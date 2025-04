La cotización del dólar paralelo supera en cien por ciento al cambio oficial y genera preocupación

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Dólar paralelo trepa a Bs 14 y analistas atribuyen alza a la incertidumbre política y económica; Gobierno insiste a la ALP a aprobar créditos externos para estabilizar el tipo de cambio y mejorar la economía; y, TSE convoca a sesión de Sala Plena el martes para elegir a su nuevo presidente. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Dólar paralelo trepa a Bs 14 y analistas atribuyen alza a la incertidumbre política y económica

Esta semana la cotización del dólar en el mercado paralelo aumentó hasta 14 bolivianos y analistas económicos atribuyen esta tendencia alcista a la incertidumbre política y temor por una suspensión de las elecciones y la situación económica con un alza de los precios que no termina de controlarse. El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, opinó que la cotización de la divisa comenzó a elevarse tras el anuncio de YPFB de que no disponía de divisas para garantizar la importación de combustibles, ya que anteriormente el dólar se cambiaba a 11,50 y 11,70 bolivianos. A esto se suma, dijo, la incertidumbre sobre las próximas elecciones generales y el temor de una posible postergación, la falta de un frente opositor sólido, y ahora la expectativa de un incremento salarial. También inciden las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial que anticipan bajo crecimiento.

https://eju.tv/2025/04/dolar-paralelo-trepa-a-bs-14-y-analistas-atribuyen-alza-a-la-incertidumbre-politica-y-economica/

Empresarios de La Paz piden liberar exportaciones y abrirse a la inversión extranjera para frenar el mercado negro del dólar

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff, sugirió este viernes al Gobierno nacional liberar las exportaciones de carne y soya, abrirse a las inversiones extranjeras en hidrocarburos y en minería, con el objetivo de generar al país el ingreso de divisas y así frenar el mercado negro del dólar, que actualmente está entre Bs 14 a Bs 15 por dólar. “En una economía más abierta habrá mayor producción, mayor exportación y se podrá generar mayor cantidad de dólares en el país y de esta forma controlar el mercado negro”, consideró el empresario paceño. Mencionó que la misma se requiere debido a que Bolivia tiene que importar más de lo que exporta, por lo tanto, se tiene que encontrar un modelo económico adecuado para que tenga más divisa norteamericana. “Tenemos que cambiar la ley para atraer inversión privada hidrocarburos, en minería”, dijo.

https://eju.tv/2025/04/empresarios-de-la-paz-piden-liberar-exportaciones-y-abrirse-a-la-inversion-extranjera-para-frenar-el-mercado-negro-del-dolar/

Gobierno insiste a la ALP a aprobar créditos externos para estabilizar el tipo de cambio y mejorar la economía

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, aseguró este viernes que el financiamiento externo es clave para enfrentar la escasez de dólares y estabilizar el tipo de cambio que se registra en Bolivia. En ese marco, hizo un llamado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que dé prioridad a la aprobación de más de 1.800 millones de dólares en créditos internacionales que aún están pendientes de tratamiento. “Estamos enfrentando una situación económica desafiante, marcada por factores estructurales y coyunturales. Una de las causas principales es la caída en la producción de gas natural, que ha reducido significativamente la generación de divisas y que se registra por el descuido de la nacionalización”, explicó la autoridad. Ante este panorama, aseguró que el financiamiento externo puede permitir una inyección paulatina de dólares a la economía boliviana.

https://eju.tv/2025/04/gobierno-insiste-a-la-alp-a-aprobar-creditos-externos-para-estabilizar-el-tipo-de-cambio-y-mejorar-la-economia/

Cedla: La pobreza subió hasta el 61% en Bolivia, El Alto y Santa Cruz tienen más de dos tercios de personas en esta situación

Entre 2017 y 2023 la pobreza multidimensional aumentó de 58,1% a 61,2% en Bolivia y, según regiones, los registros más altos son en El Alto y Santa Cruz, donde más de dos tercios de su población es pobres, según el estudio Modelo rentista, crisis y pobreza multidimensional urbana en Bolivia, presentado el jueves por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla). La pobreza multidimensional es un concepto que va más allá de la medición de falta de ingresos, ya que considera la falta de acceso a diferentes dimensiones de bienestar, como el acceso a la educación, a salud, servicios básicos y calidad de vida. Para el Cedla, los indicadores oficiales de pobreza y desigualdad en el país son únicamente monetarios, su medición no es sistemática y el último reporte es de 2021. Sin embargo, el análisis de la pobreza basado en el ingreso de los hogares no es suficiente.

https://eju.tv/2025/04/cedla-la-pobreza-subio-hasta-el-61-en-bolivia-el-alto-y-santa-cruz-tienen-mas-de-dos-tercios-de-personas-en-esta-situacion/

Cooperativistas logran destitución de funcionarios, explosivos, combustibles y análisis de nuevas áreas de trabajo

Los cooperativistas mineros, que pusieron en jaque a la ciudad de La Paz durante dos días de protestas, presentaron al Gobierno un pliego de 19 puntos que incluye el pago en dólares por sus minerales y más áreas de trabajo, incluyendo tierras raras y el salar de Uyuni que actualmente es una reserva fiscal. Los afiliados a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) también solicitaron dotación de explosivos a precios económicos y la destitución de varias autoridades del Órgano Ejecutivo, entre ellas, ministros, viceministros, directores, además de pedir la presencia del sector en cargos clave del Estado, como en la Gestora Pública y la Caja Nacional de Salud. Varias de las demandas fueron atendidas, como las garantías para la dotación de combustibles y explosivos, o la destitución algunos funcionarios públicos.

https://eju.tv/2025/04/cooperativistas-logran-destitucion-de-funcionarios-explosivos-combustibles-y-analisis-de-nuevas-areas-de-trabajo/

Mineros acusan a Huarachi de postergar congreso de la COB para sostenerse en el cargo hasta que pase las elecciones generales

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Andrés Paye, cuestionó este viernes la intención del actual ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, de mantenerse en el cargo hasta después de las elecciones presidenciales del 17 de agosto de este año, como una forma de “sostener políticamente” al Gobierno del presidente Luis Arce. Lamentó que eso sea así, ya que el hambre de la población no puede esperar. “Quieren convocar al Congreso de la COB después de las elecciones. Con eso están garantizando el proceso electoral, pero no están garantizando los intereses de los trabajadores. Compañeros, el hambre y la crisis no pueden esperar”, afirmó Paye. El dirigente minero aseguró que el país atraviesa una situación crítica que exige una dirigencia sindical renovada y comprometida con las demandas de los trabajadores.

https://eju.tv/2025/04/mineros-acusan-a-huarachi-de-postergar-congreso-de-la-cob-para-sostenerse-en-el-cargo-hasta-que-pase-las-elecciones-generales/

Mario Cronenbold: «Evo sabe que Andrónico va a sepultar a los dinosaurios de izquierda y derecha»

El masista cruceño Mario Cronenbold aseguró este viernes que Evo Morales y todos los líderes de izquierda y derecha temen a la candidatura de Andrónico Rodríguez porque saben que sepultará a toda la vieja generación de políticos del país. «El temor de Evo y de su entorno es ese, le ponen obstáculos a Andrónico porque saben que Andrónico va a sepultar políticamente no sólo a los de la izquierda, sino a todos los dinosaurios de izquierda y de derecha», declaró el exalcalde de Warnes. Durante el gobierno de Morales, Cronenbold fue uno de sus principales seguidores y defensores en el oriente del país, pero hace poco rompió relaciones con el exjefe del MAS, quien lo acusó de ser un traidor por plantear la candidatura del titular del Senado. «Hace unos meses dijimos que Andrónico era la mejor opción del país, nos tildaron de locos, de traidores, de desleales, y ahora vemos que esa voz se ha replicado en todo el país», dijo.

https://eju.tv/2025/04/mario-cronenbold-evo-sabe-que-andronico-va-a-sepultar-a-los-dinosaurios-de-izquierda-y-derecha/

Diputado Astorga dice que Samuel «se está llevando relleno y no calidad» al aliarse con 27 parlamentarios

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga criticó este viernes las alianzas que firmó el precandidato Samuel Doria Medina con 27 parlamentarios a los que considera «relleno y no calidad». «Samuel Doria Medina está con Unidad Nacional y algunos parlamentarios, prácticamente se está quedando solo (…), entiendo que se ha llevado 27 parlamentarios, pero de los 27 a cuántos conocemos, cuántos han resaltado, seis, siete máximo, Samuel Doria Medina se está llevando relleno, no se está llevando calidad, eso es su problema», sostuvo. El jueves 24 de abril, las diputadas de Comunidad Ciudadana Luisa Nayar (Santa Cruz), Gabriela Ferrer, (La Paz) y Janira Román (Beni), se sumaron a la alianza Unidad que dirige el empresario. Además del acuerdo con estos tres parlamentarios, un grupo de más de 20 legisladores suscribieron una alianza con Doria Medina.

https://eju.tv/2025/04/diputado-astorga-dice-que-samuel-se-esta-llevando-relleno-y-no-calidad-al-aliarse-con-27-parlamentarios/

TSE convoca a sesión de Sala Plena el martes para elegir a su nuevo presidente

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a Sala Plena para el martes 29 de abril, para elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la institución «Se convoca a los vocales del TSE a participar de la 42 sesión de Sala Plena, que se realizará el martes 29 de abril de 2025, a horas 10:00 en el salón de reuniones Huáscar Cajías Kaufmann», se lee en la convocatoria publicada este viernes. En el único tema del orden del día se encuentra la «designación de la presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral». La designación del sucesor del titular Óscar Hassenteufel se llevará a cabo cuatro meses antes de las elecciones generales del 17 de agosto. Hassenteufel asumió como vocal electoral del TSE en diciembre de 2019, cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional lo eligió en el cargo. En abril de 2021, luego de la renuncia de Salvador Romero, el abogado asumió en su lugar.

https://eju.tv/2025/04/tse-convoca-a-sesion-de-sala-plena-el-martes-para-elegir-a-su-nuevo-presidente/

Comisión de la ALP que investiga el 26J convocará al presidente Luis Arce por declaraciones de Zúñiga

El presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Senadores que investiga la toma militar del 26 de junio (26J), Williams Torrez, indicó que convocarán al jefe de Estado, Luis Arce, y a todos los que aparentemente montaron el supuesto intento de golpe de Estado fallido, como denunció el general Juan José Zúñiga a medios internacionales. “Por las declaraciones que conocimos, a través de un audio de Zúñiga, ciertamente hay otras autoridades incluidas (…). No cabe duda que todas estas autoridades, incluido Luis Arce Catacora, van a ser convocadas y esperemos que comparezcan, que no busquen argucias, que no busquen excusas para no presentarse ante la Comisión del Senado”, expresó. El senador informó que el 30 de abril los miembros de la Comisión Especial entrevistarán al general Zúñiga en Cochabamba y esperan que ratifique sus declaraciones y que amplíe más información para que esclarezcan la toma militar de la Plaza Murillo.

https://eju.tv/2025/04/comision-de-la-alp-que-investiga-el-26j-convocara-al-presidente-luis-arce-por-declaraciones-de-zuniga/