María Galindo a oferta de candidatura: «Hubiera dicho que sí, pero digo que no»

La líder de Mujeres Creando leyó un extenso pronunciamiento en el que explicó por qué debería haber aceptado la propuesta, pero por qué al final rechazó el ofrecimiento.

eju.tv / Video: Radio Deseo

La activista política María Galindo respondió la mañana de este lunes a la oferta que recibió para presentarse como candidata a las elecciones generales.

«Hubiera dicho que sí pero digo que no; hubiera dicho que sí por estima a una de las personas que me invitó, pero digo que no; hubiera dicho que sí para usar la campaña como pretexto para discutir el país que queremos, pero digo que no», declaró en un mensaje de 24 minutos que difundió en la página oficial de Radio Deseo.

Galindo indicó que entregó un pliego con seis exigencias a los actores políticos que le propusieron ir como candidata. Entre las demandas estaba que tenga la libertad de elegir a su acompañante de fórmula y se le permita impulsar los cambios incluidos en su programa de gobierno.

Detalló que hizo llegar su respuesta a dos de las personas que son parte del frente que la invitó y contó que como respuesta pasó de ser invitada a «solicitante» de un espacio para su eventual candidatura.

«Pasé de ser invitada a solicitante, aunque nunca les había tocado la puerta; lo despedí con una sonrisa, recomendándole bajar de su pedestal para hablar conmigo una próxima vez; el otro portavoz me quiso recordar con paternalismo que la política es aceptar aquello y a aquellos que has cuestionado toda tu vida», manifestó.

La líder del colectivo feminista Mujeres Creando agregó que no tiene necesidad de ser candidata a la Presidencia y que los que la precisan en esos menesteres son los políticos a los que rechazó.

«Agradezco la invitación, les doy una respuesta prematura y sin rodeos para que se busquen otra escalera, yo no necesito ser candidata, no tengo esa necesidad existencial, económica y no soy yo la que los necesito, sino ustedes a mí», declaró.