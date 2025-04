Un exjefe de inteligencia dio los datos para aprehender a cinco personas en el caso Zúñiga; Abogado Valda anuncia acciones

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Caso Zúñiga involucra a un diputado, dos generales, un exmilitar que vive en EEUU, un abogado y un periodista; tras su liberación, Valda anuncia acciones contra el Gobierno y advierte que su aprehensión buscó generar miedo; y, Cómo las empresas bolivianas enfrentan la inflación. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Caso Zúñiga involucra a un diputado, dos generales, un exmilitar que vive en EEUU, un abogado y un periodista

El caso sobre la revuelta militar encabezada por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, el 26 junio de 2024, en los que están involucrados más de 32 personas, recientemente se amplió contra un diputado, dos generales del servicio pasivo, un exmilitar que vive en Estados Unidos, el abogado Jorge Valda y el periodista retirado Bismark Imaña. De acuerdo con las resoluciones de aprehensión e imputación, los indicios provienen de la declaración del exjefe de inteligencia, exmayor, dado de baja del Ejército y sentenciado por este mismo caso, Elio Sanjinez, además de supuestos audios extraídos del equipo celular del activista Fernando Hamdan. En criterio de los fiscales, el contenido de dichos archivos fue suficiente para afirmar que, el activista por los derechos humanos fue parte del grupo de personas que planificó un acto subversivo, por el cual se le imputó por terrorismo y alzamiento armado en calidad de cómplice.

– Tras su liberación, Valda anuncia acciones contra el Gobierno y advierte que su aprehensión buscó generar miedo

Tras salir de celdas policiales y con la orden de libertad pura y simple bajo el brazo, el abogado Jorge Valda anunció que se alista para defenderse en el marco de las investigaciones del caso Zúñiga y exteriorizó también que enfila acciones contra el Gobierno, considerando que se dañó su imagen a través del documental ‘¿Qué pasó el 26J?’ Tal documental fue presentado por el Ministerio de Gobierno la noche del jueves y reseña una investigación sobre la avanzada militar del 26 de junio de 2024 en la Plaza Murillo. Horas después, Valda fue aprehendido y trasladado a La Paz, acusado de tener conocimiento de esta situación y nexos con uno de los acusados; sin embargo, la justicia determinó que pueda defenderse en libertad. “Voy a iniciar las acciones de defensa técnica dentro de este proceso y las acciones constitucionales contra el Viceministerio de Comunicación”, apuntó el abogado.

– César Gonzales niega vínculos con toma militar y confirma marcha nacional

El máximo dirigente de los gremiales de Bolivia, César Gonzales, rechazó este domingo cualquier vínculo con la supuesta toma militar ocurrida en la Plaza Murillo en 2024, luego de ser mencionado en un documental difundido por el Gobierno. Afirmó que no recibió ninguna notificación judicial al respecto y denunció que su implicación forma parte de una represalia por sus críticas al estado de la economía. “Negamos categóricamente haber sabido, haber conocido, e inclusive haber tenido relación con esos militares que participaron de esa situación”, declaró Gonzales. A su juicio, los hechos señalados como un intento de golpe militar “no se ven como tal”, y calificó la versión oficial como “una pantomima”. El dirigente gremial también aseguró que, hasta el pasado viernes, cuando fue aprehendido el abogado Jorge Valda, no existía ningún indicio de que estuviera involucrado en el caso.

– Evo: “no nos va a faltar sigla para las elecciones”

El expresidente del Estado, Evo Morales aseguró que en los últimos días tuvo reuniones con varios partidos políticos para presentarse como candidato en las elecciones de agosto de este año, pero que no dará a conocer los nombres de estos por miedo a la presión que pueden recibir, esto también en respuesta a la ruptura del acuerdo con el Frente Para la Victoria. “Quiero comentar al pueblo boliviano que no se preocupen por el tema legalidad, no se preocupen del tema sigla, no quiero comentar para que no haya tanta presión o amenazas, pero ayer estaba reunido con un partido, anteayer con otro, esta semana vienen dos o tres”, dijo Morales. Además, aseguró que dentro la militancia de su partido le aconsejaron que no dé a conocer si se firma un acuerdo en estos días debido a que temen represalias como según Morales hubo para que se rompa el acuerdo con el Frente Para la Victoria.

– TSE informa que 14 partidos y una agrupación ciudadana entregaron su balance económico y patrimonial

En el marco del calendario electoral, rumbo a las Elecciones Generales del próximo 17 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este domingo que, 14 organizaciones políticas y una agrupación ciudadana cumplieron con la entrega de informes económicos y patrimoniales. Estos son: Unidad Nacional (UN), Movimiento de Renovación Nacional (MRN), Nueva Generación Patriótica (NGP), Acción Democrática Nacionalista (ADN), Autonomía Por Bolivia- Súmate, Frente Para la Victoria (FPV), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento Tercer Sistema (MTS), Frente de Izquierda Revolucionario (FRI), Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS – IPSP), Partido de Acción Nacional (PAN), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Movimiento Demócrata Social (MDS) y Partido Demócrata Cristiano (PDC). Asimismo, la Alianza Social Patriótica (ASP) presentó el balance.

– Cómo las empresas bolivianas enfrentan la inflación

En un contexto económico cada vez más complejo para Bolivia, las empresas nacionales se enfrentan al doble desafío de proteger su capital frente a una inflación que ya alcanza el 5% en el primer trimestre de 2025 y una escasez de dólares que presiona al alza el tipo de cambio en el mercado paralelo. Esta situación está provocando una contracción económica que amenaza la sostenibilidad de numerosos negocios. «La situación para las industrias es por demás compleja. Hoy los ingresos son en bolivianos, por eso es que muchas de ellas para reponer sus insumos, para reponer su producto, están indexando al dólar el precio», explica Pablo Camacho, ejecutivo de la Cámara Nacional de Industrias (CNI). Añade que este mecanismo se ha vuelto indispensable para la supervivencia empresarial. El fenómeno de la indexación es particularmente visible en sectores como el automotriz.

– 32 empresas estatales generaron más de Bs 2.400 millones de utilidades en 2024

Las empresas públicas generaron más de Bs 2.400 millones en utilidades el año pasado y fortalecerán su patrimonio con las nuevas 170 industrias en las que invierte el Estado, informó este domingo el director ejecutivo de la Oficina Técnica de Fortalecimiento de Empresas Públicas, Cristian Gonzales. “Las empresas públicas en 2024 han generado más 2.400 millones (de bolivianos) de utilidades; entonces, las empresas públicas están generando utilidades en el marco de nuestro modelo, de la sustitución de importaciones”, reveló. Destacó que esa cifra es una prueba clara de que las empresas públicas generan utilidades más allá del rol social que deben cumplir, como es la redistribución del ingreso en la línea del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP). “El Estado lo que hace son inversiones en las empresas públicas, inversiones que van a fortalecer el patrimonio”, afirmó.

– El Gobierno convoca a diálogo a Contracabol por el precio de la carne

Este domingo, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, reiteró la convocatoria del Gobierno a la dirigencia de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne (Contracabol) para analizar el alza de precios del producto. “Te hacen ver como un Gobierno que no quiere atender, que no quiere solucionar este problema, cuando en realidad estamos haciendo todos los esfuerzos para garantizar que el precio de carne de res no suba”, afirmó. El viceministro cuestionó la postura del sector de querer reunirse exclusivamente con el presidente Luis Arce, pues éste tiene una agenda ocupada, debido a todos los temas que atraviesa el país, por lo que el diálogo debe sostenerse con los ministros del área económica. “No es a través de una marcha que vamos a discutir y buscar soluciones a este tema”, añadió Silva, en referencia a la posibilidad de que Contracabol realice una marcha o protesta.

– Daniel Noboa es reelegido presidente de Ecuador

Daniel Noboa ha sido reelegido presidente de Ecuador este domingo (13.04.2025) con el 56,13 % de los votos, frente al 43,87 % de la correísta Luisa González, cuando ya se ha escrutado el 75,82 % de las actas, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE). Cuando falta un cuarto de los votos por contar, el líder y candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) cuenta con una ventaja de aproximadamente un millón de votos sobre la candidata de la Revolución Ciudadana, el partido que tiene como líder al expresidente Rafael Correa (2007-2017). Durante la campaña electoral, Noboa anticipó que si ganaba, impulsaría una Asamblea Constituyente para dejar atrás la actual Constitución, aprobada en 2008 bajo el mandato presidencial de Correa, con el objetivo de profundizar su lucha contra el crimen organizado y sus reformas para liberalizar la economía.

– Muere Vargas Llosa, coloso de la Literatura latinoamericana y mundial

El escritor peruano y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, falleció esta jornada, a los 89 años. Su hijo, Álvaro Vargas Llosa, informó este domingo de la muerte del icono de la literatura latinoamericana en su cuenta de X. Según escribió, el escritor falleció este domingo en Lima rodeado de su familia y en paz. «Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera, y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá», señaló. También informó que no se celebrará ninguna ceremonia pública y que los restos de Mario Vargas Llosa, de acuerdo con su voluntad, serán incinerados. «Nuestra madre, nuestros hijos y nosotros mismos confiamos en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos», reza la publicación.