagar incrementos o de quedarse sin empleo, ya que si se llegan a dar esos incrementos salariales, le garantizo que lastimosamente en el país habrá más desempleo de la que hoy tenemos”, lamentó el cívico.

Rodríguez a Arce: Convoque a la oposición y demuestre que el país y el pueblo están antes que sus disputas

El exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé pidió al presidente Luis Arce convocar a la oposición a una cumbre para que muestren juntos que el país y el pueblo están antes que sus disputas. “Es tiempo de cuentas claras y consensos sobre el uso de las escasas divisas y reservas. El oneroso servicio de la ‘deuda externa’, con más créditos no resolverá la crisis. Presidente Arce: convoque a la oposición a una cumbre, podrán mostrar juntos que el país y el pueblo están antes que sus disputas”, escribió Rodríguez Veltzé. El jefe de Estado anunció 10 medidas para afrontar la falta de dólares, el suministro de combustible y descartó una supuesta renuncia, la cual atribuyó a rumores y especulación de algunos actores políticos. El senador y precandidato Rodrigo Paz Pereira sugirió también el miércoles al presidente Arce olvidarse de su candidatura.

“Escasean los dólares, el combustible y las ideas”, dice presidente de la Cainco por las medidas anunciadas por Arce

“Las ‘soluciones’ se repiten, la crisis avanza”, dijo este jueves Jean Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), luego de conocerse las 10 medidas que el presidente Luis Arce lanzó para enfrentar la crisis por combustible. En el paquete de acciones se contempla que la Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH) implementará una aplicación móvil con información oficial en tiempo real de cada una de las estaciones de servicio del país sobre la disponibilidad de combustibles. Esto fue cuestionado por Antelo, que observó que ya existen “más de tres apps” creadas por emprendedores que ofrecen estos datos. Considera como una medida local la extensión del horario de atención de Mi Teleférico en La Paz al considerar que se deja de lado a aquellas urbes que dependen del transporte de micros.

Tuto califica de “cubanoides y de Covid” las 10 medidas de Arce ante la escasez del combustible

Tras las 10 medidas lanzadas por el presidente Luis Arce, que buscan dar un a solución al problema de la escasez de combustible, el expresidente y precandidato Jorge Tuto Quiroga consideró que las mismas son respuestas copiadas de Cuba y la que se implementaron durante la pandemia de la Covid-19 y que en lugar de eso se debe liberar la importación de carburantes. “Son una serie de medidas cuboides y de Covid, ¿cuándo es la última vez que hubo clases virtuales, horario continuo,cuando estábamos con pandemia, que fue una catástrofe humanitaria que afectó al mundo entero”, manifestó Quiroga, tras ser consultado sobre la disposición del Gobierno central. Mencionó que cuando hubo Covid, durante el 2020, en ese entonces la gente no podía salir de sus casas para resguardar su salud y para que no colapsen los sistemas sanitarios.

Exministro de Salud afirma que el presidente Luis Arce arrebató la esperanza de los bolivianos

El exministro de Salud, Jeyson Auza, afirmó este jueves que el presidente Luis Arce Catacora despojó la esperanza del pueblo boliviano con las malas políticas gubernamentales que generaron una profunda crisis económica en el país, la cual se refleja en el incremento de los productos de la canasta familiar, la ausencia de combustibles y de dólares, entre otros, que ponen en vilo a la gente, porque la actual gestión no da una solución estructural a ese grave problema. Auza, quien fue colaborador de Arce Catacora entre enero del 2021 y junio de 2023, calificó como penosa la situación que atraviesa Bolivia en la actualidad debido a la escasez de los carburantes, a la falta de dólares que han generado un mercado paralelo en la que la cotización de esa divisa supera los Bs 12, así como el desabastecimiento.

Las cuatro razones por las que Branko Marinkovic decidió apoyar a Tuto Quiroga

El empresario cruceño Branko Marinkovic anunció su decisión de declinar su candidatura presidencial y brindar su respaldo a Jorge Tuto Quiroga para las elecciones de agosto. En una rueda de prensa celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Marinkovic explicó los motivos de su determinación y lanzó duras críticas contra la política económica del gobierno de Luis Arce. “Bolivia está en un punto de quiebre, y no podemos permitirnos la fragmentación de la oposición. Es momento de unir fuerzas y apostar por quien realmente puede derrotar al MAS en las urnas”, manifestó Marinkovic ante los medios. Durante su intervención, el empresario detalló las cuatro razones que lo llevaron a respaldar la candidatura de Quiroga. Marinkovic destacó que su decisión responde a la necesidad de consolidar un solo bloque que enfrente al Movimiento al Socialismo (MAS).

El Gobierno ratifica que las exportaciones seguirán restringidas hasta que se garantice el mercado interno

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, reafirmó este jueves que el Gobierno no liberará las exportaciones, en referencia a la carne de res, mientras no se asegure el abastecimiento del mercado interno. Asimismo, cuestionó que los empresarios y cívicos de Santa Cruz hagan referencia a una crisis alimentaria y que a la vez pidan que se libere la exportación. “En el caso de la exportación, primero tiene que bajar el precio de la carne de res para el consumidor final y luego de eso se podrá conversar, siempre y cuando se garantice el consumo interno”, indicó la autoridad, tras ser consultado sobre el tema. También observó que algunos empresarios salen a decir que están en una crisis alimentaria, pero, a la vez, ellos mismos manifiestan que quieren liberación de exportaciones, declaraciones que ven como contradictorias.

Dunn asegura que comprar combustible con USDT no será viable porque YPFB necesitará $us10 millones por día

Jaime Dunn, analista y experto en economía, sostuvo que la medida que aprobó el Gobierno para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) compre combustible con criptomonedas no es viable, porque cada día necesitarán conseguir al menos $us 10 millones que no existen en las entidades financieras estatales. El Gobierno aprobó el lunes el DS 5348 para que la petrolera estatal consiga dólares del Banco Unión y que posteriormente se emplee esos recursos en la compra de monedas virtuales para importar el combustible para el país. “Es altamente improbable que este mecanismo vaya a funcionar, a menos que Yacimientos haya conseguido proveedores que le acepten el USDT y que consiga los suficientes dólares para comprar el USDT; es altamente improbable que este mecanismo vaya a funcionar”, sostuvo.

La Asfi aclara que los dólares de los ahorristas no son usados para operaciones del comercio exterior

Tras las declaraciones del ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, la Autoridad del Sistema Financiero (Asfi) aclaró que los dólares ahorrados de los usuarios de los bancos del sistema financiero boliviano no son utilizados en operaciones del comercio exterior. El lunes, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo (DS) 5348 para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) consiga dólares de la banca pública y también apele a la compra de las monedas virtuales para garantizar el abastecimiento de combustible en el país. “El decreto lo que autoriza es darle un mecanismo, un instrumento más a YPFB para que pueda obtener las divisas para la importación de combustible, a través de la entidad bancaria pública, que es el Banco Unión, que también tiene sus clientes que son exportadores y que traen divisas”, explicó Cusicanqui.

