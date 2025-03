La producción de gas natural desciende a niveles menores a los registrados hace 20 años atrás

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

La producción de gas natural bajó a 26 MMCD, cifra que está por debajo de niveles logrados en 2005; tras cuestionamiento de Cainco, Gobierno dice que la subvención es un tema que deben decidir los bolivianos; y, Comité de Diputados aprueba proyecto de ley de debate obligatorio y de equidad de género para elecciones. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– La producción de gas natural bajó a 26 MMCD, cifra que está por debajo de niveles logrados en 2005

Las cifras históricas de la estadística oficial de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y del Ministerio de Hidrocarburos, señalan que la caída en la producción promedio de gas natural en el último decenio, es decir, a partir de 2015 llegó en enero de 2025 a -56 %, a los citados 26 Millones de Metros Cúbicos por Día (MMCD). El retroceso es aún mayor si se comparan datos de 2025 con respecto a una década anterior a 2015, ya que, en 2005, la producción de gas natural llegó a 33.3 MMCD. En 2006, año en el cual asumió la presidencia Evo Morales, la producción de gas natural inició su ascenso con 35 MMCD, y no paró hasta el año 2015 (con la única salvedad de que el año 2009 se registraron 34 MMCD, que es el registro más bajo de producción en el citado período de tiempo).

Anapo: Ya hay un perjuicio al país, y se agrava día a día por la falta de diésel

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, expresó su profunda preocupación ante la escasez de diésel que afecta a los productores agrícolas en plena cosecha. Según Hernández, la falta de combustible está generando graves perjuicios tanto para los agricultores como para la población en general, ya que impide la recolección de productos esenciales como la soya. “Hay un perjuicio día que pasa eso se va a ir agravando, por eso la urgencia, la solución tiene que ser inmediata, no tiene que ser en una semana, tiene que ser ya, los productores necesitan el diésel de forma urgente para garantizar y asegurarse de que van a poder iniciar la cosecha de su producción”, enfatizó Hernández en entrevista con La Hora Pico de eju.tv.

– Cívicos acuerdan ir a la Asamblea de la Cruceñidad por falta de diésel y piden rendición de cuentas al Gobierno

El directorio del Comité pro Santa Cruz determinó la noche del jueves que se activen los mecanismos respectivos para ir a una Asamblea de la Cruceñidad ante las fallas en el abastecimiento de combustible que persiste en el país. Además, se pidió a los parlamentarios nacionales que exijan una rendición de cuentas a autoridades nacionales para que informen sobre el gasto en carburantes. Determinaron, entre otras resoluciones, apoyar de manera contundente al Comité Multisectorial Nacional y al Movimiento Cívico Nacional en las decisiones que tomen, exigir la liberación urgente e inmediata de los combustibles sin trabas, sin burocracia y reglamentos tramposos, exigir la restitución para que los surtidores vuelvan a comercializar hasta 20.000 litros de combustible.

– Se debe garantizar diésel para el agro, para que ingresen $us 2 mil millones al país, afirma gerente de Anapo

Para que la economía pueda reactivarse con el ingreso de divisas, el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, pidió al Gobierno nacional que garantice el abastecimiento de diésel a los agricultores y así se inyecten 2.000 millones de dólares al país. “Vamos a seguir insistiendo en coordinar con las autoridades para que se pueda cumplir el mandato del presidente (Luis Arce) de que se debe priorizar el diésel para que se pueda cosechar esta importante producción. Esto significa garantizar el alimento para los bolivianos, y no solamente eso, significa tener excedentes para que se pueda exportar en productos con valor agregado, como es la harina, la torta de soya, el aceite, que en este caso puede llegar a significar el ingreso de divisas por más de 2.000 millones de dólares”, declaró.

– Tras cuestionamiento de Cainco, Gobierno dice que la subvención es un tema que deben decidir los bolivianos

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, señaló este jueves que la subvención de los combustibles es un tema sobre el que deben decidir las y los bolivianos, tema al que hizo tras los cuestionamientos del presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo. Según el dirigente empresarial, la crisis de combustible en Bolivia es consecuencia de la escasez de dólares y una subvención insostenible, advirtiendo que los créditos externos no son la solución a esta problemática. Para el viceministro, el levantamiento o no de la subvención “es una decisión que los bolivianos tendríamos que tomar a partir de los instrumentos necesarios”. “Mientras no suceda aquello, el Gobierno, responsablemente, va a continuar con la subvención a los carburantes”, sostuvo.

– Expertos prevén que el incremento salarial ocasionará una mayor inflación

Ante los pedidos que hicieron algunos sectores de incrementar el salario minino nacional en al menos 20%, expertos prevén que si se dispone esa medida ocasionará una mayor inflación en los precios de los productos y servicios. “Si suben los sueldos, no importa en qué cantidad, lo que va a ocurrir y lo que va a causar es que la inflación va a volver a subir, por tanto, se vuelve como un círculo vicioso”, afirmó el abogado laboralista Cristian Améstegui. Al respecto, el economista Gonzalo Chávez coincidió con esa afirmación y aseguró que, si se plantea un reajuste salarial por encima del 10% tomando en cuenta los parámetros de la inflación de 2024 que llegó al 9,97%, advirtió que será como “echar gasolina” al encarecimiento de los productos. Améstegui consideró que el incremento debería ser diferenciado.

– COB rechaza reunión con empresarios para definir el incremento salarial y los tildan de “explotadores”

Ante el debate del incremento salarial, la Central Obrera Boliviana (COB) rechazó sostener una reunión con los empresarios privados del país para acordar un aumento, afirmaron que no tiene nada qué hablar con ese sector a quienes los tildaron de “explotadores”. “Nosotros no tenemos nada que hablar con ellos, son empleadores, son los patrones, son los explotadores. Los trabajadores dejamos un granito de arena para que nuestro país salga adelante y no podemos reunirnos con ellos, seguramente el Gobierno lo hará”, afirmó el dirigente de la COB, Gustavo Arce. Diferentes sectores se pronunciaron con relación al incremento salarial para esta gestión, el magisterio y los fabriles de La Paz plantearon un aumento del 20% al salario mínimo nacional debido al encarecimiento de los productos de la canasta familiar y el alza de pasajes.

– Comité de Diputados aprueba proyecto de ley de debate obligatorio y de equidad de género para elecciones

El Comité de Democracia y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados aprobó este jueves los proyectos de ley de “Debate obligatorio” y de “Equidad y paridad de género” para las elecciones generales del 17 de agosto. La secretaria del Comité, diputada Blanca López (MAS), indicó que por unanimidad se aprobó ambos proyectos de ley que pasarán a la Comisión de Constitución para su tratamiento. “Seguramente para el día martes se está viendo el tratamiento para su debate y aprobación de ley (en la Comisión de Constitución)”, dijo López. La parlamentaria destacó la importancia de ambos proyectos. En el caso del debate obligatorio, dijo que, como ciudadanos, se quiere conocer las propuestas de los candidatos, los cuales deben ir en beneficio de la población. La iniciativa propone que los debates sean 15 a 5 días previos a la elección.

– Dirigente “evista” afirma que el MAS “falleció” tras la renuncia de Evo a su militancia en ese partido

El dirigente cruceño del ala “evista” Reynaldo Ezequiel aseguró el jueves que el Movimiento Al Socialismo (MAS) “falleció” tras la renuncia que presentó el expresidente Evo Morales a su militancia en ese instrumento político. “El MAS-IPSP acaba de fallecer porque el corazón de esta sigla era Evo Morales y ahora ya no forma parte de este partido”, indicó el dirigente político. Ayer, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aceptó la renuncia que presentó Morales a su militancia en el MAS, partido del que fue parte durante más 20 años, pues su militancia data de 2002. Morales asumió esa medida luego de perder la dirección del instrumento político, que ahora la tiene Grover García del ala “arcista” quien fue elegido en un congreso en la ciudad de El Alto, avalado por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y reconocido por el TSE.

– TCP declara inconstitucional la ley que autorizaba al alcalde cruceño firmar contratos hasta por Bs 30 millones sin pasar por el Concejo

A través de una sentencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional la Ley Municipal 1503 que modificaba la Ley de contratos de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y que autorizaba al Ejecutivo la firma de contratos hasta por Bs 30 millones, sin necesidad de la aprobación del Concejo. La Ley 1503 aprobada en febrero del 2022 señala en una parte del articulo II que el Concejo tiene derecho a la aprobación y fiscalización de los contratos y convenios cuyo monto sea igual o mayor a Bs 30 millones, mientras que los de menor cuantía podían ser firmados por el Ejecutivo Municipal. Dicha ley fue enviada a revisión al TCP que emitió una la sentencia 0174/2023 declarando a la Ley 1503 inconstitucional “por la forma” y por la “improcedencia en el fondo” de la ley citada.