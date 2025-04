El juicio por el caso Golpe I es paralizado hasta que el TCP resuelva un recurso de inconstitucionalidad

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el excívico potosino Marco Antonio Pumari. Foto: El Deber

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Paralizan el juicio por el caso Golpe de Estado I hasta que el TCP resuelva recurso por el delito de terrorismo; cívico cruceño al bloque de unidad: Si no sé unen también serán responsables si vuelve el MAS; y, FPV busca acercarse a Andrónico como posible precandidato tras ruptura con Evo. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Paralizan el juicio por el caso Golpe de Estado I hasta que el TCP resuelva recurso por el delito de terrorismo

El juicio por el denominado caso Golpe de Estado I fue paralizado este jueves hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resuelva el recurso de inconstitucionalidad planteado contra el delito de terrorismo. La determinación fue asumida por el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz en la recta final del proceso y tras concluir la fase de presentación de pruebas de cargo y descargo. Diego Gutiérrez, abogado del excívico Marco Antonio Pumari, afirmó que la suspensión de los plazos procesales es hasta que el TCP emita un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad del delito que pesa en contra del gobernador cruceño Fernando Camacho. En caso de que el TCP declare en su fallo que el delito de terrorismo es inconstitucional, se anularían todos los obrados y las pruebas con relaciones a ese tipo penal que el “núcleo” de toda la acusación, según Gutiérrez.

Choquehuanca convoca a sesión de la ALP para la «reconsideración» del préstamo del covid

El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, convocó a las 14:00 del miércoles 16 de abril a sesión a los asambleístas, para «reconsiderar» el préstamo del covid, que permanece pendiente de aprobación. «Orden del día: reconsideración del Proyecto de Ley 156-2023-2024, convenio de préstamo para el programa ‘Apoyo de emergencia para respuesta al Covid-19′», detalla la convocatoria. El financiamiento en cuestión consiste en un préstamo de 100 millones de dólares, recursos que estaban programados para ejecutar medidas de atención de la emergencia sanitaria por la pandemia. El crédito de «apoyo de emergencias para respuesta al Covid -19» proviene de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). El miércoles 2 de abril, la ALP rechazó ese financiamiento que iba a ser destinado para cubrir las elecciones en el exterior.

Cívico cruceño al bloque de unidad: Si no sé unen también serán responsables si vuelve el MAS

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, consideró este jueves que existe falta de madurez y responsabilidad con la población boliviana y pidió reflexionar y deponer actitudes personales a los candidatos del bloque de unidad. Demandó a que se sienten a conversar, ya que hay tiempo para las elecciones generales del 17 de agosto de este año, de lo contrario, también serán responsables si vuelve a gobernar el partido del MAS. “Lo que ha ocurrido en las últimas horas en el ámbito político nacional, definitivamente hay algo que todos hemos visto y vamos a coincidir. La falta de madurez que están teniendo los que están pretendiendo terciar como candidato a las elecciones generales, la falta de responsabilidad que tienen con la necesidad de todos los bolivianos, aquí no solo es esta institución, sino que desde hace seis años toda Bolivia clama unidad”, enfatizó Cochamanidis.

Franklin Pareja: «Haber dinamitado la unidad les va a generar un costo político»

El politólogo, Franklin Pareja, considera que el distanciamiento entre Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga ha “dinamitado” la unidad y esto puede tener un costo político porque desilusionaron a las voces de la población que les pedía una candidatura única. Además, cree que, aunque Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga fueran juntos, los números no les alcanzan y deberían tener hasta un cuarto aliado para vencer al rival del MAS que tiene una base social muy dura que podría oscilar entre 30 a 40%. “Eso de haber dinamitado la unidad de cara a la población, les va a generar un costo político, un desprestigio. Han decepcionado, desilusionado a un coro de voces que quiere la unidad y como la unidad ya no es factible va a cambiar de eje, es decir este bloque ha perdido la autoridad que tenga el candidato de unidad”, manifestó. El politólogo lamenta que el Bloque ha demostrado que continua en las practicas del pasado.

Doria Medina: «Estamos comprometidos en no repetir las mañas de los políticos del despilfarro y la reelección»

El candidato a la Presidencia del Bloque de Unidad, Samuel Doria Medina, a través de su cuenta en X, manifestó que, de llegar al gobierno, está comprometido a no repetir algunas mañas como la del despilfarro y la reelección, además de superar los 20 años del “fracaso económico”. “Ayer fuimos decenas de líderes y lideresas de todos los sectores y de todos los rincones del país, de poncho, pantalón y pollera, de acentos diversos, de ideas complementarias, los que nos comprometimos a dar una lucha victoriosa contra el autoritarismo y el fracaso económico de estos últimos 20 años. También estamos comprometidos en no repetir las viejas mañas de los políticos del despilfarro y la reelección”, escribió Doria Medina. En ese marco, considera que el camino hasta aquí no ha sido fácil y será todavía más difícil en los meses que vienen. Pero cree que hay buena aceptación de la propuesta de “100 días carajo”.

Jaime Dunn se apunta como precandidato presidencial con ADN

El economista Jaime Dunn confirmó la mañana de este jueves que irá como precandidato a las elecciones presidenciales por Acción Democrática Nacionalista (ADN). «He decidido, no sólo yo, sino con un equipo de profesionales, que es momento de ser claros y contundentes en esta intención que he estado manifestando desde hace mucho tiempo de ser candidato, hay la intención de ser candidato a la Presidencia, pero con la aclaración que estoy trabajando fuertemente», declaró Dunn en el programa Asuntos Centrales. A través de un comunicado oficial, ADN confirmó a Jaime Dunn de Ávila «asumir como precandidato emergente» para las elecciones del 17 de agosto de 2025. El partido adenista indicó que «los jefes departamentales del partido» tomaron la decisión de designar a Dunn como su postulante a la Presidencia para «proyectar una alternativa sólida y renovada».

FPV busca acercarse a Andrónico como posible precandidato tras ruptura con Evo

El Frente Para la Victoria (FPV) evalúa nuevas alianzas con miras a las elecciones presidenciales de 2025, luego de oficializar la ruptura de su acuerdo político con Evo Morales. En este nuevo escenario, la figura del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, comienza a perfilarse como una posible opción para una candidatura conjunta, afirmó el presidente de ese partido político, Eliseo Rodríguez. “Vamos a ver en los próximos días cómo se definirá esta situación”, respondió ante la pregunta si se puede impulsar la candidatura de Andrónico. Incluso mencionó que tuvieron contactos preliminares con allegados del ahora presidente de la Cámara de Senadores. Rodríguez precisó que, si bien no ha existido un encuentro directo entre Andrónico y su persona, sí hubo acercamientos con otros representantes de FPV y los asesores del titular de la Cámara Alta, aunque no mencionó con quiénes.

Mineros dan ultimátum a Huarachi para apresurar la elección del nuevo ejecutivo de la COB

Molesta con la prórroga de la actual directiva de la Central Obrera Boliviana (COB) y la crisis económica, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) dio un ultimátum de 24 horas para que se convoque a un ampliado con miras al cambio de la directiva de Juan Carlos Huarachi de la COB. “Urge mis compañeros, tener de una buena vez un nuevo Comité Ejecutivo en la COB, porque la crisis compañeros es agobiante, ya no se puede más tolerar, ya no se puede más soportar. Y ustedes como trabajadores saben muy bien no podemos ser ciegos para no ver estás realidad”, manifestó el líder de la FSTMB, Andrés Paye. Los mineros demandan que se convoque a ampliado de la COB en La Paz y que, en el mismo, se fije fecha para un nuevo congreso de la Central Obrera donde se elegirá al nuevo ejecutivo. Dan un plazo ‘fatal’ de 24 horas.

La violencia marca el paro de los choferes y las posturas se radicalizan; la ciudadanía fustiga a las autoridades y a los movilizados

El diálogo ni siquiera se asoma, por el contrario, las posturas se han radicalizado en la ciudad de La Paz mientras los habitantes se quejan por los perjuicios generados por el “paro indefinido” de los choferes que comenzó este jueves en contra de la ley para congelar pasajes. El dirigente de la Asociación de Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, anunció que si la presidenta del Concejo, Lourdes Chambilla, no renuncia las movilizaciones se radicalizarán. En el límite de La Paz y El Alto los movilizados pincharon llantas y destrozaron letreros. En el centro de La paz agredieron a conductores que operaban sin identificación. Asimismo, se registraron momentos de tensión en diferentes lugares. Algunos movilizados tenían piedras en las manos. Chambilla tenía la intención de promulgar la ley en la sesión de este jueves, pero no pudo hacerlo por la falta de la firma de la secretaria Lucía Mamani.

Carniceros cumplen paro y Gobierno plantea crear un «comité interinstitucional de control»

Sin carne en los mercados por el paro que acatan este jueves los carniceros, autoridades del Gobierno reiteraron esta mañana su convocatoria al diálogo para que el sector suspenda sus medidas de presión y plantearon la creación de un comité para controlar los precios. «Necesitamos hacer un comité interinstitucional de control porque se está verificando que las industrias grandes de carne han bajado y mantienen el precio, están cumpliendo, pero hay otros frigoríficos que están vendiendo a un precio mayor, no los grandes, sino los pequeños y medianos», declaró en conferencia de prensa el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles. Este jueves la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) convocó a una marcha y paro para reclamar por el encarecimiento de los productos cárnicos; atribuyen ese aumento en los precios a los productores y frigoríficos.

