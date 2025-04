Jornada de rupturas: El Bloque de Unidad se desintegra y el FPV rompe con Evo Morales

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Mesa renuncia al Bloque de Unidad: «Hice todo lo que estuvo a mi alcance»; “Tenemos otras opciones”: Evo Pueblo responde al FPV y acepta el fin de la alianza; y, lluvias dejan 136 municipios en desastre y 594.859 familias afectadas, alertan que el peligro continúa. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Mesa renuncia al Bloque de Unidad: «Hice todo lo que estuvo a mi alcance»

Carlos Diego Mesa Gisbert anunció su retiro del Bloque de Unidad de la Oposición Democrática. En su carta destacó que la situación de Bolivia, marcada por la crisis económica, corrupción y división, exige un cambio profundo que solo puede lograrse con una oposición unida, capaz de presentar un candidato único que haga frente al Movimiento al Socialismo (MAS). El expresidente y hasta ahora vocero del bloque, indicó que hizo “todo lo que estuvo” a su alcance para articular y garantizar “un desenlace que responda al desafío que la Patria nos impone en días tan duros”. Finalmente, Mesa hizo un llamado a los aspirantes presidenciales para que reflexionen sobre la importancia de la unidad en estos tiempos tan difíciles para Bolivia. La situación deja abierta la pregunta de si la oposición podrá superar sus diferencias y presentar una alternativa sólida frente al oficialismo en las próximas elecciones.

https://eju.tv/2025/04/mesa-renuncia-al-bloque-de-unidad-hice-todo-lo-que-estuvo-a-mi-alcance/

Con la alianza ya quebrada, Tuto y Samuel convocan a conferencias para dar sus versiones

Con la alianza del Bloque de Unidad de la Oposición ya quebrada, Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina convocaron —cada uno por su lado— a conferencias de prensa para dar su versión sobre lo sucedido. «Se abordarán temas fundamentales para el futuro político del país, en el marco del fortalecimiento del Bloque de Unidad de la Oposición en Bolivia», se lee en la convocatoria de Unidad Nacional (UN), partido que lidera Doria Medina. «Jorge Tuto Quiroga emitirá un mensaje al pueblo boliviano mediante una conferencia de prensa en el Hotel Real Plaza», detalla la invitación del exmandatario. La conferencia de UN se celebrará a las 17:30 en el Hotel Europa y de Quiroga a las 19:45 en el Hotel Plaza, ambos en la sede de gobierno. La mañana de este miércoles, Branko Marinkovic confirmó la ruptura definitiva del bloque en el que Doria Medina y Quiroga terciaban para quedarse como postulante único.

https://eju.tv/2025/04/con-la-alianza-ya-quebrada-tuto-y-samuel-convocan-a-conferencias-para-dar-sus-versiones/

Vicente Cuéllar: «Actitudes mezquinas rompieron la unidad»

Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), expresó su respaldo a Carlos Mesa tras su salida del Bloque de Unidad. Mediante una publicación en redes sociales, valoró el rol del expresidente y apuntó contra uno de los precandidatos por romper el proceso de unidad. “Ponderamos el gran trabajo realizado por el expresidente Carlos D. Mesa Gisbert, un actor fundamental en nuestra cruzada por la unidad que exige Bolivia”, escribió Cuéllar. En su mensaje, lamentó que actitudes “mezquinas” influyeran en la ruptura del bloque que buscaba unir a la oposición rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto. “Lamentamos que situaciones y actitudes mezquinas de un precandidato influyan en la construcción de una verdadera unidad democrática, que pueda derrotar al MAS y a sus 20 años de corrupción y despilfarro”, agregó.

https://eju.tv/2025/04/vicente-cuellar-actitudes-mezquinas-rompieron-la-unidad/

Luis Fernando Camacho reflexiona que es momento de pensar en la gente y no en el poder

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho afirmó este miércoles que se debe priorizar a la gente y no así las ansias de poder, en un contexto en el que el Bloque de Unidad se debate en una crisis interna debido a las posiciones encontradas entre sus dos principales precandidatos, Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, quienes discrepan en la metodología para elegir al representante del frente opositor en las elecciones nacionales de agosto venidero. “En este momento hay que pensar en la gente, no en el poder, hay que dar propuestas para encarar lo urgente y hacer un plan para el futuro”, sentencia el líder de la agrupación Creemos, quien junto a asambleístas de su bancada parlamentaria definieron la pasada jornada apoyar a quien resulte favorecido con la intención de voto en la encuesta encargada por el Bloque de Unidad.

https://eju.tv/2025/04/luis-fernando-camacho-reflexiona-que-es-momento-de-pensar-en-la-gente-y-no-en-el-poder/

Manfred sobre ruptura del bloque: «Esto sólo confirma que mi decisión de no haberme sumado fue correcta»

El precandidato Manfred Reyes Villa comentó que la ruptura del Bloque de Unidad de la Oposición confirma que tomó la decisión correcta al no haberse sumado al frente que este miércoles llegó a su fin. «Esto sólo confirma que mi decisión de no haberme sumado al bloque de unidad fue correcta. Nunca me interesó el juego de los que cogobernaron con el MAS como oposición subordinada», publicó el alcalde de Cochabamba en su cuenta en la red social X. Reyes Villa agregó que su «verdadera alianza» no es con los virtuales aspirantes a la Presidencia, sino «con los bolivianos». «La verdadera alianza es con los bolivianos, es por eso que reafirmo mi compromiso de transformar a Bolivia en un país rico de la mano con la gente», compartió. El postulante de la agrupación Súmate tiene un acuerdo con Chi Hyun Chung, con quien irá a una encuesta interna para definir a un único candidato a la Presidencia.

https://eju.tv/2025/04/manfred-sobre-ruptura-del-bloque-esto-solo-confirma-que-mi-decision-de-no-haberme-sumado-fue-correcta/#google_vignette

“Tenemos otras opciones”: Evo Pueblo responde al FPV y acepta el fin de la alianza

En un comunicado oficial, la agrupación Estamos Volviendo Obedeciendo al Pueblo (Evo Pueblo) aceptó el fin de la alianza con el Frente Para la Victoria (FPV) de cara a las elecciones generales de este año. El presidente del FPV, Eliseo Rodríguez, comunicó esta mañana que la alianza con Evo Morales llegó a su fin porque el exmandatario tendría otras opciones de siglas para participar en las elecciones generales. “Respetamos la decisión que tomó el FPV de no continuar con el acuerdo firmado el 20 de febrero. Sin embargo, comunicamos al pueblo boliviano que, en aplicación a dicho compromiso, nosotros, desde hace una semana, llamamos a los dirigentes de dicho frente. Pero no encontramos respuesta, tampoco asistieron a la convocatoria destinada a conformar la comisión de trabajo conjunto sobre el programa de gobierno y otras responsabilidades”, dice el comunicado de Evo Pueblo.

https://eju.tv/2025/04/tenemos-otras-opciones-evo-pueblo-responde-al-fpv-y-acepta-el-fin-de-la-alianza/

Presidente del MAS dice que se abren a alianzas no sólo con partidos de izquierda

El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Grover García, aseguró que su partido no sólo pretende unificar a formaciones políticas de izquierda, sino que está abierto a la posibilidad de otras corrientes. “Hoy en día para mí, por ejemplo, derecha e izquierda es bien complicado hablar, porque hoy tenemos que hablar del pueblo boliviano”, dijo. En su criterio, ante la crisis que vive el país se debe buscar un candidato pensado en resolver la situación “para todos los bolivianos”. Sin embargo, rechazó la idea sobre una posible alianza con precandidatos como Manfred Reyes Villa o Samuel Doria Medina a quienes acusó de “buscar la oportunidad” de tomar el mando del país para “vender” los recursos económicos. Asimismo, sobre la declaración de Fidel Surco, quien aseguró que la candidatura de Luis Arce estaba consolidada, García respondió que la decisión será de las organizaciones matrices.

https://eju.tv/2025/04/presidente-del-mas-dice-que-se-abren-a-alianzas-no-solo-con-partidos-de-izquierda/

Universidades rechazan revisar el Padrón Electoral porque el Serecí no permitió una auditoría integral

Pese a la solicitud formal, el Servicio de Registro Cívico (Sereci) no permitió hasta la fecha una revisión integral al Padrón Electoral, como propusieron las 15 universidades del sistema boliviano; en consecuencia, las entidades académicas decidieron rechazar cualquier posibilidad de revisión porque ya no existen los tiempos para garantizar un saneamiento de los votantes antes de las elecciones generales de este año. En un comunicado, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) explicó que las intenciones para la revisión del Padrón datan del 2023, pero fue hasta el 10 de febrero de 2025 que la solicitud fue formalizada por el Serecí. Las 15 universidades que conforman en Sistema de la Universidad Boliviana (SUB) analizaron el documento en la VII Conferencia Nacional de Universidades. Una comisión técnica sostuvo una reunión con los representantes del Serecí el 24 de marzo para hacer conocer su propuesta.

https://eju.tv/2025/04/universidades-rechazan-revisar-el-padron-electoral-porque-el-sereci-no-permitio-una-auditoria-integral/

Transporte de La Paz va al paro indefinido en contra del congelamiento de los pasajes

Ante el intento del Concejo Municipal de promulgar la ley que congela las tarifas de los pasajes, los transportistas de La Paz ingresaron a un paro de actividades desde este mediodía. “A partir de este mediodía estamos replegando nuestros vehículos, por un paro indefinido hasta que el concejo anule esa ley”, anunció el ejecutivo de la Asociación de Transporte Libre (ATL), Limbert Tancara. El sector anunció que mantendrá una vigilia permanente en puertas del Palacio Consistorial, sede del Concejo Municipal, y que a partir de mañana jueves a la hora cero iniciarán el paro indefinido con movilizaciones en la ciudad sede de gobierno. La medida extrema fue aprobada durante un mitin que se efectuó en puertas de la Alcaldía de La Paz. En tanto, la presidenta del Concejo Municipal, Lucía Chambilla, informó que la sesión del ente legislativo se reiniciará a las 15:00 para tratar el tema, tras haberse declarado un cuarto intermedio.

https://eju.tv/2025/04/transporte-de-la-paz-va-al-paro-indefinido-en-contra-del-congelamiento-de-los-pasajes/

Lluvias dejan 136 municipios en desastre y 594.859 familias afectadas, alertan que el peligro continúa

Desde noviembre de 2024, las intensas lluvias causaron inundaciones, mazamorras, deslizamientos y otros desastres naturales que llevaron a la declaración de desastre en 136 municipios y otros 26 municipios se declararon en emergencia y 594.859 familias fueron afectadas hasta la fecha, informó este miércoles el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. «Los datos han sido actualizados, ahora son 136 municipios en desastre, 26 en emergencia, lo que afecta a 245 municipios, 6.208 comunidades; 421.626 familias afectadas y 173.233 familias damnificadas, si sumamos ambas (cifras) estamos ya en 594.859 familias», detalló. Según informes oficiales, más de 2 millones de personas fueron impactadas por las lluvias. Además, 1.229 viviendas fueron completamente destruidas, 55 personas perdieron la vida y 8 aún permanecen desaparecidas. «El peligro no ha pasado», subrayó la autoridad.

https://eju.tv/2025/04/lluvias-dejan-136-municipios-en-desastre-y-594-859-familias-afectadas-alertan-que-el-peligro-continua/