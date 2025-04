Alejandro llegó a su audiencia cojeando y escoltado por tres policías; su defensa alega defensa propia

El joven que apuñaló a tres personas disfrazado del Joker tiene seis días de impedimento por una herida que sufrió en una de sus piernas durante la pelea.

eju.tv / Video: Bolivia TV

Cojeando y custodiado por tres efectivos policiales, así llegó Alejandro Z. al Tribunal de Justicia de La Paz, donde la mañana de este miércoles se llevará a cabo su audiencia de medidas cautelares, en la que su defensa planteará que actuó en defensa propia.

«Se lo ha imputado por asesinato, no corresponde porque él prácticamente no ha planificado matar a nadie, son circunstancias que se van a aclarar, ha sido un instinto de supervivencia, más de ocho personas lo han estado agrediendo e inclusive a él lo han apuñalado en la pierna, si no se hubiera defendido estaríamos contando la historia de otra manera, que él estaba muerto», señaló el abogado Marco Cossío.

La madrugada del domingo 13 de abril, Alejandro Z. apuñaló a tres personas durante una riña en las afueras de una discoteca de La Paz. Una de ellas perdió la vida y las otras dos resultaron heridas, al igual que él, quien sufrió lesiones en una de sus piernas.

«Él en la madrugada del domingo fue a hacerse atender, tenía que volver a hacerse verificar, ayer el médico forense lo ha revisado y nos ha dado seis días de impedimento«, detalló Cossío al canal público.

Sobre el origen del arma que usó en la pelea, el abogado sostuvo que al ingreso a la discoteca le revisaron auscultaron y no se le decomisó ningún objeto peligroso.

«Para entrar a la discoteca te revisan, te auscultan, las mochilas, los bolsillos, entonces mal se puede decir que sacaron de su mochila o de otro lugar, pero a él lo apuñalaron y alguien estaba manejando el cuchillo«, agregó.