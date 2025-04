La opinión de Pedraza sobre cada uno de los precandidatos electorales

Para Pedraza, aún es prematuro emitir un juicio definitivo sobre el escenario electoral.

Santa Cruz.- El analista político Gustavo Pedraza realizó una evaluación del actual escenario electoral y el posicionamiento de los líderes de la oposición, destacando a Samuel Doria Medina como el actor político que logra instalarse con mayor claridad en la precampaña electoral gracias a una estrategia propositiva.

“Doria Medina fue más ágil, más pragmático. Elaboró mensajes ya hace más de medio año. Yo creo que se instaló como uno de los precandidatos con mayor posibilidad”, señaló Pedraza en una entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

En criterio de Pedraza, el empresario y político logró articular un conjunto de adhesiones a nivel nacional, manteniendo mensajes claros, especialmente en torno al tema económico, que considera la principal preocupación de la ciudadanía.

En contraste, Pedraza fue crítico con la figura del expresidente Jorge Tuto Quiroga, de quien dijo que “perdió mucho tiempo” y no logró construir ni transmitir mensajes relevantes. “No hizo, no mandó mensajes, no elaboró mensajes”, afirmó el analista, advirtiendo que esa falta de acción lo deja rezagado frente a otros precandidatos.

Sobre Chi Hyun Chung y Manfred Reyes Villa, señaló que ambos se encuentran políticamente estancados. A su juicio, buscan posicionarse en una zona intermedia que intenta captar el llamado “voto del masismo frustrado”, es decir, aquellos votantes que ya no respaldan a Evo Morales ni a Luis Arce, pero que podrían optar por alternativas como Andrónico Rodríguez, en caso de que este no sea desplazado del escenario político.

“Manfred y Chi están en una especie de equidistancia. Yo lo veo a Manfred más cerca de ese masismo frustrado que de la oposición tradicional”, explicó, agregando que incluso Chi podría enfrentar obstáculos judiciales que comprometan su candidatura. “Sería un milagro si lo dejan ser candidato a Chi”, advirtió.

Consultado sobre el economista Dun, Pedraza reconoció su solvencia técnica, pero sostuvo que no basta con propuestas económicas para ganar la elección del 17 de agosto. “Hay una economización exagerada en algunos candidatos. Este es un momento eminentemente político. No es suficiente tener un buen programa económico. La clave está en cómo se toma el poder: la estrategia, la conexión, el mensaje”, manifestó.