Un poncho rojo festejó el día del padre marchando con su bebé

Los pobladores del área rural de La Paz, reclaman que «el dinero ya no alcanza para nada», el quintal de arroz cuesta 800 bs., un pollo hasta 80 Bs. y de paso perdieron cultivos por inundación o helada.

En filas de los ponchos rojos es habitual ver que sólo las mujeres sean quienes atienden y lleven en brazos o en aguayo a la “wawa”, pero en este Día del Padre, Mario Aguilar un poblador de la comunidad Patarani, del municipio de Guaqui, marchaba por las calles del centro paceño llevando en sus brazos a su niña de ocho meses de edad, llamada Dulce, participando de la protesta de este sector contra el gobierno por el alza del precio de los alimentos.

“No alcanza (el dinero) para nada, la producción del campo también está subiendo, no hay ni arroz allá, el quintal está en 800 bolivianos. La carne llega caro, el pollo está 70 y 80 bolivianos, también nos arruinó la cosecha la inundación y la helada”, contó al explicar su presencia en la marcha con la bebé, ya que él no podía dejar de asistir, mientras que la mamá tuvo una urgencia familiar y no podía atenderla.

Aguilar dijo que tiene además otros cuatro hijos, todos ellos varones siendo la edad de estos 23, 18, 16 y 14 años, por lo que tuvo una nueva descendiente luego de bastante tiempo.

Al tener tal cantidad de hijos, el campesino sostuvo que es más duro poder sacar a la familia adelante ya que el precio de los alimentos y la gasolina han subido, por lo que pide al gobierno que tome medidas para bajar esos costos.

“Esperamos una respuesta del gobierno para que baje todo, sino que lo deje la presidencia que ocupe otro, que adelante las elecciones”, concluyó mientras continuaba la marcha con su bebé en brazos, mientras en las filas de los ponchos rojos además de las consignas contra el gobierno, también se escuchaba un «¡Jallalla día del padre!», «¡Jallalla!», respondían las bases.