«Anoche se rompió todo» entre Tuto y Samuel, revela Marinkovic

El exprecandidato de derecha señaló que la reunión de conciliación del bloque opositor no llegó a buen puerto y Quiroga puede ir solo a las elecciones.

El exprecandidato Branko Marinkovic reveló este miércoles que «se rompió todo» entre Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, en la reunión de conciliación que llevó a cabo la noche del martes el Bloque de Unidad de la Oposición.

«Era una semana decisiva todos estos últimos 10 días y bueno, creo que se ese punto ya se ha pasado, las decisiones se tomaron anoche, se rompió todo, yo siempre dije ‘no creo que haya unidad al final de todo esto’ y eso es lo que se ha dado», explicó Marinkovic.

El bloque opositor en el que Doria Medina y Quiroga quedaron como precandidatos sufrió el distanciamiento del expresidente, quien argumentó su alejamiento del frente por el temor de quedar inhabilitado por la publicación de las encuestas para definir al único postulante.

Para «salvar» la unidad, los participantes del bloque se reunieron de emergencia la noche del martes pero, pese a los esfuerzos por limar asperezas, no se llegó a un acuerdo y «se rompió todo».

«Tuto me dijo que hubo mucha intransigencia de parte de Samuel, no quería escuchar de ninguna otra propuesta que no sea mirar ahorita estas encuestas, que no sé cómo las van a hacer», señaló el exministro de Economía del gobierno transitorio.

Sobre el futuro que tomará Quiroga, si se presentará solo en los comicios o se volverá a buscar la unidad, el también empresario indicó que no lo tiene definido y que «todo se puede».

«No tengo idea de cómo va (Tuto), yo creo que eso se va a saber en las próximas semanas, cómo termina cómo esto; capaz terminan todos juntos nuevamente, uno nunca sabe, en política todo se puede», indicó.

