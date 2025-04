Samuel: “Espero que Tuto recapacite y cumpla acuerdos”, esta semana se conocerá al “candidato de unidad”, pero encuesta no se hará pública

En respuesta, Doria Medina señala que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya lo dejó claro y que no se las puede difundir porque eso va en contra de la ley, “pero todos los partidos hacen encuestas internas, pero uno que pretende ser candidato sabe que no tiene que hablar nada. Los vocales ya lo aclararon”.

El líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, anunció que no reconocerá los resultados de la encuesta , con la cual el frente pretende elegir al “candidato único” porque “es pagada por una sola de la partes”, está “contaminada” y no tiene fiscalización.

“¿Obligar a Tuto? Qué lograría yo si no tengo apoyo en querer ser candidato. Seré candidato de la unidad si tengo apoyo, si no tengo apoyo, querer forzar las cosas no tiene ningún sentido. Pero bueno, espero que Jorge Quiroga recapacite”, dijo.

Asimismo, ratificó que “no se anunciará ninguna encuesta, porque está claro que estas son internas, pero se van a tomar decisiones esta semana”.

También remarcó que respetará los resultados de las encuestas del bloque de unidad.

¿Pelea beneficia al MAS?

Samuel Doria Medina señaló que hay mucha gente que dice que estas acciones de polémica que hay al interior del bloque de unidad, “que está tomando el señor Quiroga”, benefician a Andrónico y que se vuelve funcional a los objetivos del MAS, “yo no creo que sea así”, dijo al reiterar, que espera que el líder de Libre, recapacite y se cumplan los compromisos acordados, algo que remarcó “es fundamental”.

