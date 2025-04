Comisión de la ALP que investiga el 26J convocará al presidente Luis Arce por declaraciones de Zúñiga

“Por las declaraciones que conocimos, a través de un audio de Zúñiga, hay otras autoridades incluidas (…) No cabe duda que todas estas autoridades, incluido Luis Arce Catacora, van a ser convocadas y esperemos que comparezcan”, expresó el senador Torrez

El presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Senadores que investiga la toma militar del 26 de junio (26J), Williams Torrez, indicó que convocarán al jefe de Estado, Luis Arce, y a todos los que aparentemente montaron el supuesto intento de golpe de Estado fallido, como denunció el general Juan José Zúñiga a medios internacionales.

“Por las declaraciones que conocimos, a través de un audio de Zúñiga, ciertamente hay otras autoridades incluidas (…). No cabe duda que todas estas autoridades, incluido Luis Arce Catacora, van a ser convocadas y esperemos que comparezcan, que no busquen argucias, que no busquen excusas para no presentarse ante la Comisión del Senado”, expresó Torrez en declaraciones a la ANF.

El senador informó que el 30 de abril los miembros de la Comisión Especial entrevistarán al general Zúñiga en Cochabamba y esperan que ratifique sus declaraciones y que amplíe más información para que esclarezcan la toma militar de la Plaza Murillo.

El militar ofreció dos entrevistas al medio argentino Data Urgente, en el que reveló pormenores de las acciones antes del 26 de junio del año pasado, cuando supuestamente se intentó un golpe de Estado; ratificó que las tanquetas fueron movilizadas por órdenes del presidente del Estado para levantar su popularidad.

Además, mencionó que los ministros de la Presidencia, María Nela Prada, y de Defensa, Edmundo Novillo, tenían conocimiento del operativo que estaba manejado por los ideólogos Hugo Moldiz y Fernando Rodríguez.

El ministro de Justicia, César Siles, dijo que las declaraciones del militar “no tienen ninguna validez legal”; por el contrario, muestran contradicciones con sus declaraciones ante el Ministerio Público. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, destituyó al director de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Tito Arze, por permitir que Zúñiga acceda a un celular y ofrecer una entrevista.