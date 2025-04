El TSJ advierte con acciones legales a jueces que pongan en riesgo las elecciones nacionales

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Foto: El Diario

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

TSJ: Si jueces ponen en riesgo las elecciones se exponen a cargos por daño económico al Estado; formalizan ante el TCP recurso que busca frenar las elecciones a nombre de indígenas; y campaña agrícola récord en riesgo por freno a exportaciones. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

TSJ: Si jueces ponen en riesgo las elecciones se exponen a cargos por daño económico al Estado

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) advirtió con acciones legales a jueces o vocales que pongan en riesgo las elecciones generales previstas para este 17 de agosto de 2025. Ante ello, el presidente de la institución, Romer Saucedo, remarcó que los principales motivos de este comunicado es que no se puede poner en riesgo la democracia, que se generaría un daño económico al Estado y que podría provocar protestas sociales. “Nosotros definimos en sala plena que los jueces que dependen estructuralmente del Tribunal Supremo de Justicia no deberían convertirse en quienes cercenen la democracia en el país”, remarcó Saucedo. Agregó que la decisión se tomó porque no se puede permitir que se genere un “daño económico al Estado con acciones en la que los jueces y vocales pretendan cortar el calendario que ya está corriendo” y que ya representó una inversión monetaria de recursos públicos.

Formalizan ante el TCP recurso que busca frenar las elecciones a nombre de indígenas

Una comitiva que actúa a nombre de indígenas del oriente ha presentado este jueves, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Sucre, un recurso con el cual busca frenar las elecciones generales previstas para agosto. Se trata de una Acción de Inconstitucionalidad abstracta firmada por el diputado del MAS, Josué Ayala, representante de circunscripción indígena de Tarija. El objetivo de este recurso es que el Órgano Electoral habilite a los pueblos indígenas para participar de las elecciones nacionales. El recurso impugna dos artículos de la Ley de Organizaciones Políticas. Consideran que éstos impiden la participación pueblos indígenas de las elecciones nacionales de manera contraria a la Constitución Política del Estado. Esta Acción de Inconstitucionalidad es impulsada por el precandidato Fausto Ardaya, quien pretende postular a nombre de la Confederación de pueblos Indígenas Del Oriente Boliviano (CIDOB).

ADN Santa Cruz desobedece a su jefatura nacional y respalda la candidatura de Tuto

La dirigencia departamental de Acción Democrática Nacionalista (ADN) decidió desobedecer a su jefatura nacional para respaldar la postulación del precandidato Jorge Tuto Quiroga. «ADN Santa Cruz, escuchando el clamor del pueblo boliviano de buscar la unidad, pero sólo de la verdadera oposición, no con los camuflados o vendidos, ratificamos como adenistas cruceños nuestra adhesión y compromiso con la alianza Libre y con el ingeniero Jorge Tuto Quiroga Ramírez», declaró el jefe regional del partido José Antonio Arnez. A finales de enero pasado, ADN perfiló como su candidato al exministro de Economía Branko Marinkovic, una decisión que fue desobedecida por la regional cruceña, que para entonces anunció su apoyo a Quiroga. Con la decisión de Marinkovic de desistir de ser postulante, la jefatura nacional adenista se abrió a la posibilidad de ir en alianza con otros actores políticos.

Tres diputadas de Comunidad Ciudadana se suman a UNIDAD de Samuel Doria Medina

Lo hicieron en base a un acuerdo programático para respaldar el plazo de 100 días que Doria Medina se ha fijado para traer dólares y combustibles al país, y detener la inflación que preocupa a las familias bolivianas. “Vamos a luchar conjuntamente”, dijo Nayar, que habló en representación de las tres parlamentarias. En el acuerdo programático se señala que “Bolivia necesita de todos los bolivianos comprometidos para realizar un cambio profundo de las estructuras que nos han sido impuestas durante veinte años.” Las diputadas se declaran “conscientes de la profunda crisis que atraviesa nuestro país y de la gravedad de la situación que enfrentan nuestros compatriotas” y anuncia un acuerdo con dos objetivos: “i) la unidad política para constituir el próximo gobierno del país y ii) la clarificación de la ruta programática que tal gobierno deberá seguir para llegar a los objetivos compartidos.

Día del Trabajador: Anuncian que la COB marchará con cacerolas vacías en protesta por el alza de los productos

La Central Obrera Boliviana (COB) saldrá a las calles el jueves 1 de mayo, Día del Trabajador, con una marcha nacional de protesta que será simbólicamente hecha con ollas vacías en reclamo por la situación económica que se registra en Bolivia, afirmó el dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Sósimo Paniagua. Asimismo, indicó que esperan que el Gobierno les dé buenas noticias sobre el incremento salarial, tomando en cuenta la inflación elevada que se registra. “No tenemos por qué pagar los platos rotos por decisiones equivocadas de otros”, manifestó. Además, recordó que durante los años 2019 y 2020 no se aplicaron incrementos salariales, y cuestionó el pedido de sectores empresariales de congelar los sueldos. En un contexto marcado por la escasez de combustibles, la subida de precio, la falta del dólar, indicó que la COB considera que el Gobierno debe atender su pliego petitorio con urgencia.

Viceministro Torrico afirma que la demanda de mineros es inviable y descarta atención directa de Arce

Ante la insistencia de los dirigentes para dialogar de manera exclusiva con el Primer Mandatario, el viceministro fue enfático al manifestar: “El presidente no es su muñeco. Es el presidente del Estado, con quienes se negocia es con los ministros y viceministros que ya están atendiendo estas demandas”. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, calificó este jueves de “totalmente inviable” el pliego petitorio presentado por la dirigencia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin). “Exigen la renuncia de autoridades como la directora de la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera), la de los viceministros de Minería y de Cooperativas Mineras, y del presidente de Comibol. Pretenden manejar la Caja Nacional de Salud, la Dirección Económica de Comibol y exigen la explotación de tierras raras. En esas condiciones, no se puede abrir un diálogo”, enfatizó Torrico.

Campaña agrícola récord en riesgo por freno a exportaciones

Santa Cruz se prepara para una campaña de invierno auspiciosa. El exsecretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Luis Alberto Alpire, proyecta que se cultivarán 1.200.000 hectáreas con soya, girasol, trigo, chía y sorgo, gracias a condiciones climáticas favorables y al avance tecnológico en el campo. “La humedad del suelo está por encima del 90% en el norte integrado, y entre el 70% y 80% en zonas como Cordillera. Estas condiciones son ideales no solo para sembrar, sino para garantizar una buena cosecha”, explicó. Además, la campaña de verano ya registra un 7% de avance con más de 2.300.000 toneladas de soya cosechadas, lo que confirma el buen rendimiento de esta temporada. Pese al buen panorama agrícola, Alpire alertó sobre un obstáculo clave: la imposibilidad de exportar soya y carne por restricciones impuestas por el Gobierno nacional. “Tenemos buena producción, pero no podemos vender”, afirmó.

Más de 40 millones de litros de combustible ingresan al país

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este jueves que 1.200 camiones cisterna transportan diariamente 40 millones de litros de combustibles líquidos, entre diésel y gasolina, hacia las plantas de almacenaje en todo el país, incluyendo zonas fronterizas e internacionales. Joel Callaú, gerente general de YPFB Logística, detalló que 600 cisternas trasladan 20 millones de litros de diésel, y el resto distribuye un volumen equivalente de gasolina. “El trabajo es constante para abastecer a la población. En Semana Santa, superamos el 100% de los despachos programados sin contratiempos”, destacó Callaú, tras evaluar las operaciones durante la festividad religiosa. La estatal petrolera reforzó el abastecimiento con la descarga de combustibles en la Terminal Marítima Sica Sica. Hasta la fecha, se han descargado 27 millones de litros de gasolina especial y 10 millones de litros de diésel oil.

Empresa encargada de la basura de Cochabamba logra acuerdo para instalar planta de tratamiento de residuos

El conflicto por la basura en Cochabamba parece encontrar una alternativa viable, la empresa adjudicada para el tema de los desechos de la ciudad logró un acuerdo con el municipio de Sipe Sipe. Según la información, la empresa encargada del tratamiento de la basura ‘Complejo Verde’ conversó con comunarios de la OTB Molle Molle, donde acordaron que en el lugar haya el emplazamiento de un complejo de tratamiento de los residuos municipales. De acuerdo a los detalles que se pudo obtener, el lugar no será un botadero sino un espacio en el que se clasificará e industrialice la basura.En un terreno de 50 hectáreas donde se emplazará en primera instancia, una celda de emergencia para posteriormente realizar el tratamiento, separación y clasificación de los residuos sólidos de la ciudad. Se conoce que el tiempo previsto para el emplazamiento de este complejo es de entre 6 a 12 meses.

Alcaldía de La Paz ratifica tarifas vigentes, «actos de Chambilla son ilegales»

«Todo los actos que lleva adelante Lourdes Chambilla son ilegales», dijo Amparo Morales, directora Jurídica de la Alcaldía de La Paz, al restar validez a la promulgación de la ley, efectuada hoy por la presidenta del Concejo, y que congela el aumento de tarifas del autotransporte paceño, acordado anteriormente entre este sector y el alcalde Iván Arias. “Aquí está, la he promulgado. He cumplido mis deberes, ahora aquí tiene que firmar la concejal secretaria (Lucía Mamani). Me he hecho decir de todo, pero aquí está. Pueden sacarme enmanillada si gustan por hacer un favor a la ciudad”, dijo Chambilla, tras promulgar la mañana de este jueves en una accidentada sesión, la polémica ley que anula el alza de pasajes para el transporte público. Ante esta situación, la directora Jurídica de la Alcaldía, Amparo Morales, afirmó que la acción ejecutada por Chambilla no tiene sustento legal.

