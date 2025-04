Bazán: Hay silencios del papa Francisco que duelen

El papa Francisco eligió enfrentar las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua mediante la diplomacia.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El diputado de Creemos y exvocero de la Iglesia Católica en Santa Cruz cuando el Sumo Pontífice visitó Bolivia, Erwin Bazán, afirmó que “duelen” los silencios que el papa Francisco guardó ante las “dictaduras” de Cuba, Venezuela, Nicaragua y su cercanía con Evo Morales”.

“Yo, como católico de base que soy ahora, laico, evidentemente que entiendo que hay algunos silencios del papa Francisco que pueden haber incomodado mucho, que pueden haber no gustado. Personalmente, a mí me hubiera gustado que el papa Francisco no guarde silencio ante las acciones de Maduro, ante los presos políticos que tiene Maduro, ante las acciones de la dictadura en Cuba, etcétera. Sí, son silencios que duelen”, dijo Bazán en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

En un continente profundamente católico, el papa Francisco eligió enfrentar las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua mediante la diplomacia. Mientras algunos aplaudieron su apuesta por el diálogo, otros le reprocharon no haber condenado con más fuerza a los regímenes autoritarios. Sin embargo, detrás de su silencio estratégico hay una intención clara: proteger a las comunidades católicas que, incluso en medio de la represión, necesitan libertad para vivir y practicar su fe.

“El Vaticano aplica una diplomacia para la paz”, explica en una anterior entrevista monseñor Sergio Buenanueva, obispo argentino de San Francisco. “Busca que donde hay comunidades católicas puedan cumplir su misión con libertad, incluso en zonas de conflicto como Venezuela, Cuba o Nicaragua”.

El legislador complementó que la población debe entender la labor que ha desempeñado el Sumo Pontífice en estos países a través de misiones diplomáticas.

“Hay muchas acciones del papa Francisco que han quedado en el silencio y que quedan en el silencio por cuestiones diplomáticas. Estoy seguro que ha desarrollado muchas acciones diplomáticas a favor de presos políticos y otras acciones de interpelación que han intentado tener éxito y que finalmente no tuvieron éxito, pero que quedan ahí, quedan en el silencio y, bueno, más temprano que tarde las vamos a conocer. Cuando muere un Papa es cuando se empieza a conocer muchas de las acciones piadosas que ha llevado adelante ese Papa”, explicó el diputado.

Consultado si hay una frase emblemática de Francisco que recuerda, Bazán recordó que, en su llegada a Bolivia, el papa dijo que el nombre de Dios es misericordia. “Aquí está el mensaje, que sí, la Iglesia tiene una doctrina, hay una moralidad, digamos, que no cambia, pero el nombre de Dios es misericordia. Es decir, por encima de tu pecado está la misericordia de Jesucristo”, complementó.