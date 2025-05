Anatomía de la corrupción judicial en Bolivia

Diversos estudios reflejan el colapso de la confianza pública en la justicia boliviana. Según datos de la Fundación Jubileo y otros observatorios ciudadanos, más del 80% de la población cree que la justicia es corrupta. El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project coloca a Bolivia entre los países con peor calificación en independencia judicial, corrupción en el sistema de justicia y acceso efectivo a una resolución imparcial de disputas.

La percepción ciudadana de que los operadores judiciales están implicados en redes de corrupción ya no es una sospecha marginal, es una convicción instalada. El Órgano Judicial no es visto como garante de derechos, sino como un espacio clientelar, ineficiente y profundamente cooptado por intereses corruptos.

El fenómeno de la corrupción en la justicia es estructural y transversal. En la base de esta pirámide corrupta están los funcionarios que alteran el curso de un expediente, demoran notificaciones, omiten diligencias o favorecen a una de las partes con triquiñuelas administrativas. Lo que parece mínimo, tiene un efecto devastador en la equidad procesal.

Los abogados muchas veces actúan como intermediarios y engranajes activos de esta lógica corrupta. El soborno no es excepcional; es parte de una lógica pragmática para obtener resultados, sin importar la legalidad del camino.

Los fiscales, que deberían representar el interés público, están en muchas ocasiones al servicio de intereses privados o políticos. La acusación se convierte en herramienta de chantaje, la desestimación de una denuncia puede costar miles de dólares, y la selectividad en la persecución penal se convierte en regla, no en excepción.

Los jueces, finalmente, concentran un poder que muchas veces utilizan de manera arbitraria. Sentencias negociadas, medidas cautelares manipuladas, y fallos dictados por consigna o prebenda son prácticas reiteradas. La independencia judicial no existe como principio real: el juez boliviano está atrapado entre la coacción del poder político y la corrupción interna.

Otro indicador es la alta tasa de detenidos preventivos: más del 60% de las personas privadas de libertad en Bolivia no tienen sentencia. Esta realidad no solo refleja la lentitud del sistema, sino que también se presta a la extorsión: la libertad es un bien negociable.

El argumento de que el sistema judicial necesita más presupuesto es válido, pero no suficiente. Hay carencias estructurales en infraestructura, salarios y tecnología. Pero más dinero no erradica la corrupción si no se acompaña de transformaciones institucionales profundas. De hecho, inyectar recursos en una estructura corrupta puede simplemente engrosar los bolsillos de quienes lucran con la justicia.

La raíz del problema es cultural e institucional. Bolivia padece de una cultura judicial patrimonialista, donde los cargos se reparten por lealtades políticas, la meritocracia es inexistente y los controles internos son débiles. El sistema, con honrosas excepciones, se ha vuelto impermeable a la ética.

Algunos países han logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción judicial, implementando la evaluación integral de jueces, remoción masiva de operadores judiciales corruptos, y el fortalecimiento de un Consejo de la Magistratura verdaderamente independiente.

Chile, país vecino, ha apostado por un sistema de carreras judiciales meritocráticas, evaluación constante y acceso público a sentencias. Además, la digitalización de procesos judiciales. En Costa Rica, la creación de una Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, ha permitido investigar a jueces y fiscales sin injerencia política.

Bolivia necesita una reforma judicial absolutamente estructural, se trata de transformar las reglas del juego, romper las redes de impunidad, y reconstruir la confianza ciudadana en un sistema que hoy está secuestrado.

La corrupción judicial no solo es una falla del sistema, es una negación del Estado de Derecho. Mientras el Órgano Judicial siga siendo el eslabón más débil y más contaminado de la democracia boliviana, ningún otro avance institucional será sostenible. La justicia es la piedra angular del contrato social. Recuperarla es una tarea impostergable.