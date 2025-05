Ante inacción del Estado boliviano, comunarios de Viacha denuncian contaminación minera en la ONU

Los pobladores de la comunidad Sek’e Jahuira del municipio de Viacha, en el departamento de La Paz, denunciaron ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) la contaminación de ríos y el medio ambiente por parte de 23 empresas mineras que operan desde hace más de una década.

La autoridad del Consejo de Justicia de la comunidad de Sek’e jahuira, Pastor Carvajal, en declaraciones a la ANF, afirmó que acudieron a ese organismo internacional ante la falta de atención por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno del Estado boliviano, cuestionó que hasta el momento no se hayan asumido acciones en contra de las empresas mineras.

“Yo he ido a ese foro internacional de la ONU a denunciar, porque aquí hemos tocado las puertas de todos los ministerios y hemos denunciado la contaminación, pero lamentablemente no han respetado nuestros derechos y no nos han escuchado, yo estoy muy indignado. Ya no podemos aguantar más agresiones, amenazas, contaminación de nuestros ríos, no podemos seguir viviendo de esa manera”, señaló el dirigente.

Entre el 21 de abril y el 2 de mayo se llevó a cabo El 24º período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, bajo el tema de mejorar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación en el contexto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Durante su intervención en la novena sesión de la ONU, la autoridad indígena afirmó que pese a la continua presentación de denuncias ante las instancias del Estado boliviano, no fueron escuchados ni asumieron acciones para proteger la vida y resguardar los derechos de las comunidades de Sek’e Jahuira.

“A pesar de múltiples denuncias presentadas ante las instancias correspondientes de mi Gobierno, hasta el día de hoy no fueron respondidas. Los mineros quienes nos amenazan nos difaman, en más de cuatro oportunidades hemos sido golpeados físicamente, los desechos de las 23 empresas son arrojadas a un río de mi comunidad que desemboca al lago Titicaca, esta situación debería causar un escándalo internacional”, manifestó.

En agosto de 2024, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) y la Alcaldía de Viacha confirmaron el derrame de cianuro en uno de los acuíferos en ese municipio, en una zona donde operan 23 empresas mineras que no cuentan con licencia ambiental ni de funcionamiento. Además, se identificó la acumulación de residuos tóxicos que son abandonados cerca de los reservorios de agua y los caminos comunales.

Carvajal siguió con su alocución y señaló que hace más de una década las empresas asentadas en ese municipio se dedican a rescatar los minerales de los relaves de otras factorías, para eso utilizan cianuro, mercurio, arsénico y ácido sulfúrico los cuales son desechados en río Pallina, que está cerca de nueve comunidades.

“En 10 años han devastado mi comunidad, causando terribles daños a nuestro territorio y al medio ambiente contaminando los cuerpos de agua, pastizales, tierras productivas. Han ocasionado la muerte de nuestras vacas lecheras y así hemos pasado de productores lecheros a desplazados, la salud humana también ha sido gravemente afectada por la contaminación del agua”, puntualizó.

A la vez, indicó que las autoridades competentes como el ministerio de medio ambiente y agua otorgan licencias ambientales a las empresas incumpliendo la normativa boliviana, el cual establece que antes de ese trámite se debe llevar a cabo una consulta previa e informada a las comunidades indígenas y campesinas.

Siguen operando

Por otra parte, Carvajal señaló que la gestión pasada se clausuraron al menos 12 empresas mineras porque no contaban con la licencia ambiental, pero reveló que esa disposición no se cumplió y las cooperativas continúan operando. Incluso dijo que existen dos nuevos asentamientos.

“Aparentemente se han clausurado 12 empresas, pero no es así porque en la noche siguen trabajando. Lamentablemente el alcalde de Viacha no está haciendo cumplir con esa determinación, siguen contaminando los pozos de agua”, manifestó

Entre abril y septiembre de 2024, la Alcaldía de Viacha clausuró 12 actividades mineras, en la lista figuran: Fine Gold, Cruz del Sur Minas Collo, Procesadora de minerales Jofrel, Abimar, Jachamallcu, Dynámico, Procesadora de Minerales Palmin, Cooperativa Bolsa Negra, Korimaya, Torrelio, Asunción Totoral y Antaqhuyamine.

