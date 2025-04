Sirmes protesta por la escasez de fármacos y advierte con un paro si Salud no da una solución

Fernando Romero cuestiona la actitud de las autoridades del sector que no dan una solución a esta crisis que pone en riesgo la vida de los pacientes.

eju.tv / Videos: Tele Estrella HD

El Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) de La Paz protesta en puertas del Ministerio de Salud, en la plaza del Estudiante de la sede de Gobierno, por la falta de fármacos en los establecimientos de Salud dependientes del Estado, hecho que agrava la situación de los pacientes, quienes, además de hacer largas filas para la atención médica, ahora deben erogar sus propios recursos en la compra de las medicinas para los tratamientos; en tal sentido, advierten que paralizarán la atención si es que no se da una solución a esa escasez.

El secretario ejecutivo del Sirmes, Fernando Romero denuncia que no existen medicamentos en centros de salud y hospitales, por este motivo, determinaron acudir hasta esa cartera de Estado para llevar a cabo un mitin de protesta para exigir a las instancias correspondientes la provisión de los fármacos que necesitan los pacientes que acuden a los establecimientos de salud y ante la falta de respuesta de las autoridades a quienes se hizo conocer la situación que atraviesan desde hace seis meses.

“Después de seis meses de mandar notas, de pedir reuniones, de hacer saber que existe una crisis terrible en el Sistema de Salud y que vamos a quedarnos sin medicamentos, seis meses hemos reclamado, lamentablemente, hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta, no hay metformina, amlodipino, no hay fentanil, medicamentos fundamentales para atender a la población; en el área rural no tienen qué darles a sus pacientes”, reclama.

El Sirmes La Paz llevó a cabo un mitin de protesta frente al Ministerio de Salud. Foto: captura de pantalla

El dirigente afirma que la situación en las provincias es aún más delicada, porque los centros de salud no tienen ni siquiera para la gasolina de sus ambulancias que les permita el traslado de los enfermos graves a los hospitales de las capitales de departamento; cuestiona además que se ‘juegue’ con la vida de los pacientes, porque el gobierno no da ninguna solución a la crisis sanitaria que amenaza con agravarse por la impasibilidad de las autoridades del sector.

“Realmente es indignante; estamos viendo muerte, miseria, abandono en niños, en madres, en ancianos, en persona que ven cómo avanza su cáncer, que no pueden controlar su diabetes, su hipertensión porque no pueden recibir medicamentos. Ya basta, ministra de Salud, tiene que parar este desastre, necesitamos un plan de emergencia necesitamos costos reales para los medicamentos, necesitamos más profesionales, necesitamos gasolina en los pueblos, necesitamos una ministra que trabaje por la salud”, espeta.

Fernando Romero dice que hace seis meses que no hay una respuesta del Ministerio de Salud. Foto: captura

En consecuencia, el secretario ejecutivo del Sirmes La Paz advierte que, si en siete días la ministra de Salud, María Renée Castro, no soluciona la crisis de los fármacos, el sector irá a un paro de actividades en todo el departamento; asimismo, denunció que, en lugar de mejorar las condiciones de atención en el sistema de salud pública, más bien se quiere reducir los salarios de los profesionales médicos. “Sin medicación, sin salarios, quieren que hagamos salud en un país pobre y miserable”, lamenta.

Romero denunció en las pasadas horas que la ministra de Salud instruyó la compra de medicamentos de bajo costo y calidad, porque pretende que se adquieran estos al tipo de cambio oficial, cuando en el mercado externo y el interno rige el cambio paralelo; sin embargo, la autoridad desmintió la denuncia hecha por el dirigente del Sirmes y aseveró que para el Gobierno la calidad de los medicamentos es una prioridad.