Alianzas rectificaron observaciones; el TSE definirá en los próximos días si son habilitadas

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Las campañas se intensifican sobre todo en SantaCruz. Foto: Unitel

Tahuichi dice que las alianzas observadas corrigieron la documentación; La campaña electoral se concentra en Santa Cruz: Samuel Doria Medina, Luis Arce, Andrónico Rodriguez y Jaime Dunn; y, Arce oficializará en Tarija el incremento salarial, los privados están alertas.

Tahuichi dice que las alianzas observadas corrigieron la documentación

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi informó que las cuatro alianzas políticas que fueron observadas por el Órgano Electoral ya corrigieron la documentación, aunque dijo que en los siguientes días se conocerá cuáles serán habilitadas. “Cuatro alianzas han entregado sus descargos que han subsanado y por defecto corresponde que haya un informe, una revisión técnica. En los próximos días vamos a conocer qué alianzas políticas son habilitadas y cuales no”, indicó el vocal electoral. De las cinco alianzas inscritas ante el TSE, la Alianza Popular —conformada por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), el Partido Socialista Revolucionario (PSR) y el Movimiento Autonomista de Trabajo y Esperanza (MATE)― no presentó observaciones y está habilitada para las elecciones generales del 17 de agosto, dijo. Las alianzas políticas Libre, Unidad, La Fuerza del Pueblo y Libertad y Progreso ADN fueron observadas.

Santa Cruz: Arce asegura que «derrotará» a la derecha en las urnas porque “conoce las necesidades del pueblo”

El presidente Luis Arce, quien participó del ampliado de las organizaciones sociales que se realizó en el coliseo Don Bosco, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde lo proclamaron candidato presidencial, afirmó que el Movimiento Al Socialismo Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) derrotará a la derecha en las elecciones generales, porque tiene un proyecto de país y “conoce las necesidades del pueblo”. “Nosotros somos la única opción para el pueblo, para los más humildes, para los desposeídos, para los asalariados y para los profesionales. Somos la única opción porque nosotros sabemos lo que queremos hacer con el país, a donde ir, sabemos el perfil de país que estamos construyendo, nosotros sabemos qué necesita el país porque somos el pueblo mismo”, dijo Arce ante una multitudinaria concentración en la capital cruceña.

Santa Cruz: Andrónico agradece el respaldo recibido en Pailón tras ser proclamado precandidato presidencial

Pailón, en Santa Cruz, se convirtió este sábado en el escenario de un acto de respaldo político para el ahora presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien fue proclamado por la Central Sindical Única de Trabajadores Indígenas Campesinos como precandidato presidencial para las elecciones generales del 17 de agosto de este año. Ante una masiva concurrencia que coreaba “¡Andrónico Presidente 2025!”, el líder cocalero emitió su agradecimiento a la Central de Campesinos de Pailón y a todos los asistentes. “Llegamos a Santa Cruz. Con mucho cariño agradecemos el cálido recibimiento de los hermanos y hermanas en la inauguración del Ampliado de la Central Sindical Única de Trabajadores Indígenas Originarios Campesinos de Pailón. Nos sorprendió la presencia de la juventud, todos y todas con voces de unidad y fortaleza”, expresó en una publicación en su cuenta de Facebook.

La campaña electoral se concentra en Santa Cruz: Samuel Doria Medina, Luis Arce, Andrónico Rodriguez y Jaime Dunn

La campaña electoral este fin de semana se contró en Santa Cruz. Los precandidatos Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS); Samuel Doria Medina de alianza Unidad y Jaime Dunn de participaron en distintos actos en el departamento. Además, la Central Sindical Única de Trabajadores Indígenas Campesinos proclamó como candidato a Andrónico Rodríguez en un acto que se realizó en Pailón. Por su parte, Arce fue proclamado en el coliseo Don Bosco en Santa Cruz por dirigentes del MAS. “Les vamos a enseñar de qué estamos hechos, los vamos a derrotar una vez más”, dijo Arce ante los asistentes. Por su lado, Andrónico, actual presidente de la Cámara de Senadores, fue proclamado por dirigentes de la Central Sindical Única de Trabajadores Indígenas Campesinos en un acto en Pailón. Él solo se limitó a agradecer, pero no confirmó si tiene interés de ser precandidato.

Arce suma 44 proclamaciones como candidato a la presidencia

A días de que el MAS-IPSP realice su ampliado nacional para definir su binomio presidencial con miras a las elecciones del 17 de agosto, el presidente Luis Arce fue proclamado en al menos 44 ocasiones, y por igual número de organizaciones sociales, como candidato a la presidencia. Sólo entre el viernes y este sábado, el jefe de Estado fue proclamado como candidato en masivos actos en Riberalta (Beni), Cobija (Pando), Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz, en estos últimos cuatro, el acto lo lideró la dirección departamental del MAS-IPSP de cada región junto con las organizaciones sociales. Arce agradeció las nominaciones y llamó a la unidad de los militantes del MAS-IPSP y de las organizaciones sociales para lograr una nueva victoria en las elecciones generales del 17 de agosto. De acuerdo con el calendario electoral, las organizaciones políticas tienen hasta el 19 de mayo para inscribir a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia, a 130 diputaciones, 36 senadurías y 9 representaciones supraestatales.

Tres instancias acuerdan prevenir prácticas de racismo y discriminación en las elecciones

La Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Secretaría Técnica del Comité Nacional Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación (CNCRD) acordaron impulsar un plan conjunto para prevenir prácticas de racismo, discriminación y discursos de odio en el proceso electoral rumbo a las Elecciones Generales de 2025. El Defensor del Pueblo destacó, a través de sus redes sociales, la importancia de este compromiso. “Aportamos en la prevención de prácticas de odio y racismo con miras al desarrollo de las elecciones 2025″, señaló, al confirmar que las tres instancias trabajarán en el monitoreo de discursos discriminatorios y en la promoción de espacios de sensibilización e información ciudadana. En la reunión se definió el desarrollo de metodologías para impulsar talleres, diálogos públicos y actividades formativas que contribuyan a erradicar expresiones de odio en el contexto electoral.

Luis Arce gobernó sin vicepresidente durante cuatro años, reconoce diputado del MAS

El diputado del MAS arcista, Zacarías Laura, reconoció este sábado que durante los últimos cuatro años el presidente Luis Arce gobernó sin el apoyo del vicepresidente David Choquehuanca ni el respaldo del Órgano Legislativo para la aprobación de leyes que, a su criterio, hubieran permitido “una excelente gestión” de gobierno. En el inicio de la nueva campaña electoral, Laura destacó que Arce Catacora «se ha destacado como economista en el manejo del Estado boliviano» y pidió a la población valorar el trabajo realizado en este periodo. «Si le hubieran dado mejores condiciones de trabajo al presidente Arce, hubiéramos tenido una excelente gestión», sostuvo. El legislador oficialista identificó tres obstáculos principales que enfrentó el mandatario. En primer lugar, mencionó “una guerra política del expresidente Evo Morales, quien constantemente ha estado realizando movilizaciones, bloqueos y alarmando a la población”.

Denuncian colapso en hospitales infantiles de Santa Cruz y La Paz; personal de salud reporta la muerte de un niño por la falta de un respirador

En Santa Cruz de la Sierra, el Hospital de Niños está saturado de pacientes con problemas respiratorios, y ayer un menor de edad falleció por la falta de un respirador mecánico, según el reporte del personal de salud. Mientras tanto, el Hospital Materno Infantil colapsó, ya que un solo pediatra está atendiendo a todos los pacientes. En la capital cruceña, el Hospital de Niños enfrenta una situación de emergencia debido a la gran cantidad de padres de familias que acuden con sus hijos en busca de atención médica. Una enfermera indicó que un niño que llegó desde una provincia perdió la vida por la falta de un respirador. En La Paz, la situación no es diferente. Hay sobresaturación en el Hospital de Niños, con 11 pacientes en reanimación y otro número en sala de espera. El viernes el Hospital Materno Infantil colapsó por la cantidad de menores de edad con problemas respiratorios en busca de atención médica.

Al igual que Santa Cruz, panificadores de Cochabamba anuncian el incremento en el precio del pan a Bs 1 la unidad

Al igual que Santa Cruz de la Sierra, los panificadores independientes de Cochabamba anunciaron este sábado que, a partir del lunes, el precio de la unidad de pan subirá de 50 centavos a 1 boliviano. Paralelamente, los representantes del sector en La Paz esperan una reunión para definir si se aplica el incremento o no. «El precio en el mercado de materia prima sigue subiendo, no para. No hay autoridad que frene esta situación de los comerciantes mayoristas que especulan. Ni la Intendencia, ni el gobierno departamental, ni los ministros, nadie», afirmó Raúl Quispe, representante de panificadores independientes de Cochabamba. En ese sentido, aseguró que los más de 200 panificadores del valle «trabajan a pérdida». Es por este motivo que se determinó la subida del costo de la hogaza. «Como va a seguir subiendo, el precio oficial del pan de batalla es Bs 1, no queda otra», agregó.

Arce oficializará en Tarija el incremento salarial, los privados están alertas

El 1 de mayo, Día del Trabajador, Tarija será sede de la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), ocasión en la que el presidente Luis Arce oficializará el incremento salarial para esta gestión. El clima previo al evento está marcado por el escepticismo y la tensión entre los actores sociales y económicos involucrados. Por un lado, la COB ha solicitado un incremento de 15% al salario mínimo nacional y 20% al haber básico, mientras que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advierte que un aumento de esa magnitud podría tener consecuencias “catastróficas” para la economía nacional, especialmente en un contexto de desaceleración e inflación acumulada. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, Roberto León, confirmó que la capital chapaca albergará el acto principal del 1 de mayo, con la presencia del presidente y delegaciones de los nueve departamentos.

