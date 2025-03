Sectores productivos marcharán de Patacamaya a La Paz desde el 18 de marzo; Arce dice que ‘ya va a haber’ combustible

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El Comité multisectorial anuncia la marcha del 18 de marzo desde Patacamaya. Foto: captura

Boris Bueno Camacho / La Paz

Presidente Luis Arce sobre la falta de combustible: «Bueno, ya va a haber»; cadena productiva nacional iniciará marcha desde Patacamaya el 18 de marzo, exige derogación de disposición séptima y medidas contra la crisis económica; y, Cuéllar niega división en el bloque opositor, pero admite competencia por ser ‘la cabeza’. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Cadena productiva nacional iniciará marcha desde Patacamaya el 18 de marzo, exige derogación de disposición séptima y medidas contra la crisis económica

Cincuenta organizaciones, cámaras, confederaciones, asociaciones, comités cívicos, sindicatos de productores, transportistas, gremialistas y otros sectores acuerdan lucha unitaria para que el gobierno resuelva demandas económicas que incluyen, además, la anulación de contratos de explotación del litio Organizaciones e instituciones que agrupan a grandes, medianos y pequeños productores y comerciantes iniciarán el viernes 18 de marzo una marcha de toda la cadena productiva nacional desde Patacamaya hacia la sede de gobierno exigiendo la abrogación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley del Presupuesto 2025, que autoriza los decomisos de todo tipo de productos y mercadería a título de lucha contra el encarecimiento de precios de alimentos. El encuentro en Trinidad, Beni, es el séptimo en llevarse a cabo.

– Presidente Luis Arce sobre la falta de combustible: «Bueno, ya va a haber»

Ante la escasez de combustible que pone en riesgo la cosecha de verano en Santa Cruz, el presidente de Bolivia, Luis Arce, señaló que ya habrá el normal abastecimiento de carburante. “Bueno, ya va a haber”, respondió el jefe de Estado de manera breve, la pasada jornada, después de participar en la entrega de 100 viviendas sociales previstas para la ciudad de El Alto. Desde la pasada semana, el país vive nuevamente el desabastecimiento de diésel y gasolina porque -según los transportistas- el gobierno no tiene dólares para pagar a los proveedores. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) atribuyó a la sobredemanda por las fiestas de Carnaval. El dirigente del Transporte Pesado Pedro Quispe estimó que existen unas 2.000 cisternas paradas en Paraguay, Argentina, Chile y Perú a la espera de cargar combustible.

– Gobierno convocará a sectores productivos para planificar la distribución de diésel destinado a la cosecha

El Gobierno anunció este viernes que convocará a los sectores productivos del oriente para planificar la distribución de diésel que garantice la gran cosecha de la temporada. «La cosecha grande inicia a partir de dos semanas en adelante, por lo tanto, el Gobierno central y los ministros de Hidrocarburos, de Desarrollo Productivo, de Desarrollo Rural vamos a estar en Santa Cruz la siguiente semana y vamos a convocar a todos los sectores productivos para que podamos hacer una planificación de la distribución de diésel y no nos falte en la época de cosecha», declaró en conferencia el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores. La autoridad señaló que «solamente faltan 27 millones» de litros de diésel para garantizar la temporada de cosecha y que el 80% de la demanda del sector ya fue cubierta por el Gobierno.

– Camacho respalda en su integridad las determinaciones tomadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho se refirió al pronunciamiento emitido la noche del jueves por el Comité Cívico Pro Santa Cruz tras la reunión de emergencia convocada para definir acciones ante la escasez de combustibles, la cual que pone en peligro al sector productivo del departamento oriental, debido a la proximidad de la cosecha de verano y la siembra de invierno que podrían ser afectadas con la consecuente afectación a la seguridad alimentaria en el país. Camacho resaltó la determinación del ente cívico de participar activamente en la defensa del aparato productivo cruceño y de la economía nacional, debido a que -dijo- el Movimiento al Socialismo (MAS) lleva al país a la debacle nacional con un modelo desgastado que solamente trajo pobreza a la sociedad y amenaza con destruir a los sectores productores.

– Transporte pesado: “El Gobierno se gastó la plata para comprar combustible”

Luego que transportistas reportaron que hay 2.000 cisternas bolivianas paradas en cuatro países vecinos a la espera de cargar combustible, el sector del transporte pesado pide a las autoridades de Gobierno dar una solución inmediata y regularizar la distribución del carburante. “Están camiones cisterneros parados en diferentes países extranjeros, eso quiere decir que, este Gobierno se lo ha gastado toda la plata que teníamos para comprar combustible”, declaró el ejecutivo del transporte pesado, Hugo Ramos. El transportista dijo que algunos de sus afiliados están parados más de 20 días y que sus recursos económicos se están acabando luego de permanecer en carretera. “(Los cisterneros) están sufriendo por alimentación, los viáticos se les han acabado, pero el Gobierno no dice nada, están en sus peleas internas en vez de buscar soluciones”, agregó.

– Transportistas en Santa Cruz advierten con ir al paro indefinido desde el miércoles por falta de diésel

Luego de un ampliado realizado en la capital cruceña, los transportistas advierten con ir al paro indefinido con cierre de carreteras si el Gobierno nacional no da una solución a la falta de combustible. El dirigente del transporte, Bismark Daza, indicó que dan plazo de 48 al Gobierno y convocan a un diálogo a tres ministros, pero en caso de no tener acercamiento hasta el martes 11 de marzo, el paro indefinido se iniciará el próximo miércoles. En el ampliado no solo trataron el tema del desabastecimiento de combustible, sino la nivelación de la tarifa de los pasajes en los municipios cruceños, el mal estado de carreteras, también se pidió la renuncia de los titulares de YPFB y la ABC. Las resoluciones determinadas en el ampliado son cuatro: la primera es el plazo de 48 horas para que los ministros de Economía, de Hidrocarburos y de Obras Públicas dialoguen con el sector.

– Representantes lecheros de seis departamentos se reúnen en Cochabamba para analizar los altos costos de producción

Representantes de seis departamentos participan este viernes del Encuentro Nacional de Productores Lecheros que se lleva adelante en el hotel Ambassador de la ciudad de Cochabamba. El sector se reúne esta jornada tras haberse declarado en emergencia ante los elevados costos de los insumos para la producción de leche en todo el país. Son seis departamentos que se encuentran en la reunión, a excepción de Chuquisaca, Potosí y Pando que no enviaron a sus representantes. Más temprano, Mario Mercado, presidente de los lecheros de Cochabamba, había aclarado que el encuentro tiene como objetivo analizar y recabar datos más técnicos y exactos que ayuden a conocer la realidad en la que se encuentra el sector lechero y ver qué se puede hacer para no poner en riesgo la seguridad alimentaria.

– BoA: Administración de Borda no despega, otra vez vuelos demorados y problemas técnicos en aviones

La mañana de este viernes, pasajeros que debían tomar vuelo a Santa Cruz, La Paz y Sucre desde Cochabamba se quedaron varados en tierra, una vez más la aeronave presentó fallas técnicas, esta vez y lejos de enviar el avión al taller de mantenimiento, los mecánicos decidieron montarse sobre la turbina y tratar de detectar la falla para que la aeronave vuelva a surcar los cielos. Desde que Mario Borda asumió como gerente general de Boliviana de Aviación (BoA) redujo los vuelos en las diferentes rutas nacionales en desmedro de los pasajeros, también los vuelos internacionales en la ruta a Miami, Madrid y Buenos Aires, además que dispuso el retorno a operaciones de los aviones pequeños en las rutas nacionales y para volar a Miami vía Panamá. Pese a las medidas asumidas, continúan los problemas en la aerolínea estatal, según observan los usuarios.

– Cuéllar niega división en el bloque opositor, pero admite competencia por ser ‘la cabeza’

Vicente Cuéllar, uno de los precandidatos del bloque de unidad opositora, negó este viernes una supuesta división entre los miembros de ese grupo, aunque admitió que hay una competencia por ser “la cabeza”. “Todos competimos por ser la cabeza del bloque de unidad, eso no ha cambiado, seguimos firmes en la decisión asumida. El que salga primero en las encuestas, debe ser el representante del bloque de unidad, no hay división”, dijo. El jueves, se conoció de un evento en el que Cuéllar y el empresario Samuel Doria Medina, también de ese bloque, presentarán propuestas “para enfrentar los desafíos” de Santa Cruz y el país. Eso derivó en rumores respecto de la unidad en ese grupo de opositores. Incluso, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga dijo que ambos políticos quieren “perforar” ese bloque.

– Aumentan decesos por accidentes de tránsito: 1.748 muertes en 2024, un 15% más que el año anterior

Las muertes por accidentes de tránsito en Bolivia continúan en ascenso, según el último informe del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD). En 2024, se registraron 1.748 fallecimientos por siniestros viales, lo que representa un aumento del 15,38% respecto a los 1.515 casos reportados en 2023. Este incremento refleja una tendencia de la fatalidad en la seguridad vial del país. El informe, publicado en el boletín N° 7 de “Siniestros Viales”, detalla que en 2024 se registraron 18.304 hechos y accidentes de tránsito, lo que supone una leve reducción del 1,43% respecto a 2023, cuando se contabilizaron 18.570 casos. Sin embargo, el número de personas heridas aumentó un 5,09%, alcanzando las 15.817 víctimas, frente a las 15.051 del año anterior.

