Agenda informativa: sectores evistas anuncian una gran movilización en la sede de Gobierno

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 25 de mayo

eju.tv

– Evistas inician protestas contra la exclusión de Morales de los comicios

Los sectores afines a Evo Morales inician una movilización nacional en la sede de Gobierno para presionar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a inscribir a su líder como candidato presidencial, pese a que se mantienen una prohibición constitucional en su contra y que el partido con el cual pretendía participar en los comicios ya no tiene personalidad jurídica. Dirigentes del Pacto de Unidad evista informaron que también pedirán la renuncia del presidente Luis Arce Catacora a quien responsabilizan por la inestabilidad política, económica y social del país. Por ello, la Policía Boliviana anunció que reforzará la presencia de los uniformados en La Paz con el objetivo de impedir probables hechos de violencia que pongan en vilo a la ciudadanía. El exmandatario y sus seguidores denuncian al gobierno por haber anulado su participación de manera irregular y por un cálculo político; empero, los operadores judiciales establecieron que la Carta Magna impide una nueva repostulación del cocalero.

– Vence el plazo que se dieron Andrónico y los cocaleros del trópico

Andrónico Rodríguez anunció la pasada jornada sobre un supuesto plan para desprestigiar su candidatura y dio un ultimátum de 24 horas al expresidente Evo Morales y sus aliados, para que demuestren que cometió traición contra el instrumento político que conduce el exmandatario. Como respuesta, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba exigieron al presidente de la Cámara Alta que se presente en la sede de la coordinadora para aclarar sus palabras ante las bases de esa región. Ese plazo mutuo vence esta jornada, pero la interrogante queda latente, porque el senador del Chapare no dio una respuesta a la conminatoria de la dirigencia cocalera. Rodríguez denuncia un que existe un plan de desprestigio en su contra; pero, sobre todo apuntó a Evo Morales, su mentor, a quien desafió a demostrar en 24 horas que es un ‘traidor’ como afirman los dirigentes cocaleros y él; si lo hace, dijo que renunciará a su candidatura.

– Este lunes debería normalizarse la distribución de gasolina, pero las filas continúan

El gobierno anunció el pasado viernes que, en el eje central del país, es decir, las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba, el suministro de carburantes iba a ser regularizado desde este lunes; sin embargo, desde el compromiso público hecho por el primer mandatario, el panorama no cambió en nada en las estaciones de servicio del país, son largas filas de motorizados livianos y pesados que no pueden cargar combustible, porque Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no restableció la regularidad en el suministro. Los conductores protestan, porque, en varios casos, ya no deben esperar horas para poder abastecerse de diésel y gasolina, sino más de un día. En las ciudades capitales estiman que el servicio de transporte de pasajeros se redujo en un promedio de 50%. Se espera una explicación de los voceros de la estatal petrolera sobre el anuncio del presidente Arce que, hasta las primeras horas de este día, solamente quedó como una promesa incumplida.

– Arce convoca a los industriales para debatir soluciones a la crisis

El presidente Luis Arce convocó a la directiva de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) a un encuentro este lunes, en la Casa Grande del Pueblo, para evaluar la situación económica que atraviesa el país. El encuentro fue confirmado por el jefe de Estado, luego de anunciar las 11 medidas y 7 decretos que apuntar a normalizar el suministro de carburantes en el país y luchar contra el contrabando a la inversa, el agio y la especulación de alimentos. El primer mandatario afirma que las medidas anunciadas el pasado viernes requieren del concurso del sector privado, En ese sentido, extendió la invitación a los industriales. Arce sostiene que la economía afecta a todos y que el Gobierno tiene la obligación de defender el bolsillo de la población en su conjunto y no así las utilidades de ciertos sectores, en clara alusión a los empresarios; por ende, reitera que el gobierno priorizará el beneficio de las familias bolivianas, especialmente las más humildes.

– Comisión especial anuncia presentación de informa sobre Botrading

La Comisión especial que investigó el caso de la subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Botrading, presentará el informe sobre las supuestas irregularidades presentadas en la compra y venta de combustible que opera desde Paraguay, país donde fue registrada como empresa. Según uno de los miembros de dicho grupo legislativo, el diputado Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana (CC), se encontró un sobreprecio el cual será demostrado en el informe final con la documentación correspondiente que será exhibido este lunes ante la Cámara de Diputados. Este lunes concluye el plazo de la comisión para presentar el informe final sobre los hallazgos que encontraron en la investigación y la revisión de documentos, sobre las presuntas irregularidades en la importación y suministro de carburantes a la estatal petrolera. El informe aún debe ser aprobado por los integrantes de la comisión.

– El Senamhi emite alerta naranja por vientos en seis departamentos

Desde este lunes hasta el próximo jueves se tiene previsto el ingreso de vientos moderados a fuertes en cinco departamentos: Potosí, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Tarija. El reporte de alerta Naranja, emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), señala que el temporal será con dirección noroeste con velocidad entre los 20 y 40 kilómetros por hora. El Senamhi recomienda a la población y autoridades locales tomar precauciones ante posibles afectaciones por el evento climático, especialmente en áreas expuestas a caídas de árboles, interrupciones eléctricas o levantamiento de polvo. En Potosí, el fenómeno se presentará en 16 provincias; en Oruro, 16 regiones también serán afectadas; en La Paz, son siete las provincias; en tanto, en Tarija, son tres; asimismo, en Cochabamba y Chuquisaca, la alerta alcanza a seis de sus sectores. En total, 54 provincias de los seis departamentos.

– Pobladores de Concepción anuncian bloqueo por un proyecto de agua

Pobladores de la comunidad indígena Candelaria, en el municipio cruceño de Concepción anuncian un bloqueo de carretera a realizarse desde la mañana de este lunes, en demanda de la licitación para el proyecto de sistema de agua potable. Los pobladores señalan que el tema de la sequía es recurrente en esa región y los afecta en sus actividades cotidianas; por ello, la necesidad de contar con ese proyecto, el cual, pese a ser presentado hace cinco meses, hasta la fecha no hay respuesta alguna al respecto. El plazo dado a las autoridades de Gobierno para que se avance con el pedido de licitación, feneció el pasado sábado y ante ello, se decidió iniciar esta medida de presión en la que se exige que el Ministerio de Medio Ambiente avance con el compromiso suscrito. Sin embargo, hasta las 06:30 de este día, el bloqueo no se había instalado y desde la terminal cruceña se informó que las salidas hacia la Chiquitania y a San Matías se mantenían con normalidad.