Se suspende la sesión de la ALP por ausencia de asambleístas evistas

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

La sesión de la ALP fue suspendida por la ausencia de varios senadores. Foto: Opinión

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Por falta de quórum suspenden la sesión en la ALP que debía tratar crédito de $us 100 millones; en filas evistas dicen que «hasta en la guerra se manejan opciones» y ven a Andrónico como candidato; y, Víctor Borda en el juicio por el caso Golpe I: «He declarado que mi renuncia no ha obedecido a mi voluntad». eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Por falta de quórum suspenden la sesión en la ALP que debía tratar crédito de $us 100 millones

Ante la ausencia de legisladores, principalmente en la Cámara de Senadores con 18 faltas, la sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que estaba prevista para este jueves por la tarde, fue suspendida sin fecha. El presidente de la instancia legislativa, David Choquehuanca, advirtió con aplicar sanciones. Entre los ausentes estuvo el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez. “No existe quórum reglamentario hermano presidente”, manifestó el secretario de la Cámara Alta, Roberto Padilla, luego de corroborar la asistencia de sus colegas. El presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, afirmó que se dio tolerancia horaria y licencias. “Se solicita la secretaría de la Cámara de Senadores para que verifique las licencias y que en caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones estipuladas en rel reglamento.”, afirmó.

https://eju.tv/2025/03/por-falta-de-quorum-suspenden-la-sesion-en-la-alp-en-que-debian-tratar-credito-de-us-100-millones/#google_vignette

– Diputada arcista acusa a 18 senadores ausentes, incluido Andrónico, de “boicotear” aprobación de créditos en la ALP

Ante la ausencia de 18 senadores, la mayoría del ala evista, en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la diputada arcista Deisy Choque acusó a esos legisladores, incluido el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, de “boicotear” la aprobación de créditos. En esta jornada, se iba a tratar el proyecto de ley de préstamo de 100 millones de dólares, pero por falta de quórum, principalmente en el Senado, se suspendió sin fecha. “David Choquehuanca convocó a una sesión a la ALP para tratar leyes, sin embargo, en un claro boicot y sabotaje de parte del Senado, 18 senadores piden licencia y ya no hay quórum ni la posibilidad de hacer mayoría. Es más, el presidente (Andrónico Rodríguez) y el vicepresidente del Senado no estuvieron presentes y adicional a eso se suman 16 legisladores sin posibilidad de quórum”, cuestionó.

https://eju.tv/2025/03/diputada-arcista-acusa-a-18-senadores-incluido-andronico-de-boicotear-aprobacion-de-creditos-en-la-alp/

– Morales llama a la refundación del Instrumento Político del Pueblo para fines de marzo

El expresidente del Estado y del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales hizo oficial la convocatoria al congreso de refundación del llamado Instrumento Político del Pueblo. “Nos quitaron la sigla, pero no la causa. Nos cerraron el camino, pero no la lucha. Es hora de recuperar nuestro destino. La historia nos convoca, la patria nos necesita ¡Bolivia se levanta!”, dice el afiche que lleva la imagen del exmandatario. El líder cocalero y sus seguidores decidieron la “refundación” de su “instrumento político”, luego de que el expresidente fue alejado de la presidencia del MAS. Morales dirigió ese partido desde 1997, pero en noviembre de 2024, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), bajo la Sentencia Constitucional 0776/2024, registró a Grover García como presidente del MAS. Este último fue electo en el congreso arcista del año pasado.

https://eju.tv/2025/03/morales-llama-a-la-refundacion-del-instrumento-politico-del-pueblo-para-fines-de-marzo/

– En filas evistas dicen que «hasta en la guerra se manejan opciones» y ven a Andrónico como candidato

En filas del evismo afirman que «hasta en la guerra se manejan opciones» diferentes al plan original y ven a Andrónico Rodríguez como posible candidato en caso de confirmarse la imposibilidad de postular del inhabilitado Evo Morales. «Tenemos que buscar las alternativas, para mí, hablar de una opción B no es malo, hasta en la guerra se manejan opciones, alternativas, no podemos cerrarnos simplemente en nosotros, acá el revolucionario debe estar preparado en el desafío de los nuevos cambios para seguir avanzando en la lucha», declaró el diputado Freddy López. En versión del legislador leal a Morales, ya no se puede mentir a las organizaciones sociales afines al exjefe del MAS, que son las que piden la candidatura de Rodríguez. “(Andrónico) sin duda es la lectura, es la percepción, es el pedido de las bases”, sostuvo.

https://eju.tv/2025/03/en-filas-evistas-dicen-que-hasta-en-la-guerra-se-manejan-opciones-y-ven-a-andronico-como-candidato/

– Arce sobre caída del gas: «Siempre dicen ‘pero usted era ministro de Economía’, sí, pero no de Hidrocarburos»

El presidente Luis Arce se refirió la mañana de este jueves a la caída de la producción de gas y, por ende, de los ingresos por la exportación de este recurso. Insistió que se debió a que antes de su Gobierno no se cuidó la «nacionalización» y eximió responsabilidad porque él no era ministro de Hidrocarburos. «Yo quiero recordarles, hermanos y hermanas, que siempre dicen: ‘Ah, pero usted era ministro de Economía’, sí, pero no era ministro de Hidrocarburos», manifestó durante su discurso en el Ampliado de Emergencia de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, celebrado en La Paz. Antes, el mandatario recordó que en los gobiernos que le antecedieron no hubo trabajos para garantizar la estabilidad en el ámbito energético.

https://eju.tv/2025/03/arce-sobre-caida-del-gas-siempre-dicen-pero-usted-era-ministro-de-economia-si-pero-no-de-hidrocarburos/

– Amenaza anterior de García Linera fue argumento para que el Estado boliviano perdiera $us 105 millones

Una declaración anterior de expresidente Álvaro García Linera, en la que también amenazaba al empresariado boliviano, fue usado como argumento por la empresa BBVA en un arbitraje internacional por el que el Estado boliviano perdió 105 millones de dólares en 2022. En una declaración similar del lunes pasado en Argentina, el mismo exvicepresidente dijo que se debe “quitar las empresas” de los exportadores que no entreguen dólares al Estado, lo que generó una oleada de críticas. En julio de 2022, el Ciadi, que es la corte arbitral del Banco Mundial, ordenó al Estado boliviano a indemnizar a la española BBVA con 105 millones de dólares por las pérdidas generadas en la demora de la nacionalización de las AFP. Al final, el arbitraje le costó a Bolivia 105 millones de dólares.

https://eju.tv/2025/03/amenaza-anterior-de-garcia-linera-fue-argumento-para-que-el-estado-boliviano-perdiera-us-105-millones/

– Dorgathen afirma que con Botrading se ahorró a Bolivia más de $us 30 millones en la compra de combustibles

Las labores de la trader boliviana Botrading Sociedad Anónima (S.A.) permitieron ahorrar más de $us 30 millones en la compra de combustibles y romper un monopolio de provisión, afirmó este jueves el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen. Se “ha generado un ahorro de más de 30 millones de dólares en los procesos (de contratación para la compra de combustibles) con Botrading. Al haber entrado y ser un competidor más, logró que los precios de los otros competidores bajen, logrando cientos de millones de dólares de ahorro”, explicó en conferencia de prensa. Los traders recolectan productos y los venden, como aquellas, por ejemplo, que recolectan productos de limpieza e higiene de varios proveedores y los distribuyen a los supermercados o tiendas de barrios.

https://eju.tv/2025/03/dorgathen-afirma-que-con-botrading-se-ahorro-a-bolivia-mas-de-us-30-millones-en-la-compra-de-combustibles/

– En Montero, la gente hizo fila por gasolina durante ocho horas pero “se acabó» y les dicen que vuelvan en tres días

Aproximadamente pasadas las 15.30 horas la cisterna que abastecía de gasolina a los usuarios del municipio de Montero en Santa Cruz agotó su provisión de ese combustible, lo que causó indignación en los usuarios que aún hacían fila, muchos de ellos dijeron que estaban haciendo cola desde las seis de la mañana precisamente para asegurarse la provisión de ese hidrocarburo. Según un reporte de la cadena Red Uno, no se le dio mayor explicación a quienes esperaban que simplemente “se acabó” y que en tres días se volvería a vender la gasolina. “Se acabó pues, desde hace tres horas estaba haciendo cola”, expresó un motociclista afectado. Al consultarle sobre la reposición del carburante, respondió con incertidumbre: “Aquí a tres días dijeron”. Otros ciudadanos que esperaban en la fila también manifestaron su frustración.

https://eju.tv/2025/03/en-montero-la-gente-hizo-fila-por-gasolina-durante-ocho-horas-pero-se-acabo-y-les-dijeron-que-vuelvan-en-tres-dias/

– Fiscalía: La mayoría de los autores de 19 feminicidios y 5 infanticidios están identificados y procesados

El Director de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, Sergio Fajardo, informó hoy que de acuerdo con el último reporte en el país se registran 19 Feminicidios, de estos la mayor incidencia en el departamento de La Paz con 7 casos, seguido de Cochabamba 5, Santa Cruz 5, Tarija 1 y Potosí 1. Respecto a los casos de Infanticidio se tienen 5 víctimas. “Podemos afirmar que la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida a través de la intervención de los Equipos Multidisciplinarios compuestos por Fiscales de Materia, peritos del IDIF y del IITCUP e investigadores de la FELCC y FELCV han alcanzado más del 80% de efectividad en la investigación de hechos de Feminicidio y el 100 % en hechos de Infanticidio y se tiene plenamente identificados a los autores”, sostuvo Fajardo.

https://eju.tv/2025/03/fiscalia-la-mayoria-de-los-autores-de-19-feminicidios-y-5-infanticidios-estan-identificados-y-procesados/

– Víctor Borda en el juicio por el caso Golpe I: «He declarado que mi renuncia no ha obedecido a mi voluntad»

El presidente de la Cámara de Diputados durante la crisis política de 2019, Víctor Borda, aseguró este jueves que en el juicio por el denominado caso Golpe I declaró que no renunció a su cargo de forma voluntaria, sino que fue forzado. «He declarado que mi renuncia no ha obedecido a mi criterio de voluntariedad, sino que ha sido coercitivo, le han tomado de rehén a mi hermano, han quemado mi casa el 10 de noviembre de 2019 y básicamente eso es lo que he declarado ante el Tribunal de Sentencia», señaló a los medios el expresidente de la Cámara Baja. La mañana de hoy se reanudó en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz la audiencia del juicio oral por el caso conocido como Golpe I, en el que comparecen como acusados el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari.

https://eju.tv/2025/03/victor-borda-en-el-juicio-por-el-caso-golpe-i-he-declarado-que-mi-renuncia-no-ha-obedecido-a-mi-voluntad/