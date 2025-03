Tuto Quiroga sostiene que la economía ‘está en coma’ y los responsables son Luis Arce y Evo Morales

El expresidente y precandidato presidencial pide al gobierno ‘no matar’ la economía que, asegura, él la salvará

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El exmandatario Jorge Tuto Quiroga afirma que la economía nacional está en coma profundo debido al despilfarro de los recursos financieros del país durante 20 años del Movimiento al Socialismo (MAS) al frente de la administración del Estado, la errónea política económica de los gobiernos de Evo Morales Ayma y Luis Arce Catacora, y la corrupción institucionalizada, entre otros aspectos que provocaron la aguda crisis que sufren los hogares bolivianos actualmente.

Respecto a las diez medidas anunciadas por el presidente Luis Arce el pasado miércoles para resistir la crisis energética, Quiroga lamenta que la actual gestión solamente acuda a parches, los cuales -dijo- tienen un efecto contrario, porque ahondan la situación económica, debido a que esa es una señal que genera incertidumbre y provoca el incremento de los precios de los productos en general, con la consecuente afectación a la economía popular.

Foto: captura pantalla

“Le pido a la gente que no olvidemos que el principal causante de farrearse el gas, de dejarnos sin líquidos, de dejarnos sin diésel y gasolina, de llevarse los dólares del Banco Central es el fraudulento que está en el Chapare, Evo Morales, y encima anda dando soluciones. Evo y Arce son los responsables de la crisis Evo y Arce dejaron la economía en coma; la economía está en coma, no la maten, yo la salvaré «, manifiesta.

Asimismo, cuestiona al MAS por no haber tomado las acciones preventivas para evitar la debacle en la que está sumida la nación, mediante la correcta administración del Estado y el uso correcto de la ingente cantidad de recursos que llegaron al país en diez años por una cotización internacional favorable de las materias primas y la exportación del gas; empero, acusa a las gestiones de Arce y Morales de hacer todo lo contrario mediante el ‘robo descarado’ de los recursos de los bolivianos.

Foto: captura pantalla

“Nos robaron descaradamente y esta es la consecuencia que indigna a la población y entiendo la frustración, todo está colapsando y el gobierno, mediante el ministro de Hidrocarburos empieza a decir algo de la verdad diciendo que el problema son los dólares, puedes vender la gasolina a 10 o 20 pesos, si no hay dólares no va a haber combustibles, el problema es que se farrearon los dólares; yo decía que si no hay un programa de salvataje no va a volver la normalidad”, puntualiza.

Reitera que el primero gobierno de Evo Morales recibió un país con una economía estable y una inflación promedio de 2% por año y que, desde hace un buen tiempo, el Índice de Precios al Consumidor registra 3% por mes, motivo por el cual conminó a la administración actual a tomar medidas con urgencia para que, en lo que le resta de gestión, minimice el daño causado a las finanzas nacionales antes que sea irreversible.

Foto: captura pantalla

A tiempo de pedir un sinceramiento del gobierno sobre la situación actual, el precandidato opositor señala que la solución para la crisis energética actual no pasa por la aprobación de los créditos externos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), como sostienen Arce y sus colaboradores, sino por aplicar medidas estructurales como la liberación de la importación de combustibles, porque ello ayudará en gran medida a mejorar la situación que vive el país.

“Liberalicen la importación de diésel y gasolina, ese no es un tema retórico, cada uno que busque cómo hacerlo y no utilizar a amiguitos del gobierno; saquen el diésel de la lista antinarcóticos, porque resulta que la cocaína se produce en el Chapare, el señor Evo Morales tiene tanta impunidad que ahí entran todos los precursores sin problema; la dificultad no está en que el diésel llegue a Santa Cruz o Beni, no traten al productor que está desesperado como si fuera sospechoso de narcotráfico, los que hacen la cocaína son los jefes del actual gobierno que están en el Chapare”, manifiesta.

Foto: captura pantalla

Asimismo, acusa al gobierno de mentir a la población sobre los préstamos retenidos en la ALP, porque ninguno de estos tiene como objeto la compra de combustible, porque están destinados a la construcción de carreteras y otras obras; en consecuencia, advierte que, si utilizan esos recursos para adquirir diésel y gasolina, cometerán una malversación de fondos, la cual los expone a un futuro proceso legal.

“Lo créditos es una pelea del MAS que la deben arreglar ellos, no disimulen y pretendan que se apruebe el crédito para hacer una fábrica de zinc en no sé qué lugar, no mezclen los créditos de proyectos, porque si te dan el dinero no es para comprar diésel, díganle la verdad a la gente; separen los créditos que tienen una porción que sirve para generar dólares y siéntense los masistas y evistas y dejen de culparnos de su problema que ustedes causaron”, enfatiza.

Foto: captura pantalla

Quiroga reitera que el presidente Luis Arce debe pedir disculpas por su pésima gestión antes que pensar en la reelección; sin embargo, estima que debe cumplir con su mandato y deja en claro que él no es proclive al acortamiento de los mandatos presidenciales; igualmente, confía en que el 17 de agosto venidero, Bolivia entera optará por un cambio radical al elegir un nuevo gobierno que devuelva la confianza a la población y reencauce al país por el camino del desarrollo.

“La solución estructural es un cambio radical, un cambio de gobierno en las elecciones fijadas para el 17 de agosto, yo escucho las voces indignadas que piden adelantar, estamos en marzo, el anticipo no ganaría mucho tiempo, hay un drama que va a ser de todas estas semanas, la escasez de combustibles va a provocar una crisis de alimentos y a eso hay que agregar las demandas salariales”, alerta.