Guillermo Aponte, el boliviano que trabaja con Catar en el Mundial

El médico boliviano forma parte del cuerpo médico de la Selección de Catar y vive desde adentro la Copa del Mundo 2026.

eju.tv / Fuente: Diez

La Copa del Mundo 2026 también tiene presencia boliviana. Aunque no dentro del campo de juego, Guillermo Aponte se convirtió en uno de los representantes nacionales en el torneo más importante del fútbol, al integrar el cuerpo médico de la Selección de Catar.

El profesional nacional tuvo un paso por Bolívar y, después de su experiencia en la Academia, se abrió paso a escala internacional hasta sumarse al combinado catarí. Hoy acompaña al plantel en cada entrenamiento y partido del Mundial.

Este sábado, Aponte estuvo presente en el empate 1-1 entre Catar y Suiza, encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo B. El compromiso marcó el debut de ambas selecciones en la competencia mundialista. Fue enfocado por la transmisión del partido.

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Dentro de la delegación asiática, el boliviano cumple funciones relacionadas con la recuperación y atención física de los futbolistas, siendo parte importante del equipo de trabajo que acompaña al seleccionado durante el torneo.

La historia de Aponte refleja cómo profesionales bolivianos comienzan a ganar espacio en estructuras internacionales vinculadas al fútbol. Su presencia en el Mundial representa un motivo de orgullo para el deporte nacional.

Mientras Catar se enfoca en sus próximos desafíos dentro del torneo, Aponte vive una experiencia única en su carrera profesional, al ser parte de la fiesta deportiva más grande del planeta.