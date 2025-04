¿Por qué Rodrigo Paz no figura en los sondeos?: «En Bolivia las encuestas son de quien las paga»

El líder de Primero la Gente criticó al Bloque de Unidad de la Oposición porque considera que «gastaron fortunas» sin siquiera tener inscritas las candidaturas.

eju.tv

El precandidato presidencial Rodrigo Paz Pereira no aparece en las recientes encuestas de intención de voto divulgadas por Captura Consulting y la consultora Panterra, según el líder de Primero la Gente, porque «en Bolivia las encuestas son de quien las paga».

«Bueno, no creo (en los resultados de las encuestas) y estoy seguro que hay una sola encuestadora, yo no metería las manos al fuego por ninguna encuestadora de Bolivia, no por demérito de su trabajo, sino porque aquí, en Bolivia, las encuestas son de quien las paga», declaró en entrevista con el canal de YouTube de la periodista Maggy Talavera.

En los resultados de los sondeos publicados entre el jueves y el domingo, el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora no aparece dentro de los precandidatos con más apoyo. Para el exalcalde tarijeño esto se explica porque no es parte del Bloque de Unidad de la Oposición, que «gasta fortunas» sin siquiera tener inscrita una candidatura.

«Es la unidad en función de aquellos que pueden pagar, de aquellos que tienen recursos para hacer campañas, en el caso nuestro hemos ido escuchando estos problemas», agregó Paz.

Para el senador por el departamento de Tarija, este es un periodo de «especulación» y sólo los precandidatos con más recursos pueden hacer campaña.

«Ahora es un fenómeno de especulación a 45 días de quiénes puedan ser inscritos fuera de los tres meses que tienes de elección, lo que yo he percibido es un cabreo de la gente, una molestia por el hecho de que han visto en estos tres, cuatro meses, tirar fortunas en campañas cuando la gente sabe que en agosto tiene que decidir», manifestó.