Siete gobernaciones piden una reunión con el presidente para tratar la crisis económica que agobia a sus regiones

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los gobernadores suscriben el acta que enviarán al presidente Arce. Foto: Opinión

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Yujra suspende sesión de debate obligatorio y créditos porque requerirán ‘un tiempo más’ de análisis; «A Choquehuanca le valió, no convocó a ninguna fuerza para entrar al debate», dice senador Ajpi; y, siete gobernadores del país se declaran en emergencia por crisis económica. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Siete gobernadores del país se declaran en emergencia por crisis económica

Tras una reunión, los gobernadores del país se declararon en emergencia por la falta de recursos económicos y combustible. Además, piden una reunión con el presidente Luis Arce para dar a conocer su acta de nueve puntos. “Los Gobernadores de los Gobiernos Autónomos Departamentales del Estado Plurinacional de Bolivia, nos reunimos para abordar aspectos referidos a los problemas financieros que venimos enfrentado por la falta de liquidez y la imposibilidad financiera para atender necesidades locales y las obligaciones transferidos por el Nivel Central a ello se suma la falta de combustible y el encarecimiento de los precios que afectan la programación del POA y Presupuesto de la presente gestión”, indica parte del acta de la reunión.

– Yujra suspende sesión de debate obligatorio y créditos porque requerirán ‘un tiempo más’ de análisis

Ante la necesidad de que se requiere “un tiempo más” para ser evaluados, el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, suspendió este jueves la sesión donde debían ser tratados cinco proyectos de ley relacionados con el debate de candidatos y créditos millonarios. La decisión fue asumida en medio de las intervenciones al proyecto de ley 112/2024-2025 de incorporación a la Ley de Régimen Electoral sobre el Debate Electoral Público y Obligatorio para candidatas y candidatos a cargos elegibles, ante cuestionamientos por la falta de claridad en las sanciones para quienes no participen de estos espacios. Frente a esta situación, Yujra anunció pedir una reunión con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se pueda mejorar la redacción y luego anunció el aplazamiento de la sesión con los puntos que restaban por tratar.

– «A Choquehuanca le valió, no convocó a ninguna fuerza para entrar al debate», dice senador Ajpi

El senador evista Félix Ajpi aseguró el jueves que, al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, «le valió» sesionar para tratar los créditos que demanda el Gobierno. «Lamento mucho que el señor David Choquehuanca no convocó a ninguna fuerza política para entrar al debate, así como lo hicimos nosotros para los 75 millones de dólares en la Cámara de Senadores con tanta responsabilidad», indicó el legislador. Ante la ausencia de 18 senadores en la sesión de la ALP, la diputada arcista Deisy Choque acusó a esos legisladores, incluido el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, de «boicotear» la aprobación de créditos. Ajpi sostuvo que Choquehuanca debió convocar a los representantes de las fuerzas políticas en la Asamblea para llegar a un acuerdo y así aprobar los proyectos de financiamiento.

– TCP anuló convocatoria a sesión de ALP que fue dirigida por Andrónico, pero da por válidos un crédito por $us 176 millones y decreto de amnistía

Según la sentencia 0113/2024 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se declara fundado el recurso directo de nulidad formulado por el diputado arcista Juan José Jáuregui contra el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, estableciendo la nulidad de la sesión del Parlamento que se llevó adelante el 5 de junio de 2024. En dicha sesión, fue aprobado el proyecto de ley para cesar del cargo a los magistrados autoprorrogados del Órgano Judicial y el TCP, dejando este tema sin efecto; sin embargo, da por válida la sanción de un crédito por $us 176 millones y un decreto de amnistía. Además, el TCP declara también nulos todos los actos posteriores o emergentes de esta, sentencia que está firmada por los magistrados autoprorrogados Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Elizabeth Cornejo.

– La PGE “no necesita un poder especial” para continuar como acusador en el juicio por la crisis del 2019, dice procurador

El procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, sostuvo que los abogados de esta institución no abandonaron la audiencia en el juicio por la crisis del 2019, por lo se ha tomado los mecanismos necesarios “para que se revoque esa decisión mal asumida”. Según Martín Camacho, abogado que encabeza el equipo jurídico del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, al iniciar la audiencia, no se encontraba el procurador, ni ninguno de los apoderados de la mencionada instancia estatal, sino un abogado que no tiene poder representación. “Como este es un caso de relevancia hemos reforzado con abogados, ellos han estado presentes en la audiencia; pero lo que pasa es que, de manera incorrecta, el Tribunal ha solicitado un poder de representación, en base a argumentos erróneos”, respondió Condori.

– MAS posterga congreso para modificar su estatuto y anuncia que invitará a Andrónico

El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Grover García, informó este jueves que la Dirección Nacional, junto a sus organizaciones matrices fundadoras, determinó postergar el congreso de ese partido para el 29 y 30 de marzo. El evento que se realizará en el Campo Ferial Chuquiago Marka prevé modificar los estatutos del partido de cara a las elecciones generales del 17 de agosto. “Teníamos que llevar el congreso orgánico este 21 y 22 de marzo. Hemos analizado de forma concreta y se ha postergado por fuerza mayor, a pedido de nuestras organizaciones sociales. Esto debido a que no van a poder llegar algunos compañeros de departamentos lejanos, porque no hay mucha movilidad o los desastres lo han impedido”, aseveró el dirigente político. El evento político iniciará ese día a partir de las 09:00.

– Chi: Me puedo aliar incluso con el MAS con tal que me sume votos

El precandidato a la presidencia de Bolivia, Chi Hyun Chung, reafirmó su postulación para las elecciones de agosto y aseguró que establecerá alianzas con diversos sectores políticos, incluyendo figuras tradicionalmente denominadas «dinosaurios» e incluso con miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), siempre y cuando estas sumen votos a su proyecto político. En una reciente entrevista con el programa radial La Hora Pico de eju.tv, Chi fue consultado sobre su postura respecto a Manfred Reyes Villa, luego de que en el pasado señalara que el actual alcalde de Cochabamba debía desistir de una candidatura presidencial para continuar con su gestión municipal. Frente a ello, el político explicó que su relación con Reyes Villa es una fusión estratégica que busca fortalecer una propuesta común en beneficio del país.

– Valles cruceños: Conforman un Comité de Defensa ante el desabastecimiento de combustibles

Los productores de las tres provincias de los valles cruceños han declarado estado de emergencia debido a la falta de combustibles que está afectando gravemente su capacidad de producción. Ante esta situación, han formado un Comité de Defensa para exigir la provisión urgente de diésel y gasolina, fundamentales para sus actividades agrícolas y ganaderas. En el municipio de Mairana, en la provincia Florida, los productores se han visto obligados a hacer largas filas para poder abastecerse de combustible, lo que les impide trabajar con normalidad, según expresó Alberto Banegas, productor de Mairana. “Necesitamos diésel para el transporte y la maquinaria, y estamos perdiendo dinero. La situación ya es insostenible”, dijo Banegas al denunciar que el 90% de los pequeños productores ya no están produciendo debido a esta crisis.

– Caos y pánico en Caranavi, 300 personas corrieron “bidón en mano” tras dos cisternas para comprar combustible

Al menos 300 habitantes de Caranavi corrieron, “bidón en mano” y con galoneras, tras dos carros cisterna a cuyos operadores pidieron que les vendan combustible. Todo esto ocurrió en un marco de caos y pánico, ya que enterados los pobladores que estos vehículos estaban desviando combustible y fueron trasladados a la plaza de Caranavi, se lanzaron tras ellos sin pensarlo y en medio de una gritería general por llegar a las cisternas para adquirir el hidrocarburo. Según un reporte de un medio local, los carros cisternas no tenían hoja de ruta y fueron descubiertos desviando combustible, por lo que se procedió a su retención. El problema fue que, enterados los vecinos del lugar de este hecho, gran cantidad de personas empezaron a correr desesperadas a la plaza principal de Caranavi donde forman una extensa fila para comprar este insumo.

– Pese a las medidas del gobierno, la venta de diésel y gasolina aún es limitada, evalúa la Defensoría del Pueblo

A pesar de las medidas establecidas por el gobierno desde hace una semana para afrontar la crisis de combustible, la venta de diésel y gasolina no es suficiente, alerta la Defensoría del Pueblo , luego de realizar un segundo verificativo en 88 surtidores en el país, realizado el martes 19 de marzo. Según los reportes de las 21 oficinas defensoriales, en las ciudades capitales e intermedias, la provisión de diésel, al momento del primer verificativo muestra que el 66 % de las 88 estaciones de servicio monitoreadas no contaban con el combustible, pero al segundo verificativo el porcentaje bajó al 43,8%. Asimismo, se observó que las estaciones de servicio que tenían de 51 a 100 automóviles en la fila, bajaron de 30,4% a 25%; de igual forma, en las filas de más de 100 motorizados se redujeron en un porcentaje del 13,1% a 11,1%.