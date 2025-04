Comisión de senadores exige una explicación de por qué se les niega la entrada al penal de El Abra y hablar con Zúñiga

A la cabeza del senador William Torrez, se hizo llegar una carta a los encargados del penal de Cochabamba para conocer los motivos del porque luego de más de cinco horas, no se les permitió realizar su labor

Keiner Sejas M./Marcelo Beltrán

Fuente: Unitel

Más de cinco horas luego de que llegó la comisión de senadores hasta el penal de El Abra (Cochabamba) para tomar la declaración del excomandante de las FFAA, Juan José Zúñiga por la toma militar de junio de 2024, estos no pudieron ingresar al recinto penitenciario.

De acuerdo a la información, se debe a una protesta que realizaba un grupo de privados de libertad en uno de los bloques donde aparentemente exigían el pago de prediarios.

[Foto: APG] / Senadores esperan afuera del penal de El Abra, Cochabamba

Ante esto, la comitiva decidió entregar una carta a uno de los guardias donde exigían una explicación al gobernador del penal o a Régimen Penitenciario para que aclaren el por qué no se les permitía el ingreso.

“Que alguien salga a darnos explicación, qué está pasando, ¿por qué no se nos explican las razones por las que no se nos permite acceder. Habrá un motín, un raro motín que no tenga precisamente un contingente antimotines. Pero cualquier cosa tendría que habernos informado”, cuestionó el senador evista, William Torrez.