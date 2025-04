INE: el precio de los alimentos provoca que más del 50% de los gastos se destine a la canasta familiar

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los alimentos sufrieron un aumento considerable, afirma el INE. Foto: Los Tiempos

Boris Bueno Camacho / La Paz

INE dice que más del 50% del presupuesto familiar se va en alimentos y que el costo del pollo subió en más del 60% en un año; Creemos afirma que apoyará al candidato que gane en la encuesta del bloque de unidad; y, el TSE debió suspender personerías del FPV y Pan-Bol, pueden recurrir al TCP y paralizar el proceso electoral, alerta Manuel Morales. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– INE dice que más del 50% del presupuesto familiar se va en alimentos y que el costo del pollo subió en más del 60% en un año

Humberto Arandia, director del Instituto Nacional de Estadística (INE), señaló este martes que el 57,4% del presupuesto en una familia promedio se va en alimentos y bebidas y que hay productos, como es el caso del pollo, que ha sufrido un incremento en su precio, en un periodo de doce meses, que ha llegado a un 60%. “Lo que más afecta a los más pobres son los alimentos. Si agarramos dos perspectivas, la de largo plazo que sería la inflación acumulada de los últimos 12 meses, de cuánto era el precio, por ejemplo, del pollo, de marzo de 2024 a finales de marzo de 2025, este precio subió en un 60%, de este porcentaje 21,5% se explica específicamente por los bloqueos que ha generado Evo Morales”, dijo Arandia. “El gasto de alimentos consumidos dentro y fuera del hogar junto con bebidas representa aproximadamente el 57,4% del total de los gastos de una familia de un hogar promedio”, dijo Arandia.

– Legisladores piden reconsiderar el proyecto de ley de crédito de $us 100 MM que rechazó la Asamblea

Luego de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) rechazó el proyecto de ley de crédito externo por cerca de $us100 millones de Japón, legisladores solicitaron la reconsideración de este borrador de norma y esperan que el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, convoque a sesión. La senadora Virginia Velasco (MAS) informó que ya se presentó la solicitud a Choquehuanca y se espera que este convoque a sesión de la ALP. “Se ha presentado esta nota de reconsideración al proyecto de ley, esperemos que el vicepresidente (del Estado) y presidente nato de la Asamblea pueda agendar para la reconsideración del proyecto de ley, o sea directamente vamos a ir a votar”, afirmó la senadora oficialista. La semana pasada, el primer secretario de la Cámara de Diputados, Delfor Burgos, anunció que solicitará la reconsideración del rechazo del proyecto de ley de crédito.

– Bolivia reporta incremento en el tiempo de estadía del turismo externo con casi 1 millón de visitantes

El director de Conoce Bolivia, Luis Salcedo, informó este martes que durante 2024 hubo una afluencia promedio de turistas del exterior hacia el país con cerca de 1 millón de visitantes, pero que, a su vez, el tiempo de visita y estadía de estos se incrementó de manera favorable; así también dijo que el turismo interno es el que mejores cifras presentó, superando los 3 millones de turistas en la última gestión. “Hemos logrado crecer a comparación de las gestiones 2022 y 2023, en torno a los 3.200.000 turistas internos en 2024 (…). El turismo externo todavía presenta algunos retos, en 2024 estamos cerca de 1 millón de visitantes, pero el gasto de los turistas que vienen a nuestro país ha ido aumentando”, aseveró. “Creemos que con los esfuerzos de promoción que realiza nuestra entidad en el Gobierno nacional, vamos a recuperar los niveles (de flujo turístico) prepandemia y con mayor seguridad el próximo año (2026)”, auguró.

– Gonzalo Morales es electo presidente de CNI y promete impulso a las industrias

Con el compromiso de impulsar políticas a favor de las industrias, Gonzalo Morales fue electo este martes presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) en reemplazo de Pablo Camacho, quien ocupó el cargo desde 2023. El nuevo directivo da inicio “a una gestión orientada a la innovación, la sostenibilidad y el fortalecimiento del sector industrial y la producción nacional en todo el país”, resalta un reporte institucional. A tiempo de tomar posesión, Morales agradeció el voto de confianza; y aseguró que su principal misión será trabajar para el desarrollo de las industrias. “Estamos dispuestos a afrontar este desafío con el compromiso de que las voces de las industrias sean escuchadas”, dijo. Reconoció que la coyuntura económica del país afecta a todas las industrias y pone en riesgo la estabilidad de muchas, por lo que urgió asumir posiciones frente al incremento salarial, las políticas arancelarias y otros temas.

– Cartografía de La Paz: TSE pide a campesinos una propuesta técnica y plantea debatirla con la Defensoría del Pueblo

A través de una carta, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le pidió a la Federación de Campesinos Tupac Katari de La Paz, que expresó su rechazo a la delimitación de circunscripciones, que presenten una propuesta alternativa y que sea evaluada con un actor neutral. “Si consideran que existe algún error en la delimitación de circunscripciones, se espera de su Federación una propuesta técnica alternativa a la realizada por el Órgano Electoral Plurinacional para dar una solución ‘técnica’ a la delimitación que responda a las disposiciones constitucionales y no sea un rechazo que obedece a aspectos políticos o de otra índole”, señala la carta. El rechazo de los campesinos a la delimitación de circunscripciones se conoció este martes por la tarde, cuando los vocales del Tribunal Electoral Departamental de La Paz estaban en la Universidad Pública de El Alto socializando la cartografía electoral.

– El TSE debió suspender personerías del FPV y Pan-Bol, pueden recurrir al TCP y paralizar el proceso electoral, alerta Manuel Morales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) debió inhabilitar las personerías del Frente Para la Victoria (FPV) y de Pan-Bol porque en los comicios generales de 2020 no lograron el 3% de la votación, hoy en caso de ser inhabilitados podrían recurrir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y de esa forma paralizar el proceso electoral, advirtió el precandidato a la presidencia y ex dirigente del Concejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), Manuel Morales. El precandidato recordó que ya en 2020, FPV y PAN-BOL, debieron perder la sigla, pero al año siguiente, el 2021, el TSE, pese al antecedente de no haber logrado la cantidad de votos equivalentes al 3% del electorado, los actuales vocales electorales, autorizaron a ambas organizaciones a participar en las elecciones subnacionales, “fruto de eso el FPV obtuvo concejales en algunos municipios y PAN-BOL también”, precisó.

– Creemos afirma que apoyará al candidato que gane en la encuesta del bloque de unidad

Tras reunirse con el gobernador y líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, en la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, dos legisladores afirmaron este martes que se ratificó que la agrupación ciudadana dará su apoyo al candidato que gane en la encuesta del bloque de unidad. Asimismo, afirmaron que la población boliviana exige que la oposición se una, por tanto, esperan que recapaciten algunos actores políticos, en referencia al precandidato Jorge Tuto Quiroga. “Como parte de Creemos, que lidera Luis Fernando Camacho, estamos para darle el respaldo en las decisiones que se tomen. El bloque de unidad no se va a resquebrajar y continúa y será el que venza, ahora estamos a la espera de los resultados de la encuesta, dentro de una semana y actuar en consecuencia, y ya el gobernador Camacho indicó que apoyará al que resulte ganador de la encuesta del bloque ganador”, sostuvo el diputado Erwin Bazán.

– Con la pelea del Bloque de Unidad, pierden Tuto y Samuel, gana el MAS, advierte Añez

Las acusaciones y la creciente tensión entre los precandidatos del Bloque de Unidad, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, ha provocado que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus posibles candidatos crezcan, alertó el exprefecto de Santa Cruz y analista político, Guido Añez. “Estamos hablando de que aquí están perdiendo tanto Tuto como Samuel y está ganando el MAS. Entonces, la falta de estrategia política de ambos le está dando al MAS una victoria porque ya desde hace una semana no hay pelea en el masismo, no hay mandamiento de apremio contra Evo (Morales), no hay la crisis de combustible, no hay la crisis del dólar y con el dólar a 13 (bolivianos), no hay exportación de carne. O sea, no hay ningún problema del Gobierno”, dijo Añez en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– Decisión de Tuto de inscribir su alianza no afectará el bloque de unidad, señala exalcalde paceño

Después de que se anunció este martes que Tuto Quiroga inscribirá su alianza para buscar la Presidencia de Bolivia sin esperar las decisiones que se asuman en el bloque de la unidad de la oposición, el exalcalde paceño Juan del Granado señaló que esta decisión no afectará a la situación interna de esta instancia. Según Del Granado, no necesariamente esta situación afectará al bloque debido a que ya se construye y constituye un polo de unidad vigoroso, “Se han agotado varias propuestas que hubo en el país en estos últimos 20 años. Es un momento de transición y el momento de transición requiere renovadas propuestas como la que estamos impulsando en el Movimiento Sin Miedo con Unidad Nacional”, apuntó. Mientras tanto, asoman fricciones en la interna del bloque que surgieron en torno a la ejecución de las encuestas con las que se prevé elegir al candidato para ir a las elecciones generales.

– Añez: El núcleo duro de Andrónico es el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal, no es una cara de renovación

Ante la consulta si Andrónico Rodríguez representa a la nueva izquierda o al nuevo masismo, el exministro y analista político, Guido Añez, fue enfático al afirmar que el presidente de la Cámara de Senadores “es una cara nueva”, pero no representa a la renovación porque tiene su núcleo duro con “el narcotráfico”, “cooperativistas mineros depredadores” y “el sector ilegal y delincuente de la política” en Bolivia. “Es un núcleo duro políticamente hecho en el narcotráfico, es un núcleo duro que va a ser apoyado por los cooperativistas mineros depredadores, un núcleo duro que va a ser apoyado por todo el sector ilegal y delincuente de la política que hay en Bolivia, que se ha masificado porque los sectores contrabandistas, los sectores del narcotráfico ya han hecho, digamos, de Bolivia un narcoestado. Andrónico es una cara nueva, pero no es una cara de renovación”, dijo Añez en el programa radial La Hora Pico de eju.tv.