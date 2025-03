Samuel Doria Medina: “Hemos hecho lo necesario para que no haya empate en las encuestas”

El precandidato a las elecciones generales indicó que abril será el mes de las decisiones, puesto que se conocerá al candidato único.

Naira Menacho

El precandidato del Bloque de Unidad, Samuel Doria Medina aseguró que abril será el ‘mes de las decisiones’, puesto que se conocerán los resultados de la encuesta que definirá al candidato que se enfrente al partido oficialista del MAS IPSP en las próximas elecciones presidenciales, que se realizarán el 17 de agosto. En este sentido, el empresario aseguró que como Bloque de Unidad se ha realizado un buen trabajo técnico para que no exista la posibilidad de un empate.

“En el Bloque de Unidad tenemos acordado definir con Tuto, quien es el que tiene más apoyo, tengo entendido que Chi Hyun y Manfred también tienen un acuerdo y lo definirán como eligen el candidato. El mes de abril será el mes de las decisiones”, aseguró Doria Medina.

En caso del Bloque de Unidad, el precandidato afirmó que se ha superado todos los obstáculos técnicos para la realización de la encuesta.

“La unidad hasta el final, tenemos un mecanismo donde no puede haber un empate, donde claramente se encontrará quién es el que tiene más apoyo de la población, por lo tanto, el que no sea favorecido tiene que aceptar y el que no lo haga será duramente castigado por la población.

Con base a la Encuesta Nacional realizada por Captura Consulting y presentada en UNO DECIDE durante el programa Que No Me Pierda (QNMP), donde prácticamente se habría presentado un empate técnico entre Andrónico (18%), Samuel (17%) y Tuto (16%) a nivel nacional; Samuel Doria Medina explicó que se realizó un esfuerzo técnico importante para que no pase esta figura en la encuesta del Bloque de Unidad.

“Hemos hecho un esfuerzo para que no quede la sensación de un empate técnico, por eso se van a hacer varias preguntas y va a ver una puntuación en cada pregunta, son 15 los posibles puntos y no puede haber un empate”, puntualizó Samuel Doria Medina.

