Rueda la primera cabeza por la entrevista de Zúñiga con un medio digital argentino sobre el alzamiento armado

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Foto: El Deber.

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Ordenan destituir al director de régimen penitenciario de Cochabamba y Zúñiga es aislado por usar un celular en la cárcel; juez dicta que los ‘evistas’ Humberto Claros y Ramiro Cucho salgan de la cárcel y cumplan detención domiciliaria; y, Arce: «Hay que transmitir a los jóvenes que no caigan en los cantos de sirena de Tuto, Samuel y Manfred». eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Ordenan destituir al director de régimen penitenciario de Cochabamba y Zúñiga es aislado por usar un celular en la cárcel

El director de Régimen Penitenciario de Cochabamba será destituido por el ingreso indebido de celulares a la cárcel de El Abra. En tanto, el exgeneral Juan José Zúñiga, investigado por el fallido golpe de Estado del 26 de junio de 2024, será aislado por usar un celular en la cárcel. “Hoy (jueves) se ha dado la instrucción que se destituya al director de Régimen Penitenciario en Cochabamba (…). Significa que no está haciendo un buen control, está permitiendo que las personas privadas de libertad hagan lo que quieran en El Abra”, informó este jueves el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. El teléfono celular, es considerado un artefacto prohibido en las cárceles del país. El pasado 16 de abril, Zúñiga brindó una entrevista por Zoom a un medio digital argentino, desde una El Abra, en Cochabamba. “Se le están cortando las visitas por un lapso de 20 días que es lo que determinan las normas internas”, precisó.

https://eju.tv/2025/04/ordenan-destituir-al-director-de-regimen-penitenciario-de-cochabamba-y-zuniga-es-aislado-por-usar-un-celular-en-la-carcel/

Analista califica a Zúñiga de mitómano y asegura que cambia de versión a conveniencia

El abogado y experto en temas de seguridad, Omar Durán, calificó de mitómano al excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, por las recientes declaraciones sobre el supuesto golpe de Estado fallido del pasado 26 de junio de 2024 cuando al mando de decenas de militares y vehículos blindados tomó la plaza Murillo de la sede de Gobierno, considerada el centro político del país por albergar a los órganos Ejecutivo y Legislativo. En una entrevista brindada a un medio de comunicación de Argentina, Zúñiga aseguró que, Luis Arce buscaba generar un estado de convulsión mediante el montaje de un alzamiento armado de las Fuerzas Armadas, el que sería aplacado por el propio mandatario para incrementar su popularidad, lo que le motivó a tomar el kilómetro cero de La Paz en señal de protesta por el ‘manoseo político’ a esa institución. Sin embargo, un día después, daba pormenores de la asonada ante el Ministerio Público.

https://eju.tv/2025/04/analista-califica-a-zuniga-de-mitomano-y-asegura-que-cambia-de-version-a-conveniencia/

Zúñiga revela que Moldiz y Rodríguez buscaron comprar 5.000 fusiles AK47 para organizaciones sociales

El general Juan José Zúñiga reveló que Hugo Moldiz, asesor presidencial, y Fernando Rodríguez, funcionario del Ministerio de la Presidencia, intentaron persuadirlo para que proporcione armas a los sectores sociales; ante la negativa, buscaron comprar 5.000 fusiles AK47 de un extranjero para equipar a un movimiento popular. En una segunda entrevista al medio argentino Data Urgente, el militar reveló que, tres meses antes del 26 de junio, Rodríguez le convocó para sostener una reunión en su domicilio, donde estaban Moldiz y el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Juan Villca. “Le preguntan a Villca, ¿cuánto de gente dispones? Él dice: aproximadamente 1.000 y los otros señores también disponían de como 500 personas. Me dicen: qué posibilidades hay de que nos puedan prestar o proporcionar armas que están en tus depósitos, que no estén en uso. Yo les dije que ninguna”, relató Zúñiga.

https://eju.tv/2025/04/zuniga-revela-que-moldiz-y-rodriguez-buscaron-comprar-5-000-fusiles-ak47-para-organizaciones-sociales/

Chávez en la Felcc: «Este intento de desprestigio es parte de una campaña de amedrentamiento»

El analista económico Gonzalo Chávez se presentó la mañana de este jueves en dependencias de la fuerza anticrimen de La Paz para declarar el en caso del supuesto intento fallido de golpe de Estado, que involucra al exjefe militar Juan José Zúñiga. «No tengo dudas de que este intento de desprestigio forma parte de una campaña de amedrentamiento, motivada por mis críticas al modelo económico vigente y por las múltiples propuestas que, desde la reflexión técnica y democrática, he presentado para enfrentar la profunda crisis que atraviesa el país», escribió Chávez en una publicación que acompañó con una foto suya en la Felcc. La Comisión de Fiscales que investiga la toma militar de la Plaza Murillo convocó al analista para que declare en calidad de testigo en el caso que tiene como principal acusado al general Zuñiga, supuesto autor de los hechos del 26 de junio de 2024, cuando un contingente militar tomó la plaza Murillo.

https://eju.tv/2025/04/analista-gonzalo-chavez-se-presenta-a-declarar-por-el-caso-zuniga/

Juez dicta que los ‘evistas’ Humberto Claros y Ramiro Cucho salgan de la cárcel y cumplan detención domiciliaria

Un juzgado cautelar de La Paz determinó este jueves revocar la prisión preventiva de los dirigentes “evistas” Humberto Claros y Ramiro Cucho, para que se defiendan con detención domiciliaria de los cargos de terrorismo en su contra, informó el abogado Vladimir Ochoa. Claros y Cucho fueron enviados en noviembre de 2024 a la cárcel de San Pedro y de Patacamaya, respectivamente, tras ser imputados por el bloqueo de 24 días que protagonizaron los “evistas”. El plazo de la detención preventiva era de cinco meses para que se realicen las investigaciones, por lo cual este viernes se reconsideró la situación de los dirigentes y se dispuso una medida menos gravosa. “Hemos logrado la detención domiciliaria del hermano Ramiro Cucho y Humberto Claros y, en ese sentido, para nosotros es una victoria, porque claramente nosotros siempre hemos tenido la verdad en nuestro lado”, dijo Ochoa a Kawsachun Coca.

https://eju.tv/2025/04/juez-dicta-que-los-evistas-humberto-claros-y-ramiro-cucho-salgan-de-la-carcel-y-cumplan-detencion-domiciliaria/

Doria Medina visita a Camacho y anticipa alianza “más grande del oriente y occidente” este viernes

El empresario, político y candidato del Bloque de Unidad Samuel Doria Medina, llegó este jueves hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro para sostener una reunión con el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quien permanece privado de libertad desde diciembre de 2022 por el caso “Golpe I”. “He venido a conversar con el gobernador Luis Fernando Camacho acerca de la ‘Alianza de Unidad’ que vamos a presentar mañana”, manifestó Doria Medina. El candidato destacó el rol de Camacho y su fuerza política en la reconfiguración de la oposición de cara a las elecciones generales. “El partido que él conduce es nuestro principal aliado en Santa Cruz y, por lo tanto, creemos que tenemos la alianza más grande e importante del oriente y occidente. Entonces he venido a hablar con él para coordinar ese aspecto, y mañana vamos a estar con gente del oriente y occidente del país”, declaró.

https://eju.tv/2025/04/doria-medina-visita-a-camacho-y-anticipa-alianza-mas-grande-del-oriente-y-occidente-este-viernes/

Jéssica Jordan cambia a Evo por Andrónico: «Respetamos la experiencia, pero estamos en un nuevo momento»

La exmilitante del evismo Jéssica Jordan abandonó este jueves de forma oficial el ala que apoya a Evo Morales y decidió sumarse a las filas del androniquismo. «Nosotros respetamos la experiencia, respetamos los trabajos que se han hecho, pero estamos en un nuevo momento y eso hay que leerlo muy bien», declaró Jordan, en la conferencia de prensa en la que se oficializó su apoyo para que el titular del Senado sea candidato a la Presidencia. El acto se llevó a cabo en la capital orienta, donde el presidente de la Regional Urbana de Santa Cruz, Darwin Choquerive, dio la bienvenida a Jordan a las filas del androniquismo. «Bolivia tiene una esperanza y está naciendo en manos del compañero Andrónico Rodríguez, creo que la juventud y la experiencia que él tiene nos motiva a todos a acompañarlo, a empujarlo adelante en esta situación tan compleja que vivimos los bolivianos», sostuvo.

https://eju.tv/2025/04/jessica-jordan-cambia-a-evo-por-andronico-respetamos-la-experiencia-pero-estamos-en-un-nuevo-momento/#google_vignette

“Están en riesgo las elecciones y su transparencia; no serán unos comicios normales”, advierte analista

“Están en riesgo las elecciones y su transparencia. No debemos pensar que estos serán unos comicios normales”, dijo el analista Gustavo Pedraza sobre el proceso electoral que podría verse afectado por la aparición de un recurso de paridad de binomio presidencial presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y otro recurso de inconstitucionalidad que llegaría a esta misma instancia por con un reclamo sobre la participación indígena. Para Pedraza, “no es casual que ambos recursos estén siendo presentados” ante el TCP al señalar que tenemos “un Gobierno que no ha respetado ni va a respetar las reglas de juego” y “va a manipular todo lo que esté a su alcance para que pueda beneficiarle, sea un plazo, sea una postergación o alguna anulación”. No haberse “blindado” los comicios cuando el TSE hizo el planteamiento a la Asamblea Legislativa deja en “fragilidad” el proceso electoral

https://eju.tv/2025/04/estan-en-riesgo-las-elecciones-y-su-transparencia-no-seran-unos-comicios-normales-advierte-analista/

Juan Carlos Huarachi convoca a la unidad de los sectores sociales para impedir el retorno de la derecha al poder

En el marco del 73 aniversario de fundación de la Central Obrera Boliviana (COB), su secretario ejecutivo, Juan Carlos Huarachi, convocó a todas las organizaciones sociales, obreras y campesinas a la unidad, para impedir el retorno de los partidos conservadores al poder, porque tienen el objetivo de paralizar el proceso de industrialización que lleva adelante el gobierno de Luis Arce, así como anular las conquistas de los trabajadores a lo largo de estos años. La institución que aglutina a las clases obreras del país es parte del Pacto de Unidad que respalda la gestión de Arce Catacora desde el inicio de su mandato, habiéndose convertido en un poderoso aliado, porque participa constantemente en las decisiones que toma el Órgano Ejecutivo sobre diferentes políticas gubernamentales; en consecuencia, Huarachi convocó a los movimientos obreros del país a defender los beneficios logrados por las luchas sociales.

https://eju.tv/2025/04/juan-carlos-huarachi-convoca-a-la-unidad-de-los-sectores-sociales-para-impedir-el-retorno-de-la-derecha-al-poder/

Arce: «Hay que transmitir a los jóvenes que no caigan en los cantos de sirena de Tuto, Samuel y Manfred»

El presidente Luis Arce participó la mañana de este jueves en el aniversario de la Central Obrera Boliviana (COB), en La Paz, donde exhortó a sus seguidores a guiar a la juventud para que no escuche «los cantos de sirena» de Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa. «Todos los que estamos acá, los que hemos hecho el seguimiento hemos estado permanentemente viendo lo que ellos hacían en 20 años de neoliberalismo que les tocó gobernar, sabemos quiénes son y hay que transmitir a los jóvenes especialmente para que no caigan en sus discursos y en los cantos de sirena», declaró el mandatario en el acto. Durante su alocución, Arce criticó a la derecha que pide el voto en las próximas elecciones para retornar al poder y aplicar las medidas que, según él, empobrecen a la clase trabajadora y los sectores más desprotegidos del país.

https://eju.tv/2025/04/arce-hay-que-transmitir-a-los-jovenes-que-no-caigan-en-los-cantos-de-sirena-de-tuto-samuel-y-manfred/