Estudio: Luis Arce tiene la peor imagen entre los mandatarios sudamericanos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente Luis Arce Catacora. Foto: ABI

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Luis Arce ocupa el último lugar con imagen positiva entre los presidentes de Sudamérica; Bloomberg señala que el Gobierno “estaría dejando una bomba de tiempo” para el próximo presidente; y, TSE normaliza el empadronamiento masivo en el exterior tras contratar personal. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Luis Arce ocupa el último lugar con imagen positiva entre los presidentes de Sudamérica

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, es actualmente el mandatario mejor valorado de Sudamérica, con una imagen positiva del 51,3 %, según el ranking regional de abril difundido este miércoles por la consultora CB Opinión Pública. Orsi, que asumió el poder recientemente, encabeza la lista, tras registrar la mayor aprobación ciudadana entre sus pares del continente. En segundo lugar figura el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con un 51,0 % de imagen positiva. Noboa, el mandatario más joven de la región. Esta tendencia al alza coincide con su reelección, el pasado 13 de abril, en unos comicios en los que venció a la aspirante opositora Luisa González por más de doce puntos. Cierran el listado Dina Boluarte, de Perú, con un 24,9 %, y Luis Arce, de Bolivia, quien ocupa el último lugar con una imagen positiva del 24,1 %. Arce fue además el presidente que más cayó en relación a marzo, con un descenso de 5,1 puntos.

Luis Arce ocupa el último lugar con imagen positiva entre los presidentes de Sudamérica – eju.tv

– Bloomberg señala que el Gobierno “estaría dejando una bomba de tiempo” para el próximo presidente

Con la rebaja en la calificación de Moody’s a Bolivia la situación “se complica”, señala un reporte de Bloomberg, que advierte que el Gobierno “estaría dejando una bomba de tiempo” para la próxima gestión. A esto se suma un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que proyecta 15,1% de inflación y un crecimiento del 1.1% para este año. La semana pasada Moody’s bajó la calificación crediticia de Bolivia de Caa3 a Ca. Bloomberg advierte que se está generando una fuerte incertidumbre y un panorama poco favorable en Bolivia para inversionistas, prestamistas y actores internacionales, aspectos que pueden haber sido considerados por Moody’s para reducir su calificación crediticia. “El actual gobierno está dejando una bomba de tiempo instalada para el siguiente ciclo político”, dijo Jonathan Fortun, economista del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), citado por Bloomberg.

Bloomberg señala que el Gobierno “estaría dejando una bomba de tiempo” para el próximo presidente – eju.tv

– TSE normaliza el empadronamiento masivo en el exterior tras contratar personal

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) normalizó el empadronamiento masivo en el exterior, luego de contratar personal para esa tarea, ahora coordina con las misiones diplomáticas del país los horarios de atención. “Se ha tardado en contratar al personal, por eso hemos tenido un retraso, pero ya se ha normalizado y estamos atendiendo a los ciudadanos. (Ahora) se está coordinando con las embajadas y los consulados para planificar la hora de atención a los ciudadanos bolivianos”, dijo Gustavo Ávila, vocal del tribunal electoral. Según el matutino La Patria, compatriotas que residen en el exterior expresaron su descontento debido a los problemas que enfrentaron para empadronarse. Por ejemplo, en Bérgamo, Italia, se reportaron oficinas cerradas, mientras que, en Madrid, España, los ciudadanos tuvieron que hacer largas filas, ya que solo un funcionario estaba disponible para atender a más de 150 personas. El operativo se realiza en 47 ciudades de 14 países del mundo.

TSE normaliza el empadronamiento masivo en el exterior tras contratar personal – eju.tv

La alianza UNIDAD perfila su campaña electoral y Doria Medina afirma que no quiere radicalismos

La alianza UNIDAD, formada por Creemos y Unidad Nacional (UN), comenzó este miércoles las reuniones orientadas a organizar su campaña electoral con miras a los comicios del próximo 17 de agosto. En la reunión participó el representante de Creemos, Efraín Suárez, así como también los dirigentes de las agrupaciones políticas que se sumaron al proyecto denominado 100 días carajo. El líder de esta alianza y precandidato para ocupar la silla presidencial Samuel Doria Medina, citado en un boletín de prensa, manifestó que no quiere radicalismos, sino soluciones adecuadas a cada necesidad del país. “Como empresario que soy, quiero efectividad y sostenibilidad en cada medida. Y sobre todo a la demanda principal de la población, que es resolver la crisis económica y traer dólares y combustibles al país, la única forma de detener la inflación”, señaló. El empresario declaró que su alianza se ubica “en el centro político”.

La alianza UNIDAD perfila su campaña electoral y Doria Medina afirma que no quiere radicalismos – eju.tv

– Evistas y arcistas ven en Andrónico el puente dorado de la salvación

El analista político Franklin Pareja afirmó que Andrónico Rodríguez se ha convertido en el “puente de oro” más cotizado por las facciones evista y arcista del Movimiento al Socialismo (MAS), al perfilarse como la figura capaz de mantener unido al partido. Pareja sostuvo que Rodríguez representa una figura de consenso en medio de la creciente fractura interna del MAS. “Él se ha convertido en una suerte de salvavidas político. No porque sea un gran estadista o un brillante legislador, sino porque es una extensión directa del evismo y, por tanto, cuenta con una base social consolidada”, explicó en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. El analista remarcó que la fuerza de Andrónico no radica en un liderazgo propio —“no existe el androniquismo”, afirmó—, sino en su conexión directa con la escuela sindical cocalera y con la figura de Evo Morales.

Evistas y arcistas ven en Andrónico el puente dorado de la salvación – eju.tv

– Observatorio revela que en 2024 cada día se cometieron entre 2 y 3 vulneraciones a las libertades fundamentales en Bolivia

En 2024 se han incrementado las vulneraciones a la institucionalidad democrática y las libertades fundamentales en Bolivia. De acuerdo con el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, el año pasado cerró con 915 casos de vulneraciones, cifra que representa un incremento del 19% respecto a 2023 y marca un promedio de 76 violaciones mensuales, o 2,5 diarias. UNITAS presentó este miércoles el Informe “Libertades Fundamentales e Institucionalidad en Bolivia 2024”, un estudio que presenta datos sobre violaciones a las libertades de expresión, de prensa, de asociación y de reunión pacífica y protesta, además de la institucionalidad democrática y el derecho a defender derechos. Según los datos, la Policía fue la entidad con más registros de vulneraciones en 2024: 212 casos. Le siguieron las autoridades del gobierno central (182), entidades desconcentradas del ejecutivo (66).

Observatorio revela que en 2024 cada día se cometieron entre 2 y 3 vulneraciones a las libertades fundamentales en Bolivia – eju.tv

– Comité Multisectorial: “Si el modelo económico continúa, vamos a estar sumidos en el hambre y la pobreza”

Este miércoles el Comité Multisectorial entregó al Gobierno un pliego planteándole un pliego de 10 propuestas para resolver la situación de economía, una de ellas es el cambio del modelo económico, pues considera fundamental para impulsar la producción, atraer divisas e impulsar la economía. Caso contrario, advierten que la situación puede empeorar. César Gonzáles, dirigente gremial de Bolivia, señaló que si el modelo económico no cambia las soluciones no llegarán. “Si el modelo económico continúa vamos a estar sumidos en el hambre y la pobreza, prestarse plata y gastar no le hacen bien al país. Acá hay que producir, hay que exportar para tener dólares, para exportar hay que producir, nos deben dejar producir, exportar y transportar”, dijo el dirigente gremial. Agregó que en las propuestas que plantean es trabajo con ayuda de jóvenes profesionales, tecnología y otros puntos importantes.

Comité Multisectorial: “Si el modelo económico continúa, vamos a estar sumidos en el hambre y la pobreza” – eju.tv

– YPFB Refinación otorgó un crédito de hasta $us 80 millones a Botrading para comenzar sus operaciones

El exgerente de Botrading, Omar Alarcón, admitió que esa empresa solicitó un crédito a YPFB refinación el 8 de febrero de 2023 por el monto anteriormente señalado y de manera inicial se firmó un acuerdo para la entrega de $us 18 millones, posteriormente, se hicieron los desembolsos dependiendo a los requerimientos de la firma. “El crédito es por ese monto total, primero se hizo un contrato mutuo de 18 millones de dólares que ha tenido adendas en función al requerimiento y el crecimiento que ha tenido la empresa, ha crecido la empresa ha necesitado más recursos económicos que están en los estados financieros”, afirmó Alarcón. Desde el lunes, la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por Botrading S.A. para el suministro de carburantes, lleva a cabo las entrevistas a los funcionarios de YPFB. El gerente de YPFB Refinación, Julio Camargo, y el exgerente de Botrading, Omar Alarcón, se presentaron este miércoles.

YPFB Refinación otorgó un crédito de hasta $us 80 millones a Botrading para comenzar sus operaciones – eju.tv

– Caso Zúñiga: “Se me ha prohibido hablar del caso”, dice el diputado Ribera tras salir de celdas policiales

Tras salir de celdas policiales, el diputado opositor Richard Ribera convocó a una conferencia de prensa para referirse a su aprehensión y su posterior audiencia cautelar. El legislador dijo que la Justicia le ha prohibido referirse al proceso que es investigado por la toma militar del 26 de junio de 2024. “Debo hacer notar que se me ha prohibido hablar del tema (toma militar) y es por eso que mi abogado ha presentado una apelación para que no se vulnere el derecho de libre expresión ante hechos que no comparto”, dijo Ribera a los medios de comunicación. Sin embargo, el legislador dijo que su abogado presentó una apelación ante la determinación judicial y espera que en los próximos días pueda quedar en libertad pura y simple. “Esperamos que en unos dos días podamos estar libres, esperemos que la justicia pueda dejarme en total libertad. Yo soy inocente, intentan involucrarme en este falso golpe”, dijo Ribera.

Caso Zúñiga: “Se me ha prohibido hablar del caso”, dice el diputado Ribera tras salir de celdas policiales – eju.tv