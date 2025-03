Óscar 2025: Pronósticos y pálpitos

Mejor Película

Hace 2 meses “Emilia Pérez” se proyectaba como la gran película del 2024 destinada a recibir todos los premios. Eso quedó en el pasado debido a la peor campaña de anti marketing que jamás haya hecho película alguna. Dicho esto estas son las 3 posibles ganadoras del Óscar a Mejor Película este 2025:

Mi favorita es “Anora”, la película de Sean Baker tiene todo para ganar: Una gran historia, dirección impecable y una protagonista impresionante (Mikey Madison), sin embargo no creo que la academia se arriesgue a premiar la mirada ácida de Baker. La que probablemente gane sea “The brutalist”, sus tres horas y media son un ejercicio monumental de buen cine. La historia ficticia del arquitecto Laszló Toth interpretado por Adrian Brody propone un cine de vanguardia vestido de la mejor tradición clásica de la industria (fue grabada en VistaVision un formato de película que no se usaba desde los 60´s). Brady Corbet trabajó en este proyecto más de 8 años y el resultado es magnífico.

Mi tercera opción es “La Sustancia”, para mí, es la que tiene el mejor mensaje, a pesar de la aparente banalidad del mismo. La cinta de la directora Coralie Fargeat podría encumbrar en la cima aristocrática del cine a un subgénero como el Body horror pocas veces visto en estas premiaciones. El solo hecho de ver como Hollywood critica la tiranía de los cuerpos que viene proponiendo a través de sus estereotipos culturales de varias décadas ya hace que La sustancia valga la pena.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Mejor Director

En esta categoría mi preferencia va por Brady Corbet director de “The Brutalist” quien ya en los cinco primeros minutos te muestra la dimensión de su propuesta con su protagonista llegando a Nueva York en un barco atestado de migrantes. Cada una de las imágenes de esta película tienen peso y mezcladas con la impactante música te impacta a diferentes niveles, y eso es obra del director. Sin embargo, si no lo gana Corbet y se lo dan a Sean Baker por “Anora”, tampoco me enojaría. Baker es un gran director el rey del cine independiente norteamericano que ya ha dado muestra de su trabajo con películas como The Florida Project. Su predilección por contar historias críticas de la sociedad norteamericana desde los ojos de trabajadoras sexuales y actores de la industria pornográfica es por decir lo menos, soberbia.

Mejor Actriz

Pareciera ser que la brasilera Fernanda Torres (“Aún estoy aquí”) ya tiene ganado su Óscar. Sin embargo me parece que Demy Moore, en el rol de Elisabeth Sparkle, la estrella de cine en el ocaso de su carrera de “La Sustancia” brinda una actuación impresionante que consigue darle aún mayor legitimidad a la historia que plantea la película. La tercera opción sería Mikey Madison que con su Anni de “Anora” entrega una explosiva actuación llena de matices que van desde la desfachatez a la absoluta vulnerabilidad. Mención especial para Cynthia Erivo de “Wicked”, quien logra una dupla actoral perfecta, a nivel de interpretación actoral y musical, con su contraparte Ariana Grande.

Mejor Actor

Aquí aparentemente no hay dudas y Adrian Brody podría estar consiguiendo su segundo Óscar por “The Brutalist”. Hasta antes de ver “Sing sing” estaba de acuerdo, sin embargo lo que hace Colman Domingo en la cinta sobre un proyecto de teatro como terapia artística en las cárceles, es magnífico y una mirada obligada para quienes disfrutan de una buena actuación. En un tercer lugar ubicaría sin dudarlo a Ralph Fiennes de “Cónclave”. La forma en que estructura el personaje del Cardenal Thomas Lawrence, intentando mantener la imparcialidad y la distancia en la elección de un nuevo Papa es un total tour de force (gran esfuerzo físico y anímico).

Mejor Actriz de Reparto

A pesar de lo mal que le irá a “Emilia Pérez” me parecería injusto si no le dan el Óscar a Zoe Saldaña, cuya interpetración es emocionante y comprometida. En un segundo lugar declararía un empate técnico entre Ariana Grande (“Wicked”) y Felicity Jones (“The Brutalist”)

Mejor Actor de Reparto

Es muy grato ver en esta categoría a 2 actores de la serie de HBO Succesion. Lo más seguro es que Kieran Culkin “A Real Pain” se lleve este Oscar, pero si se pudiese armar un podio para este premio se complementaría con Guy Pearce (“The Brutalist”) y Jeremy Strong (“El aprendiz”), ¿En qué posiciones los pondría?. Me da lo mismo, los 3 entregan actuaciones impecables.

Mejor película animada

Qué gran película es “Robot Salvaje”, reúne lo mejor de la tecnología en animación con una historia impecable. Sin embargo tiene al frente a “Flow”, cinta animada que no pertenece a ningún gran estudio y que se produjo basándose en software gratuito (Blender). “Flow” es poesía pura: la importancia de la tolerancia, la amistad, el respeto a la naturaleza, la vida y la muerte, nuestro lugar en el mundo. Tantos temas y ni un solo diálogo. Qué gran película

Mejor película extranjera

También quiero que “Flow” gane esta categoría. Guillermo del Toro dice: “La animación es cine, no es un género solo para niños” y no puedo estar más de acuerdo con él. La cinta de Gints Zilbalodis representa a Letonia. Probablemente la categoría sea ganada por la brasilera “Aún estoy aquí” o la representante de Francia “Emilia Pérez”. Creo que la película brasilera está un par de pisos por arriba de la polémica representante de Francia.

Extras

Quiero que “Duna parte 2” se lleve los Óscar en todas las categorías técnicas en las que compite, que el premio a Mejor Guion Adaptado se lo lleve “Sing Sing” y por último los efectos visuales que sean para “Alien: Romulus”. Óscar 2025 ahí te vamos!