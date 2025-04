Solo una de las cinco alianzas presentadas para las elecciones de agosto es habilitada; el resto debe subsanar observaciones

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Elecciones: Solo una alianza cumplió requisitos, señala vocal Tahuichi; el resto tiene plazo para subsanar observaciones; tras impugnación a la alianza Libre, vocero de Tuto responsabiliza a Doria Medina de un “ataque sistemático”; y, Doria Medina dice que va a “poner dinamita” al TCP y a toda forma de reelección. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Elecciones: Solo una alianza cumplió requisitos, señala vocal Tahuichi; el resto tiene plazo para subsanar observaciones

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumplió con la evaluación y análisis del cumplimiento de los requisitos presentados por las alianzas que pugnarán en las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto, y según dijo el vocal Tahuichi Tahuichi, solo la alianza del Movimiento Tercer Sistema (MTS) está habilitada. “Se ha procedido a evaluar y analizar el cumplimiento de requisitos, la única alianza que cumplió requisitos y está habilitada es la Alianza Popular del Movimiento Tercer Sistema”, dijo el vocal Tahuichi Tahuichi. El vocal añadió que las otras cuatro alianzas fueron observadas y tendrán que subsanar los errores en la presentación de requisitos en el lapso de tres días, es decir, hasta el viernes 25 de abril, tal y como lo establece el calendario electoral. El viernes pasado venció el plazo de presentación de partidos y alianzas políticas para las elecciones presidenciales del próximo mes de agosto.

– Tras impugnación a la alianza Libre, vocero de Tuto responsabiliza a Doria Medina de un “ataque sistemático”

Luego de la impugnación presentada por dos diputados de Comunidad Ciudadana (CC) en contra de la Alianza política Libre – Libertad y Democracia, de Jorge Tuto Quiroga, el vocero de este bloque, Tomás Monasterio apuntó a Samuel Doria Medina de estar detrás de la ‘maniobra’ que busca sacar a Tuto del escenario electoral. “Son parlamentarios que abierta y manifiestamente han definido su posición de respaldo al señor Samuel Doria Medina, a quien responsabilizo de este ‘ataque sistemático’ y esta cobardía artera de recurrir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para buscar sacarnos del escenario electoral”, declaró Monasterio. Los dos diputados de CC que presentaron ante el TSE la impugnación son: Senaida Rojas y Juan José Torrez, quienes denuncian que la Alianza Libre – Libertad y Democracia, de Jorge Tuto Quiroga, conformada por Demócratas y Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), no puede conformarse porque FRI presuntamente no había disuelto una anterior con CC.

– Hay al menos ocho alfiles que impulsan la candidatura de Andrónico Rodríguez

La corriente «androniquista» en el Senado fue advertida al menos desde enero de este año, por parte del senador Renán Cabezas. Actualmente, al menos cinco legisladores, entre senadores y diputados, volcaron su apoyo al legislador de 36 años. Fuera de la Asamblea, su apoyo radica principalmente en Santa Cruz. Andrónico Rodríguez cuenta actualmente con al menos ocho alfiles, entre legisladores y personalidades que se desprendieron del evismo, para impulsar su candidatura a la silla presidencial en los comicios de agosto. Algunos ya organizan actividades, que van desde proclamaciones hasta recorridos. Uno de los rostros más visibles del masismo es el del exalcalde de Warnes, Mario Cronenbold, quien anteriormente fue afín a Evo Morales. El evismo lo tildó de “traidor” e incluso fue acusado de colocar carteles, poleras y folletos del presidente del Senado en la última proclamación de Morales.

– Doria Medina dice que va a “poner dinamita” al TCP y a toda forma de reelección

En un acto de firma de acuerdo con plataformas paceñas, el candidato presidencial por la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, dijo la noche de este martes que va a “poner dinamita”, en sentido figurado, al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y a toda forma de reelección de autoridades. “Vamos a ponerle una dinamita, para hacer volar, en sentido figurado, al Tribunal Constitucional Plurinacional porque extorsionan, todos los juicios duran más tiempo, duran mucho más, te extorsionan más, y no ha cumplido (el rol) para lo cual se ha hecho”, sostuvo Doria Medina. El trabajo del TCP fue cuestionado por diferentes políticos e instituciones, debido al rol que jugó con los magistrados “autoprorrogados” que retrasaron las recientes elecciones judiciales, a través de diferentes fallos. Hay el temor de que el TCP pueda postergarlas elecciones generales previstas para el 17 de agosto.

– Fiscalía imputa por alzamiento armado al diputado Ribera y pedirá medidas sustitutivas a la detención preventiva

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, confirmó la aprehensión del diputado Richard Ribera que se dio la tarde del lunes dentro del caso Zúñiga y señaló que está siendo imputado por alzamiento armado y atentado contra el presidente. Aún no hay hora para su audiencia cautelar. Torres explicó que dentro de la investigación hay elementos de probabilidad de autoría, pues hallaron, presuntamente, conversaciones con Fernando Hamdan, que derivaron en los hechos ocurridos el 26 de junio de 2024 en la plaza Murillo, en La Paz. “Es un diputado, como ministerio público, estamos solicitando medidas sustitutivas, tomando en cuenta las funciones que desempeña este ciudadano”, dijo el fiscal departamental de La Paz. Torres señaló que algunas de las medidas que solicitarán será la presentación al Ministerio Público (cada cierto tiempo) y el arraigo, entre otras cosas.

– A febrero, Bolivia registra un déficit comercial de $us 327 millones

Por quinto mes consecutivo, Bolivia registra un déficit en el comercio exterior. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), a febrero, el país registró un saldo comercial negativo de $us 327 millones. El resultado es la diferencia entre exportaciones de $us 1.170,5 millones e importaciones de $us 1.497,0 millones. La entidad atribuye la disminución a factores adversos como el cambio climático y los conflictos sociales internos. El informe detalla que las exportaciones alcanzaron los $us 1.170 millones, registrando una disminución del 8% respecto a similar período del 2024. El INE atribuye la baja a las variaciones negativas de la extracción de hidrocarburos (38%), la industria manufacturera (26%) y la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (8%). Según la clasificación de actividad económica, las exportaciones de extracción de minerales mostraron un aumento en las ventas externas del 42%.

– Alta inflación lleva a un “empobrecimiento acelerado de la población”: informe del FMI preocupa a economistas

Tras conocerse que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta una inflación del 15,1% y un crecimiento del 1,1% para este 2025, economistas advierten la necesidad de un cambio en el modelo económico y alertan sobre el impacto en la población. “El incremento de la inflación afecta directamente el poder adquisitivo de las familias, esto está llevando a un empobrecimiento acelerado de gran parte de la población”, señaló José Gabriel Espinoza, economista y exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB). Espinoza agrega que la inflación también tiene un impacto en los costos de producción, lo que incrementa los costos de la cadena productiva y afectando la economía de las familias. Sobre el bajo crecimiento proyectado por el FMI, Espinoza señala que combinado con la inflación elevada se genera un escenario más difícil de controlar que el que se tenía hace unos meses.

– Pacheco advierte que subir salarios en tiempos de estanflación podría empeorar la economía

La economista Claudia Pacheco afirmó que no es adecuado un incremento salarial en la actual situación económica que enfrenta Bolivia, caracterizada por un decrecimiento sostenido y señales claras de estanflación. “Nuestra economía no está creciendo, está decreciendo. La gente lo está sintiendo en el bolsillo: el sueldo ya no alcanza y se ha perdido poder adquisitivo”, advirtió Pacheco en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. La economista insistió en la necesidad de un diálogo amplio e inclusivo con todos los sectores, no solo con la Central Obrera Boliviana (COB). “El sector privado debe estar presente y no solo como invitado para la foto. Es quien paga los salarios y, por lo tanto, debe ser escuchado de verdad. No se puede decidir sobre condiciones laborales sin su participación activa”, indicó.

– Producción de leche cae en un promedio de 100.000 litros por día y empresarios venden su ganado

La producción de leche en el país disminuyó en un promedio de casi 100.000 litros por día a causa de diversos factores, uno de ellos es el incremento del costo de la producción. Ante esa situación los empresarios están vendiendo el ganado vacuno para recuperar su inversión. “Nosotros como Fedeple antes producíamos hasta 355.000 litros de leche por día, actualmente los volúmenes que producimos es de 232.556 litros por día. Entonces, el productor está sacrificando sus animales, está vendiendo sus animales, es el momento exacto para abandonar una lechería porque vemos que el precio de la carne que se ha elevado y un productor está vendiendo a ese animal entre 1.100 y 1.200 dólares”, informó el presidente de la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) de Santa Cruz, Eduardo Cirbián. Anteriormente la producción alcanzaba a 350.000 litros por día, pero ahora entregan 75.000 litros menos.

– Bazán: Hay silencios del papa Francisco que duelen

El diputado de Creemos y exvocero de la Iglesia Católica en Santa Cruz cuando el Sumo Pontífice visitó Bolivia, Erwin Bazán, afirmó que “duelen” los silencios que el papa Francisco guardó ante las “dictaduras” de Cuba, Venezuela, Nicaragua y su cercanía con Evo Morales”. “Yo, como católico de base que soy ahora, laico, evidentemente que entiendo que hay algunos silencios del papa Francisco que pueden haber incomodado mucho, que pueden haber no gustado. Personalmente, a mí me hubiera gustado que el papa Francisco no guarde silencio ante las acciones de Maduro, ante los presos políticos que tiene Maduro, ante las acciones de la dictadura en Cuba, etcétera. Sí, son silencios que duelen”, dijo Bazán en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. En un continente profundamente católico, el papa Francisco eligió enfrentar las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua mediante la diplomacia.