Una jueza determina anular la orden de aprehensión y la imputación contra Evo Morales; la decisión genera un revuelo

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Evo Morales en uno de sus encuentros con las organizaciones sociales. Foto: Opinión

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Tras decisión judicial, Evo circulará de manera libre y hará campaña política, señala su abogado; presidente del TSJ critica fallo que favorece a Evo y alerta sobre impunidad en casos de pedofilia; y, Consejo de la Magistratura anuncia investigación contra jueza que dejó sin efecto orden de aprehensión contra Evo. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Jueza de Santa Cruz deja sin efecto la orden de aprehensión contra Evo

Lilian Moreno, jueza del distrito judicial de Santa Cruz, dejó este miércoles sin efecto la orden de aprehensión y la imputación contra Evo Morales por la acusación de trata y tráfico de personas, proceso que radica en Tarija. «Hemos conversado hace unos minutos con el equipo jurídico, por tanto es veraz, es auténtica esta decisión de la jueza Lilian Moreno en Santa Cruz», confirmó el diputado evista Héctor Arce. La decisión fue tomada en atención a una queja presentada por los abogados del exjefe del MAS, acusado de mantener una relación con una menor de edad, con la que presuntamente tuvo una hija. «El Gobierno de Lucho Arce implementó toda una estrategia, una campaña de criminalización, estigmatización al hermano Evo Morales, instauró un proceso político sin pies ni cabeza en Tarija cuando el caso debería ser radicado en el trópico, donde debe ser juzgado por jueces naturales de allá», sostuvo Arce.

https://eju.tv/2025/04/jueza-de-santa-cruz-deja-sin-efecto-la-orden-de-aprehension-contra-evo/#google_vignette

Tras decisión judicial, Evo circulará de manera libre y hará campaña política, señala su abogado

Evo Morales podrá desplazarse libremente y retomar sus actividades políticas, incluida su campaña electoral con miras a las elecciones generales del 17 de agosto de este año, luego de que una juez de Santa Cruz dejó sin efecto la orden de aprehensión, la imputación penal y la declaratoria de rebeldía que pesaban en su contra, señaló el abogado del expresidente, Nelson Cox. Aseguró que con esta decisión judicial “se restablecen plenamente las garantías constitucionales” del exmandatario. “El expresidente tiene la más amplia libertad de locomoción, tiene salvaguardado el derecho a su integridad porque se ha pretendido hasta atentar contra el derecho a la vida en octubre”, declaró Cox, tras conocer que la tutela constitucional presentada en favor de Morales fue finalmente acatada. Afirmó que el fallo obliga a remitir el caso al Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y a la Fiscalía de ese departamento.

https://eju.tv/2025/04/tras-decision-judicial-evo-circulara-de-manera-libre-y-hara-campana-politica-senala-su-abogado/

Presidente del TSJ critica fallo que favorece a Evo y alerta sobre impunidad en casos de pedofilia

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, manifestó este miércoles su desacuerdo con la decisión judicial que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, procesado por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas, en un caso que involucra supuestos hechos de pedofilia. “No compartimos la posición de jueces que permiten a ciudadanos procesados por hechos de pedofilia burlarse de la justicia. PRIMERO NUESTROS NIÑOS”, manifestó Saucedo a través de sus redes sociales. La declaración surge luego de que la jueza Lilian Moreno, de Santa Cruz, anuló tanto la imputación como la orden de aprehensión emitida en contra del exmandatario. La resolución de autoridad judicial responde a una queja presentada por los abogados de Morales, quien fue acusado de mantener una relación con una menor de edad, con la que presuntamente tuvo una hija.

https://eju.tv/2025/04/presidente-del-tsj-critica-fallo-que-favorece-a-evo-y-alerta-sobre-impunidad-en-casos-de-pedofilia/

Consejo de la Magistratura anuncia investigación contra jueza que dejó sin efecto orden de aprehensión contra Evo

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, informó este miércoles que se instruirá la apertura de una investigación disciplinaria contra una jueza del distrito judicial de Santa Cruz, Lilian Moreno, luego de que dejara sin efecto la imputación y la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, en un proceso penal por trata y tráfico de personas, que radica en Tarija. “Si esta decisión judicial ha sido contraria a la ley, tengan por seguro que este funcionario judicial será sancionado conforme establece nuestra normativa”, enfatizó. Baptista aseguró que el Consejo actuará con firmeza si se comprueba que la autoridad jurisdiccional vulneró la ley. “El Consejo de la Magistratura va a ser tajante cuando una autoridad jurisdiccional evade el cumplimiento de la ley”, declaró. Baptista reiteró que el respeto a las competencias jurisdiccionales no exime a las y los jueces de su deber de actuar en el marco de la legalidad.

https://eju.tv/2025/04/consejo-de-la-magistratura-anuncia-investigacion-contra-jueza-que-dejo-sin-efecto-orden-de-aprehension-contra-evo/

Hassenteufel se quedará al frente del TSE hasta después de las elecciones, señala el vocal Ávila

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, se quedará al frente del órgano hasta después de las elecciones presidenciales programadas para el 17 de agosto de este año. Así lo indicó el vocal Gustavo Ávila este miércoles, horas después de que la Sala Plena del TSE nombrara a Hassenteufel como vicepresidente y dejará vacante la presidencia. Por ley no podía quedarse en el cargo que ya ocupó cuatro años, “Hemos decidido que el doctor Hassenteufel continúe a la cabeza de esta institución porque creemos sano y saludable que eso suceda, nadie puede discutir su experiencia y capacidad”, indicó. El vocal Tahuichi Tahuichi anunció que en los próximos días se llevaría a cabo otra sesión en la cual se trataría la elección del presidente. Varios actores políticos y precandidatos habían manifestado su deseo de que Hassenteufel se quede en la presidencia para administrar los comicios.

https://eju.tv/2025/04/hassenteufel-se-quedara-al-frente-del-tse-hasta-despues-de-las-elecciones-senala-el-vocal-avila/

TSE permitirá a los ciudadanos fotografiar su voto, aplicará stickers en las actas y garantiza el TREP

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció este miércoles que permitirá a los ciudadanos fotografiar su voto, además que aplicará stickers de seguridad para las actas y garantizará el uso del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para las elecciones generales del 17 de agosto. «Todos los ciudadanos van a poder sacar fotos a sus actas, vamos a entregar copias de las actas de escrutinio y cómputo a los 13 partidos, ese es un dato importante», confirmó el vocal del TSE, Gustavo Ávila. En las elecciones anuladas por supuesto fraude, el TSE prohibió que los ciudadanos tomen fotografías del momento de la votación, bajo pena de nulidad de la papeleta electoral. Sin embargo, para los comicios de este año la institución permitirá sacar una foto y reforzará la seguridad en las actas. «Va a tener un sticker sobre los resultados, con eso estamos dando seguridad, nadie los va a poder alterar, no se va a poder cambiar», sostuvo el vocal.

https://eju.tv/2025/04/tse-permitira-a-los-ciudadanos-fotografiar-su-voto-aplicara-stickers-a-las-actas-y-garantiza-el-trep/

Vocal denuncia que dentro el TSE pretenden ‘crear un vocero único’

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe denunció que dentro de la Sala Plena existe una intención de limitar la expresión de los vocales mediante la imposición de un vocero único, lo que consideró un intento de “poner bozales” a aquellos que frecuentan medios de comunicación como es su caso. “Me quieren colocar un bozal. No quieren que este ejercicio que estamos haciendo, algunos vocales, que yo hable. Quieren crear un vocero único del tribunal. Para mí el vocero natural es el presidente del TSE. Pero a eso quieren colocar un vocero más, y quieren limitar”, denunció. Develó que, durante 2020, “algunos vocales” trabajaron en una norma para silenciar a los miembros del tribunal, con el fin, dijo, de coartar incluso la legítima aspiración de presidir el directorio. “Ahora voy a incursionar en las redes sociales por mi propia página. Porque no se puede coartar la libertad de expresión”, aseguró.

https://eju.tv/2025/04/vocal-denuncia-que-dentro-el-tse-pretenden-crear-un-vocero-unico/

Senador de CC afirma que el TSE pone ‘las ovejas al cuidado del lobo’ al confiar las elecciones al TCP

El senador de Comunidad Ciudadana (CC) Santiago Ticona considera que los vocales electorales pecan de ingenuidad al dejar en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la responsabilidad de precautelar los comicios nacionales del 17 de agosto de este año; es como dejar ‘las ovejas al cuidado del lobo’, advierte el asambleísta, quien, además, reitera que los cinco magistrados autoprorrogados ejercen sus cargos al margen de la Constitución Política del Estado (CPE). Santiago Ticona señala que existe un antecedente fresco sobre las acciones de los magistrados autoprorrogados del TCP y son las elecciones judiciales, cuando estos hicieron prevalecer fallos que provocaron que los comicios se desarrollen de manera parcial; en ese sentido, expresó su preocupación sobre la decisión del ente electoral de confiar las justas presidenciales a este cuerpo judicial, acto que considera una falta de prudencia.

https://eju.tv/2025/04/senador-de-cc-afirma-que-el-tse-pone-las-ovejas-al-cuidado-del-lobo-al-confiar-las-elecciones-al-tcp/

La Diputada Nayar informa a eurodiputados los abusos gubernamentales del autoritarismo masista

Varios eurodiputados miembros del Partido Popular Europeo (PPE) recibieron información de primera mano sobre la crisis política, económica y social que enfrenta el Estado Plurinacional de Bolivia debido a su forma abusiva y autoritaria de gobierno que ha derivado además en una crisis económica inédita en los últimos 40 años de la historia de Bolivia, informó a través de su cuenta X la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) por Santa Cruz, Luisa Nayar, que asistió al Congreso del PPE, importante evento político y democrático que concluyó hace unas horas en Valencia, España. “Llevaremos adelante todas las acciones que sean necesarias para que no sólo en Bolivia, sino el mundo conozca lo que hace el modelo del populismo autoritario del Movimiento Al Socialismo (MAS), que tiene las horas contadas ¡porque ya se van!”, afirmó Nayar en un video que publicó en su cuenta X.

https://eju.tv/2025/04/diputada-nayar-informa-a-eurodiputados-los-abusos-gubernamentales-del-autoritarismo-masista/

Comisión de senadores exige una explicación de por qué se les niega la entrada al penal de El Abra y hablar con Zúñiga

Más de cinco horas luego de que llegó la comisión de senadores hasta el penal de El Abra (Cochabamba) para tomar la declaración del excomandante de las FFAA, Juan José Zúñiga por la toma militar de junio de 2024, estos no pudieron ingresar al recinto penitenciario. De acuerdo a la información, se debe a una protesta que realizaba un grupo de privados de libertad en uno de los bloques donde aparentemente exigían el pago de prediarios. Ante esto, la comitiva decidió entregar una carta a uno de los guardias donde exigían una explicación al gobernador del penal o a Régimen Penitenciario para que aclaren el por qué no se les permitía el ingreso. “¿Por qué no se nos explican las razones por las que no se nos permite acceder? Habrá un motín, un raro motín que no tenga precisamente un contingente antimotines. Pero cualquier cosa tendría que habernos informado”, cuestionó el senador evista, William Torrez.

https://eju.tv/2025/04/comision-de-senadores-exige-explicacion-de-por-que-se-niega-su-entrada-al-penal-de-el-abra-y-hablar-con-zuniga/