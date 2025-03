Vocal Vargas rechaza denuncias de evista Arce y lo desafía a presentar pruebas

El vicepresidente del TSE dijo que está en «total desigualdad» frente a la denuncia del legislador evista. «Soy autoridad electoral y tengo que mantener imparcialidad, inclusive con este sujeto».

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, rechazó este jueves la denuncia planteada por el diputado evista Héctor Arce, quien señaló que la citada autoridad y su colega Tahuichi Tahuichi se reunieron en al menos siete ocasiones con él para gestionar una supuesta reunión con el expresidente Evo Morales, en ese entonces líder del MAS.

«Lo he recibido al diputado en mi oficina, yo trabajo de puertas abiertas. He recibido a asambleístas, concejales, diputados, me he reunido prácticamente con todos los líderes políticos para coordinar la metodología y el trabajo en las tres mesas partidarias», afirmó en una entrevista en el programa No Mentirás.

«Por ningún motivo lo he mandado a recoger, le he pedido una reunión, está en todo su derecho de mostrar el registro de llamadas, nunca le he pedido un solo favor al diputado ni a ningún actor político. He mantenido una relación netamente técnica con todos los actores políticos», añadió.

Vargas consideró que se encuentra en «total desigualdad» frente a la denuncia del legislador allegado a Morales porque no puede debatir con un actor político por su cargo como autoridad electoral.

«Seguramente cuando deje de ser vocal podré hacerlo, en este momento soy autoridad electoral y, en ese sentido, tengo que mantener esa imparcialidad, inclusive con este sujeto que hace este tipo de acusaciones», sostuvo.

El diputado evista Héctor Arce denunció en No Mentirás, aunque sin presentar pruebas, que los vocales Tahuichi Tahuichi y Francisco Vargas buscaron reunirse con Evo Morales hace unos tres años y dijo que incluso le asesoraron en la impugnación de la candidatura de Manfred Reyes Villa en los anteriores comicios.

«Lo voy a decir esta noche, me reunía con Tahuichi Tahuichi y con el vocal Francisco Vargas, así de claro, con los dos, hablábamos de muchos temas, me comentaban, me asesoraban, me orientaban de cómo impugnar la habilitación de Manfred Reyes Villa», dijo el legislador en una entrevista con No Mentirás el miércoles.

«Ellos me llamaban. Inclusive yo les dije que no me fastidien porque voy a presentar el registro de llamadas, así de claro, entonces aquí hay que ser honesto», insistió. «Incluso me hacían recoger con un vehículo», dijo.

«Yo lo he agendado a Tahuichi Tahuichi y Francisco Vargas para que vayan a reunirse al trópico de Cochabamba con el hermano Evo», señaló.

Vargas emplazó a Arce a presentar pruebas. «Él tiene que comprobarme que yo en algún momento he pedido algún favor político a su jefe, a él o a cualquier otro actor político, no tengo ningún familiar en la función pública, tengo una carrera electoral totalmente intachable desde técnico del Órgano Electoral, cerca de 10 años trabajando ya en esta institución», sostuvo.