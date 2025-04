La cuarta persona que fue aprehendida en las últimas horas, en el marco de las investigaciones por el fallido alzamiento militar del 26 de junio de 2024, fue trasladada hasta la ciudad de La Paz con miras a dar continuidad a este proceso.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó en las últimas horas que, de los cinco mandamientos de aprehensión emitidos por el Ministerio Público, cuatro ya fueron ejecutados, siendo el más reciente el de este sujeto que fue aprehendido en Tarija.

Desde el Gobierno aún no fue confirmada la identidad de esta persona y no se descarta que sea un militar en servicio pasivo; sin embargo, la situación aún se maneja con hermetismo y no se ha revelado el nombre del aprehendido.