Denuncian desaparición de más de Bs 300 mil de Comunicación de la UMSA, exfuncionaria dice que entregó el monto al Decano

El exdirector de la carrera de Comunicación Social de la UMSA, Arturo Sarabia, denunció que Bs 325.500 desaparecieron. Según afirma una exfuncionaria, el dinero fue entregado al decano de la Facultad de Ciencias Sociales de esa casa de estudios, Edgar Pomar Crespo, reportó el portal de Rimay Pampa.

El dinero proviene de las cuotas que los alumnos pagaron en gestiones anteriores para acceder al Plan Excepcional de Titulación de Antiguos Estudiantes No Graduados (PETAENG). La denuncia fue realizada el pasado 10 de marzo mediante una carta dirigida al actual director de la carrera, Bernardo Monasterios.

Según publica Rimay Pampa, Pomar intentó impedir que la funcionara Dagner Manuela Mercado del Castillo presente a Transparencia el informe sobre la desaparición de los fondos.

“Ese mismo día (10/03/2025), al promediar las 11.05 sin haber presentado aún de manera oficial el informe, el señor decano de la Facultad, M. Sc. Edgar Pomar, vino a la oficina de manera prepotente y con amenazas a intimidarme indicando que mi persona está calumniándolo en mi informe que iba a presentar”, señala Mercado en un informe dirigido a Monasterios.

Mercado se declaró sorprendida porque su informe aún no había sido presentado ni recibido por la autoridad correspondiente, pero el decano ya sabía del contenido del documento que conocían, en ese momento, sólo cuatro personas.

“Ese mismo día, el señor decano, como siempre aprovechándose de su autoridad (…), me amenaza y dice que no voy a salir de la oficina, que me hará detener por la información de mi informe”, describe y agrega que Pomar llamó a Transparencia para exigir una orden de captura directa, pero “el jefe de esa unidad le indica que no procede”.

La exfuncionaria denunció que recibió amenazas por parte del decano, pese a ello presentó su informe a Transparencia el 12 de marzo. Ese mismo miércoles, minutos después, Pomar publicó en su cuenta de Facebook un comunicado en el que rechaza la denuncia de Sarabia.

“El suscrito decano rechaza esta acusación que es una calumnia e injuria que afecta en mi calidad de máxima autoridad facultativa. El Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Sociales aprobó una auditoría financiera al citado programa en fecha 28 de enero de la presente gestión, la misma que está en curso”, señala el comunicado firmado por el decano.

En su informe, Transparencia de la UMSA, Mercado describe cómo entregó, supuestamente, el dinero, que en total suma 394.500 bolivianos, al decano Pomar. “En los primeros días de noviembre (no recuerdo exactamente la fecha porque no tengo el comprobante de entrega del dinero), el dinero fue entregado por mi persona al M.Sc. Pomar, decano de la Facultad donde nos reunimos en la oficina del PETAENG a puerta cerrada, como siempre se lo hacía cuando eran temas muy delicados o confidenciales”, expresa.

Mercado detalló que entregó a Pomar 283.500 bolivianos correspondientes a tres cuotas de la convocatoria 2023. Posteriormente, le dio otros 42.000 bolivianos de tres egresados rezagados, cada uno de 14.000. Finalmente, entregó 69.000 bolivianos de la convocatoria de 2024. Total: 394.500 bolivianos.

“El número de víctimas (los estudiantes que pagaron por la titulación) que tenemos hasta el momento y que ha verificado la unidad de Transparencia va llegando a los 50 y no descartamos que existan otras más. Estamos tomando las gestiones 2023 y 2024. En cuanto a los montos, hasta el momento que se presentó la denuncia ascendía a casi los 400.000 bolivianos”, informó el pasado viernes a ANF el director de transparencia de la UMSA, Juan Laura.

En tanto, Transparencia de la UMSA denunció a Pomar y Mercado ante el Ministerio Público por los delitos de malversación de fondos, peculado, conducta antieconómica y falsedad ideológica.

Este caso se encuentra en investigación en la Fiscalía de La Paz. Ambos debían declarar el pasado viernes 4 de abril, pero la funcionaria presentó un certificado médico solicitando la reprogramación de su declaración, mientras que el decano denunciado no asistió y presentó un memorial fuera de plazo. “Estamos a la espera de que el fiscal tome en cuenta esa situación y emita lo que corresponda”, expresó Laura a ANF.