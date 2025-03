Presidente de YPFB respalda que el diésel sea retirado de la lista de sustancias controladas

No obstante, Armin Dorgathen consideró que «es más fácil que se apruebe un crédito» antes que los legisladores «cambien una ley si saben que va a permitir que haya diésel» y ayude al Gobierno.

En medio de la crisis de carburantes, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, respaldó el pedido de los empresarios y productores de retirar de la lista de sustancias controladas al diésel, insumo vital de las labores del agro.

Sin embargo, consideró que ese plan no prosperará porque se necesita un ajuste a la denominada «Ley 1008», un proceso que en su juicio se trabará como los créditos internacionales que el Gobierno pide que se aprueben para impulsar el flujo de dólares que permitan comprar combustibles en el mercado externo.

«Estoy de acuerdo, el diésel no debería estar dentro de la Ley 1008 porque no es un precursor; la gasolina es el precursor», afirmó el presidente de YPFB en una entrevista con el programa No Mentirás que se difunde por RTP.

«Estoy de acuerdo, pero volvamos al punto inicial, si estamos con créditos para el flujo de divisas, cambiar una ley en este momento cuando nuestros diputados están más preocupados por inventar documentos y generar chismes y hacer política, no van a cambiar la Ley 1008, no lo van a hacer», sostuvo.

En su juicio, «es más fácil que se apruebe un crédito a que cambien una ley si saben que esa ley va a permitir que haya diésel y que no tengamos problemas como Gobierno, no lo van a cambiar».

Pedido de los sectores

En una conferencia de prensa que brindó el miércoles, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), Óscar Mario Justiniano, solicitó a los legisladores a «trabajar en temas estructurales» para concretar una solución definitiva a la escasez de carburantes.

En ese marco, planteó la urgencia de eliminar el estatus de «sustancia controlada» de combustibles como el diésel. Los productores denunciaron trabas en los trámites para la importación directa de este tipo de carburantes.

«A pesar de que hemos trabajado recientemente para que se vayan eliminando distintos pasos y hemos logrado tres decretos recientemente, no es suficiente, porque Sustancias Controladas es un problema transversal absolutamente a todos los productores o las empresas que quieren importar y comercializar el combustible», dijo Justiniano.

El dirigente empresarial cuestionó las conflictos políticos que «están metiéndose en el bolsillo de las familias bolivianas», que tienen que «sufrir» por la falta de carburantes y sus consecuencias.

«Es por eso de que trabajar en la modificación de la ley que tipifica específicamente al diésel como sustancia controlada, debe ser una prioridad nacional, para que tengamos nosotros esa liberación real de la burocracia en lo que es la parte de importación, el transporte y comercialización del diésel», urgió el directivo.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, también se comprometió a realizar gestiones para que este pedido sea considerado por el Gobierno para «mejorar la tramitología».

Trámite

En ese marco, Dorgathen destacó que se destinó una ventanilla única para facilitar los trámites de importación directa de combustibles, aunque admitió que la burocracia en la Dirección de Sustancias Controladas es una traba.

«Lo admito, hay muchísimas empresas que tuvieron problemas en Sustancias Controladas», dijo y señaló que destinó un grupo de profesionales para agilizar los trámites, lo que ha permitido que a la fecha 45 empresas están habilitadas para importar carburantes.