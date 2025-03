Los resultados de tres encuestas serán cruzados para determinar quién será el candidato del bloque opositor

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Tuto Quiroga, Amparo Ballivián y Samuel Doria Medina del bloque de unidad. Foto: Red Uno

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Bloque opositor revela que definición de candidato único se realizará a través de tres encuestas; productores cruceños se declaran “desesperados” por diésel y analizan pagar el precio internacional; y, “la falta de combustible destroza nuestro sistema de comercialización”, señala el sector porcicultor. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Bloque opositor revela que definición de candidato único se realizará a través de tres encuestas

Tomás Monasterio, vocero de la alianza política Libre, que perfila la candidatura de Jorge Tuto Quiroga a la presidencia, reveló este viernes que tres empresas encuestadoras se harán cargo de las mediciones para definir la candidatura única del bloque de oposición. El dirigente político indicó que una de las empresas encuestadoras la contratará el empresario y precandidato Samuel Doria Mediana, la otra Tuto Quiroga y la tercera estará a cargo de los dos precandidatos. “Es decir, tres encuestas que harían tres mediciones, tres métricas, una el mismo día, a la misma hora, tanto que sean en los mismos lugares, para que tengamos el levantamiento de la información de primera mano”, dijo. Añadió que en las encuestas existen cinco preguntas y que el ganador de estas preguntas irá acumulando puntos.

– Vocal del TSE dice que ya realizaron cinco pruebas del funcionamiento del TREP para las elecciones generales

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila, señala que ya se han realizado cinco pruebas piloto del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para ser aplicado en las elecciones generales de 2025. “Existe el compromiso del Órgano Electoral de implementar un sistema de transmisión de resultados, ya hemos realizado cinco pruebas y vamos realizar dos pruebas en el marco de las actividades del proceso electoral”, dijo. El vocal dijo que el sistema aún debe ser sujeto a otras pruebas para ser ejecutado en los comicios de agosto de 2025. Ávila dio a conocer los elementos que serán necesarios para una óptima funcionalidad. “Depende de tener un buen sistema, depende de la funcionalidad; depende de la conectividad a internet y la logística electoral”, explicó.

– Nayar cuestiona al TSE, afirma que el TREP se habría desarrollado sin necesidad de una ley

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, sostuvo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pudo haber implementado el Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares (TREP) sin necesidad de una ley, ya que en elecciones anteriores se utilizó sin contar con una normativa específica. «Esa es la que garantiza, en realidad, el proceso. Y si hubiera habido voluntad del Tribunal Supremo Electoral, podría haber desarrollado el TREP sin necesidad de una ley. ¿Por qué? Porque ya en anteriores elecciones se había desarrollado», declaró Nayar en entrevista con La Hora Pico de eju.tv. Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el proyecto de ley del TREP en sus estaciones en grande y en detalle. La norma fue presentada por el TSE para su aplicación en las elecciones generales de 2025.

– Del Castillo dice que en el Legislativo existe un ‘corralito de dólares’ por créditos no aprobados

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó este viernes que en la Asamblea Legislativa Plurinacional existe un “corralito de dólares” debido a que desde hace meses existen proyectos de crédito que no fueron aprobados. “Tenemos que generar una economía de base ancha para que nos genere mayores incrementos de riqueza y poder redistribuirlo en toda la población. Lamentablemente tenemos un corralito de dólares en la Asamblea Legislativa Plurinacional, es un elemento que no producimos en nuestro país”, dijo. En 26 meses, aseguró que el Gobierno tuvo que “sobrevivir” sin la aprobación de créditos que debieron ser utilizados para la atención de diferentes proyectos en el país y para la atención de las emergencias como la falta de combustible y desastres naturales.

– UN considera que Reyes Villa y Chi comparten ideas discriminatorias sobre homosexualidad y mujeres solteras

El vocero de Unidad Nacional (UN), Marco Fuentes, señaló este viernes que el jefe nacional de Súmate APB Manfred Reyes Villa y el médico Chi Hyun Chung comparten similitudes discriminatorias sobre la homosexualidad y las mujeres solteras. “Recordemos que hace unos 10 años, aproximadamente, o tal vez más, Manfred Reyes Villa decía que la homosexualidad era una enfermedad. No sabemos si seguirá pensando así y ahora viene el señor Chi y dice que es anormal que haya madres solteras. Son visiones retrogradas y creo que eso les va a perjudicar”, dijo. Fuentes resaltó que existen madres solteras que sacaron “cara” por sus hijos, más que sus exparejas, sobreviviendo y saliendo adelante. Reiteró que las declaraciones del médico surcoreano son visiones retrógradas, pero que sus declaraciones restarán en la alianza con Reyes Villa.

– Evistas temen que la ley del debate obligatorio sea para “opacar” a Evo Morales

Los diputados del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gualberto Arispe y Jhonny Pardo consideran que la propuesta de ley que impulsa el debate obligatorio como parte del proceso electoral, tiene como objetivo “opacar” a Evo Morales, y vulnera sus derechos y principios. Desde Comunidad Ciudadana (CC) responden que Morales no debe temer porque él no puede ser candidato, afirmó el diputado Alejandro Reyes. Arispe indicó que esta norma es una estrategia de la oposición y derecha para sacar puntos y réditos. El evista expuso como en anteriores procesos electorales que Morales no acude a debates con otros políticos porque él “debate con el pueblo”. Por su lado, el diputado Pardo, planteó que el proyecto de ley regrese a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para ser revisado y ajustado.

– Gobierno afirma que responsabilizar a Montenegro por la crisis energética carece de fundamento

El Ministerio de Economía, mediante un comunicado, aseveró este viernes que responsabilizar al titular de esa cartera de Estado, Marcelo Montenegro, por la crisis energética, carece de fundamento. De esa manera, el despacho de la autoridad salió al frente de la versión expresada por el expresidente Evo Morales (2006 – 2019, quien aseguró que el mandatario Luis Arce sabía lo que ocurría en materia de hidrocarburos, porque su delegado en la estatal petrolera era Montenegro. En la respuesta, se explica que Montenegro integró el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) entre diciembre de 2010 y marzo de 2013, periodo en el que la estatal petrolera estuvo bajo la presidencia de Carlos Villegas; pero que la política energética del país es competencia del Ministerio de Hidrocarburos, mientras que YPFB opera bajo su tuición.

– Productores cruceños se declaran “desesperados” por diésel y analizan pagar el precio internacional

Los productores, particularmente de Santa Cruz, se declararon este viernes “desesperados” por la falta de diésel para salvar la producción e inversión y garantizar la seguridad alimentaria del país. Aseguraron que, pese a que no están de acuerdo, el sector analiza la propuesta de pagar el carburante a precio internacional. El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Romero, dijo que se requiere con “urgencia” resolver la crisis del combustible para salvar el trabajo, el esfuerzo y la inversión que han realizado miles de agroproductores. El 11 de marzo, el Gobierno confirmó la implementación de un precio referencial de Bs 11,50 por litro de diésel sin subvención para mineros y productores agropecuarios interesados el importar el carburante. En cambio, el diésel subvencionado se vende en Bolivia a Bs 3,72.

– Ante falta de combustible, cívicos convocan a gran marcha para este 24 de marzo

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, convocó a los cruceños a una gran marcha de protesta para el lunes 24 de marzo, exigiendo al Gobierno una solución inmediata al desabastecimiento de combustible y al caos económico que afecta a la región. «Tiene que salir toda la familia, tenemos que salir todos», manifestó Cochamanidis en La Hora Pico de eju.tv; enfatizó que la crisis no solo afecta a Santa Cruz, sino a todos los bolivianos. Alertó sobre el impacto que el desabastecimiento tiene en sectores clave, como la salud, donde más del 80% de los insumos para medicamentos es importado y comienza a escasear. El líder cívico señaló que la situación económica se agrava debido a la disparada del dólar paralelo, que ha alcanzado valores de entre 12 y 14 bolivianos, encareciendo los productos importados en un 60% o 70%.

– “La falta de combustible destroza nuestro sistema de comercialización”, señala el sector porcicultor

El gerente general de la Asociación Departamental de Porcicultores (Adepor) de Santa Cruz, Henry Chávez, indicó que tiene reportes de granjas que se cierran debido a la falta de carburantes, situación que se tiene desde hace más de un mes en el país. “Tenemos granjas que están cerrando”, indicó y explicó que “la falta de combustible destroza totalmente nuestro sistema de comercialización”. “Todo el sector productivo está en alerta en este momento. No solo ahora, desde hace muchos meses atrás. No hay combustible, se paraliza todo”, manifestó Chávez. El representante del sector explicó que los vehículos que recogen los animales, se quedan “una semana, prácticamente, parados en un surtidor”. Señaló que la situación del combustible afecta toda la cadena de distribución y comercialización de los productos.