El gobierno incrementa el salario mínimo nacional en 10% y desata una ola de críticas

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Arce jusitifica el incremento salarial de este año. Foto: Red Uno

Boris Bueno Camacho / La Paz

El Gobierno y la COB acuerdan incremento del 10% para el salario mínimo y 5% para el haber básico; incremento de hasta el 5% al haber básico alcanza a cuatro sectores; y, desde 2000, el salario mínimo en Bolivia creció en 604%. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

El Gobierno y la COB acuerdan incremento del 10% para el salario mínimo y 5% para el haber básico

Tras la reunión de casi tres horas, entre el presidente Luis Arce, ministros de Estado y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), este lunes se dio a conocer las conclusiones del encuentro en el que se acordó el incremento salarial para este año, que asciende al 10% al salario mínimo nacional, que ahora pasa de Bs 2.500 a Bs 2.750 y del 5% al haber básico, anuncio que fue hecho este lunes por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. «Considerando la coyuntura internacional y nacional, precautelando la estabilidad económica y las fuentes laborales, el Gobierno nacional y la COB acuerdan: un incremento salarial del 10% al salario mínimo nacional, cuyo importe asciende a Bs 2.750 y un incremento del hasta 5% al haber básico aplicado a los sectores de salud, policía, maestros y Fuerzas Armadas, cuidando la sostenibilidad y las finanzas públicas del país», señaló Montenegro, en conferencia de prensa.

Incremento de hasta el 5% al haber básico alcanza a cuatro sectores

Tras informar que el incremento al salario mínimo nacional será del 10%, el Gobierno determinó que el alza salarial de hasta el 5% al haber básico será para cuatro sectores, entre los que se incluye a la salud, educación, Policía y Fuerzas Armadas. “Incremento de hasta el 5% al haber básico aplicado a los sectores de salud, educación, Policía y Fuerzas Armadas”, manifestó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. El ministro agregó que estos incrementos fueron decididos “cuidando la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad económica del país”. Antes de conocerse el incremento salarial, la COB hizo conocer que su propuesta era un incremento de 15% al salario mínimo y de 20% al haber básico, cifras que fueron analizadas en mesas de concertación, en las que finalmente no participó el sector privado pese a su insistente pedido.

La CEPB cuestiona histórico aumento salarial y advierte impacto negativo en las PyMes

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó este lunes por la tarde su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de incrementar en un 10% el Salario Mínimo Nacional (SMN) y en un 5% al haber básico. Advierte que se trata del ajuste más alto de los últimos ocho años en el país y que esto tendrá sus efectos negativos, principalmente, en la Pequeña y Mediana Empresa (PyMes) y el empleo en general. “Manifestamos nuestro firme rechazo a la decisión del gobierno nacional de incrementar 10% al Salario Mínimo Nacional y 5% al Haber Básico. El aumento al SMN es la cifra más alta de los últimos ocho años, y se impone en un escenario en el que Bolivia presenta decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), inflación creciente y déficits sostenidos”, señala la entidad institucional en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Desde 2000, el salario mínimo en Bolivia creció en 604%

A pocas horas de conocerse la cifra del incremento salarial para esta gestión, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) informó este lunes que el salario mínimo nacional en Bolivia experimentó un crecimiento progresivo, pasando de Bs 355 en el año 2000 a Bs 2.500 en la pasada gestión. Según un boletín publicado por el IBCE, ese incremento representa siete veces más en ese lapso. El sueldo mínimo de Bolivia es de Bs 2.500, equivalentes a $us 360 al tipo de cambio oficial; sin embargo, representa menos de $us 250 al promedio del cambio del mercado paralelo. Además, según el IBCE en 2023, el salario medio nominal en el sector público alcanzó a Bs 4.252 y el salario real fue de Bs 1.329. Mientras que, en el sector privado, el salario medio nominal superó los Bs 5.000 y el salario real los Bs 1.560; en ambos casos supera a los del sector público. A mayor inflación el salario real se va reduciendo, según el IBCE.

Comité pro Santa Cruz responsabiliza al «sinvergüenza de Arce y su rosca de delincuentes» por la crisis

El Comité pro Santa Cruz responsabilizó este lunes al «sinvergüenza» del presidente Luis Arce y a sus colaboradores de la crisis económica que atraviesa el país, por lo que le pidió que deje trabajar a los sectores que generan empleo y mueven la economía. «Luis Arce es, pues, un sinvergüenza, si lo que no hace aquí es trabajar y sobre todo perjudica, siempre hemos dicho: si no ayuda, que no estorbe, que deje producir a los que saben hacerlo, que deje generar fuentes de empleo a los que saben hacerlo, pero, sobre todo, que no ponga trabas», declaró en conferencia de prensa el presidente de la institución, Stello Cochamanidis. El comité cruceño es parte del bloque Multisectorial que la anterior semana marchó en La Paz para exigir que el Gobierno dé atención a su pliego petitorio, con el que se busca aliviar la crisis económica que enfrenta el país. “Son ellos los responsables de la crisis que se está viviendo», sostuvo.

El TSE se apresta a elegir a su nuevo presidente, exvocales creen que el nuevo titular debe mantener la imagen institucional

El nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe mantener la imagen institucional con miras a las Elecciones Generales de agosto de este año, con el fin de dar credibilidad a la labor de la institución, dicen exvocales. El actual presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, declaró que, de acuerdo a la Ley 018, del Órgano Electoral, ya no puede ser reelecto y que este martes la sala plena debe elegir a un nuevo titular. “En este momento se debe tomar en cuenta la cara institucional que se debe dar hacia la ciudadanía”, es la recomendación de la exvocal y exdelegada presidencial ante el TSE, Dina Chuquimia. El artículo 18 de la Ley 018, señala en el parágrafo I: “La presidenta o el presidente, y la vicepresidenta o el vicepresidente del TSE, serán designados en sala plena por mayoría absoluta de las o los vocales en ejercicio. Ejerce esta función por dos años, con derecho a reelección por una sola vez para el mismo cargo”.

En Guarayos, transportistas bloquean ruta Santa Cruz-Beni por el mal estado de carreteras

El transporte del municipio de Guarayos instaló desde este lunes un punto de bloqueo en la carretera que conecta al departamento de Santa Cruz con Beni, en demanda de trabajos urgentes de mantenimiento en la vía, actualmente en condiciones críticas. La medida de presión se ubica a la altura de la Villa Olímpica, a dos kilómetros del municipio de Ascensión, y ha sido declarada de carácter indefinido. Los transportistas manifestaron que el estado de las rutas es “literalmente intransitable”, y responsabilizaron al Gobierno Departamental de Santa Cruz y a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por la falta de mantenimiento. Según los movilizados, pese a varias reuniones previas con autoridades departamentales, no se ha dado solución a la refacción de las vías, por lo que decidieron radicalizar las medidas. En el lugar se observa una gran cantidad de vehículos parados en ambos sentidos, afectando a cientos de pasajeros y transportistas.

No solo es la marcha, el evismo presionará al TSE para la habilitación de Morales con una caravana y vigilias en los TED

Está confirmado. El 16 de mayo, los evistas marcharán en La Paz hasta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para inscribir la candidatura de Evo Morales para las elecciones presidenciales. Así lo ha ratificado el propio líder de los cocaleros en el ampliado de este domingo de su nueva agrupación ‘Evo Pueblo’, en el que además aprobaron su plan de Gobierno. “El 16 va a ser día de inscripción; el 15 una caravana, está planteado como 50 o 60 carros, pero yo estoy seguro que se va a sumar no sé cuántos carros, va a ser incontrolable”, indicó Morales. La dirigencia evista ha anunciado la presencia de Morales en la movilización de La Paz pese que tiene en su contra una orden de aprehensión por un caso de trata con agravante. La denuncia que se investiga en Tarija da cuenta que Morales habría sostenido una relación con una menor de edad con quien tuvo una hija cuando era presidente del país.

Confirmado: el MAS anunciará su binomio presidencial el 11 de mayo en El Alto

La Dirección Nacional de MAS-IPSP postergó el ampliado destinado a elegir a su binomio candidato a las elecciones nacionales para el domingo 11 de mayo en la Ceja de El Alto; en una conferencia de prensa brindada la mañana de este lunes, Fidel Surco, secretario de relaciones internacionales de ese instrumento político, anunció la determinación tomada en consenso con el Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce Catacora. Surco, quien estuvo acompañado por la vicepresidenta del MAS, Julia Ramos y del máximo dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), Esteban Alavi, en representación de la Dirección Nacional del partido azul instruyó a todas las direcciones departamentales a preparar las listas de los candidatos a asambleístas, senadores y diputados, que serán analizadas en dicho evento.

Pese a ser un partido en riesgo, PAN-Bol proclama a Ruth Nina como candidata a las elecciones generales

Pese a estar en riesgo de desaparecer, el Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol) realizó esta mañana la presentación de su binomio presidencial para competir en las elecciones generales. El pasado 13 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aceptó una denuncia presentada por Peter Erlwein Beckhauser, quien solicitó la cancelación de la personería jurídica de los partidos PAN-Bol y Frente Para la Victoria. El argumento central es que ambas organizaciones no alcanzaron el umbral mínimo del 3% de votos en las elecciones presidenciales de 2020. El 22 de abril se clausuró la fase de presentación de descargos y alegatos ante el TSE, los vocales tienen desde ese día 10 días hábiles para tomar una decisión. En ese sentido, la vigencia o no de ambos partidos se conocerá máximo hasta la próxima semana. PAN-Bol presentó a Ruth Nina como candidata presidencial para las presidenciales.

