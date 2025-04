El alcalde cruceño pide al gobierno evitar el incremento del precio del pan, este dice que los panificadores rechazaron la subvención

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El alcalde cruceño busca evitar el incremento del precio del pan. Foto: Red Uno

Boris Bueno Camacho / La Paz

“El Gobierno tiene que tomar medidas rápidas”: Jhonny Fernández sobre el alza del pan; Emapa afirma que el pan no debe subir donde se entregan insumos subvencionados y recuerda que Santa Cruz rechazó el producto en 2023; y, Tahuichi se postula a la presidencia del TSE y espera que haya «humo blanco». eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

“El Gobierno tiene que tomar medidas rápidas”: Jhonny Fernández sobre el alza del pan

El precio del pan aumentará desde el lunes en Santa Cruz, tras una decisión del sector panificador, que justificó la medida debido al incremento en los costos de producción. El nuevo precio será de Bs 1 por unidad en tiendas de barrio y seis panes por Bs 5 en mercados. Frente a esta situación, el alcalde Jhonny Fernández pidió al Gobierno nacional tomar acciones urgentes, ya que la subida del dólar y el encarecimiento de los insumos están generando una presión generalizada por ajustes de precios. “Mientras el dólar siga subiendo, todo el mundo quiere ajustes de precios. Es un fenómeno que se está dando. No es solamente el pan, los proveedores y constructores de los gobiernos municipales también están pidiendo reuniones para ajustar precios. El Gobierno tiene que tomar medidas rápidas”, señaló. El alcalde remarcó que, si bien desde la Alcaldía se realizan controles, está la ley de oferta y demanda.

Emapa afirma que el pan no debe subir donde se entregan insumos subvencionados y recuerda que Santa Cruz rechazó el producto en 2023

El gerente general de Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, afirmó el viernes que el precio del pan no debe subir donde entregan insumos subvencionados, como la harina, el azúcar o la manteca, en referencia a Cochabamba, El Alto, La Paz y Beni, donde se comercializa a 50 centavos y en Oruro, Potosí y Chcuquisaca, que cuesta a 40 centavos. En el caso de Santa Cruz, mencionó que en 2023 se quiso suscribir un convenio para la entrega, pero fue rechazado por los panificadores de esa región. “El Gobierno nacional manifiesta su absoluta seguridad de mantener el precio del pan de batalla a 0,50 centavos como se lo vende a la fecha. La población boliviana sabe que el Gobierno ha tomado medidas urgentes con relación a la provisión de insumos a los afiliados de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia”, dijo Flores, en conferencia de prensa.

“No contamos con subvención”: Panificadores rurales de La Paz evalúan subir el precio del pan a Bs 1, señala dirigente

Panificadores del área rural del departamento paceño dicen que están analizando elevar el precio del pan a Bs 1, argumentando que no cuentan con harina subvencionada para la elaboración del alimento. “No contamos con subvención, entonces los costos de la elaboración del pan se incrementaron en nuestra población y no llega a cubrir la ganancia, es preocupante no gozar con la subvención (…). Se está llevando reuniones con otros municipios para incrementar el precio del pan en Bs 1”, declaró el ejecutivo de los panificadores de Apolo, Julio Cesar Huanca. El dirigente dijo que en los próximos días sostendrán un encuentro con sus afiliados y otras federaciones rurales para definir el precio del pan en las provincias. El dirigente sostuvo que los precios de los insumos se han incremento. “Nos sentimos discriminados ya que nos hacen a un lado”, dijo.

Tahuichi se postula a la presidencia del TSE y espera que haya «humo blanco»

Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reunirán este martes 29 de abril para elegir al nuevo presidente de la entidad. El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe comparó esta situación con el “conclave” del Vaticano para elegir un nuevo Papa y espera que haya “humo blanco” en la elección donde se postula para asumir el cargo. Tahuichi aprovechó el contexto global, donde los ojos del mundo están en el Vaticano para el conclave de cardenales donde se elegirá al sucesor del Papa Francisco. En ese caso, el humo blanco anuncia que se ha tomado una decisión, pero el humo negro indica que no se tiene elegido al pontífice. “Esto se va a definir el martes 29 de abril para elegir al nuevo presidente, es decir vamos a decirle al pueblo de Bolivia: habemus nuevo presidente del TSE. Espero que salga humo blanco. Si no saliera humo blanco, si hubiera un empantanamiento, seguiremos”, manifestó.

Luis Arce, Evo Morales o Andrónico representan el mismo peligro para Bolivia, afirma la dirigente de Libre, Tomasa Yarhui

“Luis Arce, Evo Morales, y Andrónico Rodríguez son lo mismo, representan el mismo peligro para Bolivia, de terminar peor que Venezuela”, afirmó Tomasa Yarhui, dirigente de Libre, organización que apoya la postulación de Jorge Tuto Quiroga a la presidencia. La dirigente de origen quechua sostuvo que las proclamaciones que se realizan en el área rural en favor de Andrónico Rodríguez tienen convocatorias logradas “bajo amenaza” a las bases sociales y sólo buscan lavar la cara del MAS, ya que la población se dio cuenta que Arce, Morales o Rodríguez son diferentes rostros de la misma política gubernamental masista. “Por eso digo que Andrónico es el pichón de Evo Morales, porque no cambiará absolutamente nada y va a terminar destrozando el país en lo más profundo”, dijo. Yarhui invocó al electorado boliviano a apoyar con su voto a Tuto Quiroga para reconstruir la economía, la democracia y la institucionalidad.

Sin sigla y aún inhabilitado, Evo se reúne con su equipo económico para elaborar una agenda para 2025-2030

Sin contar con una sigla y aún inhabilitado para participar en los comicios de agosto, el expresidente Evo Morales (2006-2019) se reunió con su equipo económico para elaborar una agenda de Gobierno para la gestión 2025-2030La pasada jornada Morales trabajó, en Lauka Ñ, con su equipo técnico del área económica, para elaborar una agenda de Gobierno para la siguiente gestión. Los temas que son debatidos en dicha reunión tienen que ver con hidrocarburos, hidroeléctricas, agroindustria y ciencia y tecnología. “No cesamos en el trabajo de estructurar nuestro plan de gobierno 25-30”, escribió Morales en sus redes sociales. En este encuentro participaron la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, el excontralor Gabriel Herbas y el senador Leonardo Loza, entre otros. La reunión se efectuó cuando faltan 23 días para que fenezca el plazo para la inscripción de los binomios que participarán en las elecciones generales.

El MAS en Santa Cruz proclama a la bartolina arcista para su binomio

Felipa Yalily Montenegro Montaño fue proclamada la tarde de este viernes como candidata al binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), con miras a las Elecciones Generales del 2025. Montenegro forma parte de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa del ala arcista. La precandidata fue proclamada durante un acto llevado a cabo en el coliseo de los trabajadores fabriles, de Santa Cruz, y cuenta con el respaldo del bloque oriente, del instrumento político, y señaló que “si se lo permiten, trabajará por el país”, de acuerdo con un reporte de DTV. “Si tenemos que ir a acompañar a nuestro hermano Lucho, ahí lo vamos a hacer, por nuestro pueblo boliviano y cruceño, que me encomiendan esta tarea, que no va a ser fácil (…). Hay que seguir trabajando y vamos a dar todo por todo, no nos abandonen. Trabajen conmigo de la mano”, dijo durante el acto.

Ichaso: «La población se ve obligada a elegir entre candidatos que no representan la salida del MAS»

A pocos meses de las elecciones generales, la constitucionalista y analista política Gabriela Ichaso advirtió que la ciudadanía boliviana enfrenta un escenario electoral en el que ninguno de los candidatos en carrera representa el deseo mayoritario de terminar con los 20 años de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poder. En el programa radial La Hora Pico de eju.tv, Ichaso aseguró que Bolivia no atraviesa un período democrático normal, y que, aunque formalmente se respeten los requisitos legales para participar en las elecciones, el contexto político y social es profundamente anómalo. “La población se ve obligada a elegir entre candidatos que no reflejan su voluntad de sacar al MAS. Esto no es solo una cuestión de preferencias personales, es una respuesta al hartazgo generalizado ante una crisis económica que golpea cada vez más fuerte a las familias bolivianas”, sostuvo la analista.

Senadores irán al penal de El Abra para entrevistar a Zúñiga por los hechos del 26J

La comisión de senadores, conformada para investigar los hechos del 26 de junio de 2024, se presentará el miércoles 30 de abril en el penal de El Abra de Cochabamba, con la intención de entrevistarse con el exgeneral Juan José Zúñiga y recibir su testimonio. “Ya hemos tramitado lo que corresponde, ahora es otra cosa que nos dejen pasar o no, pero vamos a estar allá nosotros. Vamos a estar allá, a las nueve de la mañana”, aseveró el senador Félix Ajpi, integrante de la comisión. El testimonio de Zúñiga ha cobrado importancia después de que, en entrevistas con medios de comunicación, el exgeneral reveló presuntos planes de asesores del Gobierno para realizar un golpe a la Asamblea Legislativa o conformar un grupo irregular armado. Los senadores denunciaron anteriormente que las autoridades del Ejecutivo habían obstaculizado la toma de declaraciones de los implicados en el caso.

Defensoría pide garantizar el respeto al principio de preclusión

La Defensoría del Pueblo subrayó la importancia “apremiante” de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aborde “con la mayor celeridad” los recursos presentados contra la convocatoria a las elecciones generales y la normativa electoral, pero, además, enfatizó la necesidad de garantizar el estricto respeto al principio de preclusión procesal a fin de asegurar la certidumbre y la transparencia del proceso electoral. La institución recordó que el Estado avanzó “significativamente” en el reconocimiento de los derechos humanos de las naciones y pueblos indígenas, garantizando su participación plena en las distintas formas de ejercicio de la democracia, su libre determinación, así como de organizar sus propias formas de representación política. Añadió también que de la misma forma se avanzó positivamente en la legislación que permite la participación equitativa de las mujeres en cargos de elección.

