Luis Arce y David Choquehuanca son los grandes ausentes en el desfile en homenaje al aniversario alteño

La alcaldesa Eva Copa encabezó el desfile en El Alto. Foto: captura pantalla

Boris Bueno Camacho / La Paz

¿Para evitar abucheos? Arce y Choquehuanca no participan de actos protocolares de El Alto; Evo Morales ya no pertenece al MAS, el TSE acepta su renuncia; y, fiscal general informó que durante el feriado de carnaval el IDIF atendió 520 casos por hechos de infanticidio, feminicidio, entre otros. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– ¿Para evitar abucheos? Arce y Choquehuanca no participan de actos protocolares de El Alto

Sin la participación del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, la ciudad de El Alto inició este miércoles los actos protocolares por su 40 aniversario con un desfile cívico militar y policial. La alcaldesa Eva Copa encabezó el desfile, acompañada por concejales, autoridades municipales, de organizaciones sociales y jefes policiales y militares. La ausencia de las principales autoridades de Gobierno fue notable; pues ni el presidente de Estado ni el vicepresidente acompañaron a Copa en el palco oficial. Solo se vio al ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Zenón Mamani; quien participó de los actos en representación del Gobierno. Algunos dirigentes de organizaciones sociales de El Alto argumentaron que Arce no fue a El Alto para evitar ser abucheado; como ocurrió ya en otras oportunidades.

– A falta de Arce y Choquehuanca, Rodrigo Paz aprovecha palco del desfile cívico de El Alto

Ante la ausencia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, quien aprovechó uno de los palcos del desfile cívico de El Alto fue el precandidato Rodrigo Paz Pereira, quien aceptó la invitación que le hicieron los vecinos de la Zona Central Alpacoma. El senador por Tarija llegó hasta la avenida 6 de Marzo, donde la mañana de este martes se llevó a cabo el desfile de celebración del 40 aniversario de la urbe alteña. «Es la ciudad de Bolivia más importante sobre el Pacífico que tiene una gran perspectiva de crecimiento y desarrollo, pero bajo otra lógica. Hay que abrir un nuevo ciclo en el que sea la gente la que pueda controlar la economía, no sólo el Estado», declaró. El también senador se fotografió con dirigentes de Participación y Control Social de El Alto, además de los vecinos de la Zona Central Alpacoma.

– Eva Copa dialoga con el gobernador de Chuquisaca y confirma participación de Morena en comicios

La alcaldesa de la ciduad de El Alto, Eva Copa confirmó este miércoles que su partido político Morena participará en los comicios generales de este año y que en los siguientes días conversará con el líder de la agrupación ciudadana Bolivia Somos Todos, Damián Condori, gobernador de Chuquisaca, con el fin de definir las estrategias electorales. “No he tenido ningún tipo de acercamientos ni alianzas que no sea con ninguna otra fuerza política más que con Bolivia Somos Todos, que representa Damián Condori, gobernador de Chuquisaca, con quien estaré conversando en estos días para ver qué estrategias políticas tomaremos rumbo a las elecciones generales”, indicó. Detalló que, de momento, conversan sobre los delegados departamentales, para luego definir candidatos, tanto para la presidencia, vicepresidencia, legisladores pluris, supraestatales, entre otros.

– Evo Morales ya no pertenece al MAS, el TSE acepta su renuncia

Después de 23 años, Evo Morales ya no pertenece al Movimiento al Socialismo (MAS). El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aceptó su renuncia, informó el vocal Tahuichi Tahuichi. “Oficialmente ha sido aceptada la renuncia a la militancia del MAS del señor, hermano, Evo Morales”, informó el vocal del TSE en declaraciones a la red Unitel. El exmandatario presentó su renuncia al MAS-IPSP, organización con la que llegó a la presidencia de Bolivia y gobernó durante casi 14 años. Morales había militado en el MAS desde 2002. Renunció después que logró un acuerdo con el Frente Para la Victoria (FPV) y luego que el arcismo mediante acciones legales se quedó con la sigla y dejó fuera de esa organización política a todo el bloque evista. “Ya no pertenece al MAS”, reiteró Tahuichi Tahuichi, quien se refirió a Morales como “hermano”.

– Politólogo: La oposición reeditará su dispersión y al MAS le ayudará su enraizamiento social

El analista político Franz Flores no es nada optimista sobre la posibilidad de construcción de un bloque de unidad. Cree que la oposición reeditará la dispersión del pasado y no consolidará la unidad. Respecto al MAS dice que su “enraizamiento social” es clave para una nueva posible victoria electoral. “Yo creo que se va a reeditar las dispersiones. Tres bloques uno liderizado por Chi, otro liderizado por la coalición de Tuto (Quiroga) y Samuel (Doria Medina) y otro de Manfred Reyes Villa. Los tres van a buscar candidatos cruceños”, afirmó el politólogo. En su criterio, los opositores están viviendo una suerte de “ficción estadística” con relación al manejo de las encuestas. “Manfred aparece primero, no aparece Luis Arce. Creo que eso va a cambiar completamente el momento en el que Arce sea candidato y todo el aparato estatal se accione a su favor”.

– Diputado evista avisa que quien quiera ingresar a la sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba debe presentar carnet

El diputado evista Héctor Arce informó que las personas que deseen ingresar a la sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, en Lauca Ñ, deben presentar su cédula de identidad, debido a que en ese lugar se encuentra el expresidente Evo Morales. La medida, explicó, busca precautelar la seguridad del exmandatario, quien tiene una orden de aprehensión por el delito de trata con agravante. “Debe presentar su carnet, esto por un tema de estrategia y seguridad de la integridad física del hermano Evo Morales. (Se pedirá este documento para ingresar) donde está el hermano Evo, en la sede de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba. Ya hemos tenido algunos infiltrados, cuando yo he ido a visitar, los hermanos me han pedido mi carnet”, aseguró Arce. El exmandatario no sale del trópico de Cochabamba desde noviembre del año pasado.

– ANH Santa Cruz responsabiliza de la escasez de carburantes a dos bloqueos

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Santa Cruz justificó la escasez de carburantes en esa región del país por los dos puntos de bloqueo que, según los funcionarios, afectan la distribución de la gasolina y el diésel. «Cada planta tiene días de autonomía en lo que respecta al abastecimiento, se han presentado dos bloqueos, tanto en Yacuiba como en la parte del norte del departamento, que han ocasionado una demora en la llegada del combustible», declaró a los medios la directora regional de la ANH Lesly Lanza. Desde la última semana de febrero volvieron a formarse largas filas de motorizados en las estaciones de servicio de Santa Cruz, una situación que empeoró durante el feriado largo de carnaval, debido a la falta de distribución de carburantes. «A consecuencia de eso se ha podido evidenciar las filas que actualmente estamos presenciando», indicó.

– Fiscal General informó que durante el feriado de carnaval el IDIF atendió 520 casos por hechos de infanticidio, feminicidio, entre otros

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó hoy que, del 1 al 4 de marzo del presente año, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) a nivel nacional atendió 520 casos a través de distintos requerimiento periciales fiscales dentro de la investigación de dos casos de Infanticidios en el departamento de Santa Cruz, un Femicidio en Potosí, 73 autopsias por Muertes en Accidentes de Tránsito, entre otros. “El Ministerio Público a nivel nacional tomó previsiones y realizo turnos de trabajos para poder atender los casos que se suscitaron durante el feriado de carnaval, en ese marco, el IDIF atendió los requerimientos periciales solicitados por los Fiscales de turno dentro de los 520 casos más complejos, entre ellos, dos Infanticidios que son investigados en Santa Cruz donde se ya se tienen identificados a los presuntos autores”, dijo.

– En respeto a las víctimas de los accidentes, Potosí suspende su Corso Ciudad de Plata

En respeto a la memoria de las víctimas de los accidentes de tránsito de estos días, y en solidaridad con sus familiares, la Gobernación de Potosí determinó suspender el tradicional Corso Ciudad de Plata, que debía tener lugar este fin de semana. «Nos adherimos al profundo dolor de todas las familias que han atravesado esta situación que ahora nos aqueja, es en ese sentido que a través de la Unidad de Cultura y en coordinación con las diferentes instituciones se ha determinado suspender las actividades programadas», informó el director de Cultura del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, Juan Carlos Ballesteros. Entre el sábado 1 y el lunes 3 de marzo, dos accidentes de tránsito se cobraron la vida de más de 60 personas en las rutas de Uyuni y Oruro que conducen a Potosí. Los hechos son investigados por la Policía.

– Identifican al menos 16 cabos sueltos en el sicariato del capitán Aldunate

La investigación del asesinato del capitán José Carlos Aldunate Meneces, de la Policía Boliviana, víctima de un grupo de sicarios que lo acribillaron el pasado 19 de febrero en la puerta de su domicilio, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, tiene al menos 16 cabos sueltos o interrogantes, de acuerdo con el análisis de expertos. Los indicios en torno al crimen señalan que se trató de un acto planificado. La Policía afirma que habría sido cometido por una organización criminal ligada al narcotráfico, que investigó dónde trabajaba, vivía, la rutina diaria y decidió cometer el crimen a plena luz del día. Los analistas consideran que el accionar de los asesinos tenía el fin de enviar un mensaje de advertencia, dirigido a los superiores del uniformado, por lo cual, sostienen, uno de los investigados debe ser el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.

