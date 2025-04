Un nuevo precandidato aparece en escena: el economista Jaime Dunn se lanza a la arena electoral sin partido que lo respalde

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Jaime Dunn decide ser candidato a la presidencia del Estado, pero busca partido político para postularse legalmente; juicio contra Camacho y Pumari ingresa a etapa final, prevén que se dicte sentencia en las próximas semanas; y, Fiscalía abre investigación por el caso Kailasa, confirma diputada que hizo la denuncia en Beni. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Jaime Dunn decide ser candidato a la presidencia del Estado, pero busca partido político para postularse legalmente

Jaime Dunn, analista financiero, consultor internacional y exoperador bursátil informó hoy que tomó la decisión de postularse a la presidencia del Estado, pero aún busca un partido político con sigla reconocida por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para poder inscribir su postulación y candidatura cumpliendo así los requisitos legales pertinentes que lo habiliten para participar en los comicios del 17 de agosto de 2025. “Ya he decidido tomar ese viaje importante, hacer ese viaje. Ya he decidido”, respondió Dunn a la pregunta que le hicieron sobre su intención política de convertirse en candidato a la presidencia de Bolivia, lo hizo en la mañana de este martes 1 de abril, en una entrevista que dio al periodista Douglas Romay, codirector de Interactivo Televisión, programa que aborda temas de la coyuntura política, económica y social de Bolivia. Sin embargo, Dunn aclaró que aún no cuenta con una sigla partidaria.

https://eju.tv/2025/04/dunn-decide-ser-candidato-a-la-presidencia-del-estado-pero-busca-partido-politico-para-postularse-legalmente/

– Diputado de CC convoca a la ALP en pleno a defender su autonomía frente a las amenazas de juicios

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, instó a los legisladores a mantener el espíritu de cuerpo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para mantener la independencia y autarquía de ese órgano del Estado frente a las amenazas vertidas la pasada jornada por representantes del Ejecutivo y miembros del Consejo Nacional de Autonomías sobre el inicio de acciones legales en su contra si no se aprueban los créditos externos para la atención de la emergencias por desastres naturales. Ormachea rechazó la conminatoria y pidió a las diferentes bancadas con representación parlamentaria a defender las determinaciones que se toman en las sesiones en defensa de los intereses de la población nacional; además de dejar en claro que la ALP solamente tiene la obligación de coordinar acciones con el Ejecutivo y los otros órganos estatales, pero dentro de las competencias que otorga la CPE.

https://eju.tv/2025/04/diputado-de-cc-convoca-a-la-alp-en-pleno-a-defender-su-autonomia-frente-a-las-amenazas-de-juicios/

– Cabezas desmiente enfermedad de Andrónico: «Qué hijo mentiroso tiene éxito en la vida, esta es una señal de traición»

El diputado evista Renán Cabezas desmintió este martes al senador Andrónico Rodríguez, quien el fin de semana se excusó de participar del congreso convocado por Evo Morales. El legislador sostuvo que el presidente del Senado «es un mentiroso» y que su ausencia a la reunión de seguidores del expresidente es una muestra de traición. «Ha señalado su director jurídico, el doctor Quino, que Andrónico era el heredero natural de Evo, está hablando indirectamente de una muerte del líder indígena; Andrónico cree ser el hijo, pero yo digo qué hijo mentiroso tiene éxito en la vida, me recuerda mucho a Caín y Abel, cuando Caín lastima a Abel por una cuestión de envidia y falta de lealtad», manifestó. El diputado del ala radical del MAS sostuvo que recibió información que da cuenta que Rodríguez no estaba enfermo y que faltó por temor a ser abucheado, y recordó que en una anterior vez se ausentó so pretexto de que estaba de viaje.

https://eju.tv/2025/04/cabezas-desmiente-enfermedad-de-andronico-que-hijo-mentiroso-tiene-exito-en-la-vida-esta-es-una-senal-de-traicion/

– ¿Por qué Rodrigo Paz no figura en los sondeos?: «En Bolivia las encuestas son de quien las paga»

El precandidato presidencial Rodrigo Paz Pereira no aparece en las recientes encuestas de intención de voto divulgadas por Captura Consulting y la consultora Panterra, según el líder de Primero la Gente, porque «en Bolivia las encuestas son de quien las paga». «Bueno, no creo (en los resultados de las encuestas) y estoy seguro que hay una sola encuestadora, yo no metería las manos al fuego por ninguna encuestadora de Bolivia, no por demérito de su trabajo, sino porque aquí, en Bolivia, las encuestas son de quien las paga», declaró en entrevista con el canal de YouTube de la periodista Maggy Talavera. En los resultados de los sondeos publicados entre el jueves y el domingo, el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora no aparece dentro de los precandidatos con más apoyo. Para el exalcalde tarijeño esto se explica porque no es parte del Bloque de Unidad de la Oposición, que «gasta fortunas» sin siquiera tener inscrita una candidatura.

https://eju.tv/2025/04/por-que-rodrigo-paz-no-figura-en-los-sondeos-en-bolivia-las-encuestas-son-de-quien-las-paga/

– Juicio contra Camacho y Pumari ingresa a etapa final, prevén que se dicte sentencia en las próximas semanas

El juicio contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico Marco Pumari por el denominado caso “golpe de Estado I” ingresó a su etapa final y se prevé que el juzgado emita una sentencia en las próximas tres semanas, anunciaron este martes los ministros de Justicia, César Siles, y de Gobierno, Eduardo del Castillo. “Van a comenzar con la prueba de reproducción audiovisual; es decir, algunos videos e información que ha presentado el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, con ello seguramente se abrirá un espacio para la prueba extraordinaria, si es que hubiera, y luego vienen los alegatos para sentencia, por eso yo calculo de dos a tres semanas», expresó Siles. Según Del Castillo, “está a punto de terminar uno de los juicios más importantes del país”. “No es necesario entrar en una discusión jurídica, sino a qué es lo que piensa la población”, declaró.

https://eju.tv/2025/04/juicio-contra-camacho-y-pumari-ingresa-a-etapa-final-preven-que-se-dicte-sentencia-en-las-proximas-semanas/

– Fundación Derechos Humanos: Advierten con «retirar visas y congelar bienes» a funcionarios si no cumplen con liberación de Camacho

El director de Litigio Internacional de Human Rights Foundation (HRF), Javier El-Hage, advirtió que habrá sanciones individuales contra funcionarios de Bolivia si no se cumple la resolución de la ONU sobre la liberación de Luis Fernando Camacho. Esto tras que la ONU emitiera una resolución vinculante que exige la liberación inmediata del gobernador electo de Santa Cruz, ya que su detención fue arbitraria. «Esperamos que este gobierno la ejecute (la recomendación). Lo contrario, crea un precedente muy malo y puede generar sanciones a las personas específicas que están abogando para que no se cumpla», afirmó. Comentó que, como HRF tienen un «programa de sanciones». «Nosotros vamos a buscar a los funcionarios concretos que no cumplan esto con la ley de Estados Unidos que establece retiro de visas y congelamiento de bienes a todas las personas que sean sancionadas.

https://eju.tv/2025/04/fundacion-derechos-humanos-advierten-con-retirar-visas-y-congelar-bienes-a-funcionarios-si-no-cumplen-con-liberacion-de-camacho/

– Ministro de Justicia confirma que se suscribió una ‘solución amistosa’ por el proceso de Manfred ante la CIDH

El ministro de Justicia, César Siles, confirmó este martes que el año pasado ya se suscribió un acuerdo de solución amistosa, para resolver el proceso que instauró Manfred Reyes Villa contra el Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El acuerdo había sido denunciado por el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, quien aseguró que se trataba de un “pacto de impunidad” entre el Gobierno y Reyes Villa. Según documentos presentados por el legislador, ya se tendría que haber realizado en reserva un acto de reconocimiento de responsabilidades de parte del Estado en este caso. “El acuerdo de solución amistosa fue suscrito el año pasado y entiendo que está en proceso de cumplimiento”, indicó de manera escueta el ministro Siles, consultado sobre el caso de Manfred ante la CIDH. Siles aclaró, sin embargo, que el acuerdo no implica una indemnización.

https://eju.tv/2025/04/ministro-de-justicia-confirma-que-se-suscribio-una-solucion-amistosa-por-el-proceso-de-manfred-ante-la-cidh/

– Fiscalía abre investigación por el caso Kailasa, confirma diputada que hizo la denuncia en Beni

La diputada por Creemos, María René Álvarez, confirmó que la Fiscalía de Beni abrió una investigación por el caso Kailasa, un grupo que supuestamente intentó alquilar tierras fiscales por “mil años” a cambio de una renta anual. El grupo, que fue expulsado del país, supuestamente se presenta como un estado y que se denomina Estados Unidos de Kailasa. Álvarez fue notificada con la admisión de su denuncia el lunes 31 de marzo y en el documento se menciona a cinco personas integrantes de este estado ficticio y se agrega “contra otros autores”. El delito que se investiga es supuesto tráfico de tierras. Álvarez, a finales de marzo, presentó una denuncia en la Fiscalía de Beni contra este grupo. “La estafa y el tráfico de tierras que se pretendía realizar desde el ficticio país de los “Estados Unidos de Kailasa” debe ser investigado y por ello, estamos presentando una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado”, decía.

https://eju.tv/2025/04/fiscalia-abre-investigacion-por-el-caso-kailasa-confirma-diputada-que-hizo-la-denuncia-en-beni/

– Asociación Nacional de Periodistas denuncia que tres medios son amenazados por el ficticio Estado de Kailasa

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) denunció este martes que tres medios de comunicación sufren amenazas por parte de los integrantes de miembros del ficticio Estado de Kailasa, que operó de forma irregular en el país. “La ANPB y las nueve asociaciones departamentales de periodistas del país expresamos nuestro absoluto rechazo y condena a las amenazas y amedrentamientos por representantes del autodenominado Estado de Kailasa contra varios medios bolivianos, entre ellos Brújula Digital, Sumando Voces y El Deber”, expresó la institución periodística. En el oriente del país, este grupo irregular intentó alquilar tierras fiscales por «mil años» a cambio de una renta anual. El grupo fue expulsado del país, donde se presentó como Estados Unidos de Kailasa, un Estado ficticio que incluso llegó a trascender a territorios de Paraguay.

http://eju.tv/2025/04/asociacion-nacional-de-periodistas-denuncia-que-tres-medios-son-amenazados-por-el-ficticio-estado-de-kailasa/

– Gobierno convoca a reunión a comercializadores de carne de res y califica de “abusiva” la “ganancia” de Bs 12 por kilo transportado

Para este viernes 4 de abril, el Gobierno nacional convocó a la dirigencia de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) a una reunión para analizar el precio de la carne de res, que se mantiene elevado en los mercados pese a que desde el sector ganadero bajó de Bs 40 a Bs 34 el kilo gancho. El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, destacó el trabajo realizado con los productores para bajar el valor de este alimento, pero esto “todavía no se refleja en el bolsillo” de la gente que sigue pagando precios altos y es allí donde se expone el papel de los intermediarios que participan en la cadena de producción y comercialización de la carne. “Estamos convocando a Contracabol a una reunión para conocer una respuesta que ellos tienen, frente a la información que está en los medios de comunicación de que los comercializadores estuvieran ganando Bs 12, el kilo de carne”, dijo.

https://eju.tv/2025/04/gobierno-convoca-a-reunion-a-comercializadores-de-carne-de-res-y-califica-de-abusiva-la-ganancia-de-bs-12-por-kilo-transportado/