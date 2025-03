Llueven las críticas contra el gobierno de Arce por no haber prevenido la crisis energética en el país

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El presidetnte saliente de la CAO criticó al gobierno por la mala gestión de la crisis. Foto: La Razón

Boris Bueno Camacho / La Paz

Presidente de la CAO critica un Gobierno ‘duro’ y ministros sin conocimiento; Bloqueo en Yapacaní; amenazan con la toma de pozos petroleros y exigen reunión con el ministro de Hidrocarburos; y, Tuto pide a Arce que declare emergencia y anuncie medidas para encarar los últimos meses de su gobierno. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Presidente de la CAO critica un Gobierno ‘duro’ y ministros sin conocimiento

En su último día como presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), el presidente del agro cruceño, José Luis Farah, criticó la labor del Gobierno y la capacidad de los ministros de Estado. “Lo más difícil han sido los retos de sentarse con un gobierno extremadamente duro, podamos decir, que no tenga ministros que tengan conocimientos del área, que uno tenga que explicarles”, señaló en entrevista con Asuntos Centrales. Farah, que asumió la presidencia de la CAO en 2023, fue una de las figuras más importantes del sector agropecuario y sostuvo múltiples reuniones con los ministros. Criticó la falta de conocimiento y de experiencia en el área de las autoridades y la falta de voluntad para escuchar a los productores y sus necesidades. El todavía presidente de la CAO destacó que se logró la aprobación de eventos de biotecnología.

Crisis por combustible: Cívicos piden al gobernador de Santa Cruz declarar emergencia departamental

En una reunión de emergencia convocada por el colapso económico que afecta al departamento de Santa Cruz y al país en general, el presidente del Comité Cívico cruceño, Stello Cochamanidis, junto a los vicepresidentes Agustín Zambrana y Dino Franco, solicitaron formalmente al gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, la declaratoria de Emergencia Departamental. Esta medida busca activar mecanismos que permitan paliar los efectos de la crisis y atender de manera urgente las necesidades de la región. Cochamanidis instó a las instituciones públicas y sectores productivos a trabajar unidos en la búsqueda de soluciones concretas ante la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional. Entre las principales propuestas planteadas, se destaca la promulgación de una ley departamental que permita la importación y comercialización de carburantes.

Bloqueo en Yapacaní: Amenazan con la toma de pozos petroleros y exigen reunión con el ministro de Hidrocarburos

Cuando se cumple el tercer día de bloqueo en el municipio cruceño de Yapacaní en demanda de un abastecimiento oportuno de combustibles, los sectores movilizados dieron un ultimátum al Gobierno y amenazan con la toma de los pozos petroleros de la región, exigiendo también una audiencia con el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo. El bloqueo se masificó en las últimas horas exigiendo el abastecimiento oportuno, en busca de un plan que garantice el suministro para encarar las labores productivas, principalmente la cosecha de grano, de acuerdo con el reporte. Los movilizados sostuvieron una reunión en las últimas horas, donde se dio un plazo de 24 horas al ministro Gallardo para que llegue hasta este municipio con una solución al problema. Caso contrario, se tomarán los pozos petroleros.

Dorgathen: “La falta de divisas era previsible, se veía venir desde hace ocho años”

La crisis de abastecimiento de combustibles ha generado incertidumbre en la población y el sector productivo. En entrevista exclusiva, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, aclara que el problema no es la falta de gasolina o diésel, sino la disponibilidad de dólares. Explica las soluciones en curso, la importancia de los créditos externos. Hay dos fuentes principales de gasto de divisas para el Estado: la compra de combustible y el pago de créditos. En cualquier país, se reciben créditos y se pagan créditos. Actualmente, estamos pagando deudas contraídas en 2015, 2016 y 2017. Paradójicamente, asambleístas afines a esos gobiernos ahora no quieren aprobar nuevos créditos para pagar esas mismas deudas. Durante los últimos 20 años, Bolivia ha recibido más créditos de los que ha pagado, salvo en los últimos dos años, donde la tendencia se ha invertido.

“Los negocios no están mal”: En medio de la crisis, Cazón celebra mayor recaudación de impuestos

En medio de la crisis económica, el presidente interino del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, celebró una mayor recaudación tributaria y aseguró que el país no está en quiebra y que los “negocios no están mal”. La máxima autoridad tributaria ofreció esta mañana una conferencia de prensa para presentar la recaudación de los dos primeros meses de este año, que tuvo un aumento importante respecto al mismo periodo del año pasado. En enero y febrero del 2025, el SIN recaudó 6.156,6 millones de bolivianos, 1.068,8 millones de bolivianos más que en el mismo periodo del 2024. “Tenemos una importante recaudación en enero y febrero de Bs 6.156,6 millones, un crecimiento de más de 1.068,8 millones de bolivianos, a pesar del bloqueo económico que está realizando la Asamblea Legislativa al no aprobar esos créditos”, sostuvo Cazón.

Tuto pide a Arce que declare emergencia y anuncie medidas para encarar los últimos meses de su gobierno

El expresidente y precandidato opositor Jorge Tuto Quiroga pidió este miércoles al presidente Luis Arce que diga la verdad sobre su modelo económico “que fracasó”, anuncie medidas para encarar los últimos meses de su gobierno y declare emergencia nacional. “Deje de hacer fábricas, deje de erogar dólares, declárese en emergencia (sic), señor Arce. Usted y su jefazo —en referencia a Evo Morales— han dejado al país en la quiebra, trate de ordenar sus últimos meses en el poder, para no dejar el país en estado de coma terminal y destrozado. Ya han hecho suficiente daño y se van todos el 17 de agosto”, dijo el exmandatario. Las declaraciones del precandidato surgen luego que el Gobierno admitió que no puede cubrir la demanda de combustible para los sectores productivos y reconoció que existen problemas para acceder a divisas para importar gasolina y diésel.

Creemos advierte que “mañana nos vamos a pelear por la comida” consecuencia de la incapacidad y corrupción del MAS

El jefe de la Bancada de Creemos, senador Henry Montero, manifestó este miércoles que, por la incapacidad, el derroche, la falta de transparencia y la corrupción de los recursos económicos del Estado en los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) conducirá a los bolivianos a pelearnos hasta por la comida. “Hoy nos peleamos por gasolina, mañana nos vamos a pelear por la comida (…) El Estado ha tocado fondo porque ése mar de gas que nos decía el MAS, ésa Suiza que nos prometía el MAS (no hay), el presidente de YPFB (al inicio de año) nos decía que se acabaran las filas en el 2025, hoy vemos todo lo contrario. Cuando nosotros recibíamos 6.000 millones de dólares de recaudación hoy estamos a 2.000 millones de dólares y vamos a alquilar solamente nuestro gasoducto, no vamos a ver qué importar.

Las lluvias dejan cuatro tramos intransitables y la ABC recomienda tomar rutas alternas

La intensidad de las lluvias provocó que al menos cuatro tramos carreteros queden intransitables, por lo que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) recomienda tomar rutas alternas para llegar a destino. «Tenemos un sector crítico que es Llavini, ruta Oruro-Cochababa, se ha perdido la plataforma; tenemos el sector de Santa Bárbara-Caranavi, departamento de La Paz, donde se ha perdido un viaducto de 50 metros; tenemos el sector de Río Seco-Huarina, donde se ha inhabilitado un puente, y tenemos también un cuarto punto crítico, el río Caine-Toro Toro, del departamento de Potosí, donde también se ha perdido parte de la plataforma y los vehículos están transitando por rutas alternas«, informaron desde la ABC. La crecida de ríos y los deslizamientos, entre otras causas relacionadas con el clima adverso, ocasionó daños en las carreteras.

Los deslizamientos en la vía principal hicieron que el bus accidentado en Pocoata tome esa ruta

El autobús que la mañana de este miércoles se estrelló en la ruta Pocoata-Sucre tomó esa vía porque la carretera principal quedó inhabilitada debido a los deslizamientos, reportó la Policía de Potosí. «Por los derrumbes que existen en la carretera principal ha tomado esta ruta, lamentablemente a la altura de la comunIdad Tomaycurí esta flota sale de la vía y se encuneta, chocando con la peña que existía en el lugar», explicó a Láser el subcomandante de la Policía potosina, Limbert Choque. Como resultado de la colisión del motorizado con el peñasco al costado de la carretera, al menos 13 personas perdieron la vida y otras 20 resultaron heridas. El bus había partido de Cochabamba con destino a Oruro, pero los derrumbes en la vía principal hicieron que el tráfico sea desviado a la ruta alterna que pasa por Sucre y Potosí.

Hay alerta roja en 98 municipios por el riesgo de inundaciones producto de las crecidas de ríos

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, brindó un informe sobre la afectación por lluvias y otros eventos en el país señalando los riesgos que se pueden dar a causa de las crecidas en el nivel de ríos. En conferencia de prensa expuso el último boletín que emitió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), y que está vigente hasta el 25 de marzo, en el que se señala de una alerta hidrológica de color rojo. En el detalle se indica que son 98 municipios los que están bajo riesgo de inundaciones; en Cochabamba son 23, La Paz 21, Chuquisaca 20, Santa Cruz 20 y en Potosí 14. “Se tomaron recaudos en Cochabamba, en La Paz se trabaja ya intensamente, se están tomando las previsiones en Chuquisaca y en Santa Cruz mañana se inicia con la implementación del plan y en Potosí ya se encuentran en alerta”, dijo.

