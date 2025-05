El Bloque de Unidad nuevamente se divide en medio de denuncias de supuestos vetos de Camacho y Creemos

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

La diputada de CC, Luisa Nayar

Nayar rompe con Doria Medina: «Se ha quedado rodeado de un caudillo y de sus vetos»; Vocero de Samuel califica de «guerra sucia» las listas negras que denuncian políticos; y, ¿hay un «monje negro» en Creemos? Paola Aguirre apunta a Efraín Suarez. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Nayar rompe con Doria Medina: «Se ha quedado rodeado de un caudillo y de sus vetos»

La diputada Luisa Nayar confirmó este lunes su ruptura con Samuel Doria Medina, de quien dijo que se quedó rodeado de un «caudillo» como Luis Fernando Camacho, y de los vetos que éste impuso sobre ella y otros actores de oposición. «En este momento sólo vamos a hacer referencia a lo que viene a ser la ruptura de este bloque supuesto de unidad porque no está Tuto Quiroga, no está Amparo Ballivián, no está Carlos Mesa, y Samuel Doria Medina se ha quedado rodeado de un caudillo y de sus vetos», manifestó Nayar. El fin de semana se supo Camacho condicionó su apoyo al precandidato presidencial Doria Medina, a quien le dio una «lista negra» de legisladoras con las que no debería aliarse para conservar su alianza con su partido, Creemos. «De qué unidad habla Samuel Doria Medina cuando dentro de la participación activa del bloque no están Amparo Ballivián, no está Tuto Quiroga, no está Carlos Mesa y ahora se ha procedido a acceder al chantaje del señor Luis Fernando Camacho en sentido del veto o de la lista negra», declaró la diputada.

https://eju.tv/2025/05/nayar-rompe-con-doria-medina-se-ha-quedado-rodeado-de-un-caudillo-y-de-sus-vetos/

Vocero de Samuel califica de «guerra sucia» las listas negras que denuncian políticos

El vocero de Samuel Doria Medina, Gary Prado, calificó este lunes como parte de una “guerra sucia” las recientes denuncias sobre supuestas listas negras elaboradas por la agrupación política Creemos. Aseguró que estas acusaciones sólo buscan “dañar la imagen” del líder político, Samuel Doria Medina, porque se mantiene en el primer lugar de la preferencia electoral. “Es parte de la guerra sucia y atacar permanentemente a Samuel Doria Medina, porque está ubicado en el primer lugar de la preferencia electoral, pero hay que vivir con eso y la población tiene que saber que no van a seguir atacando por todo lo que ocurra, si llueve o truena, la responsabilidad se la querrán endilgar a Samuel”, sostuvo Prado. Según Prado, tal como lo dijo Efraín Suárez, vocero de Creemos, existieron sugerencias enviadas a Doria Medina desde esa tienda política respecto a candidaturas, pero negó sobre la existencia de listas negras con veto a determinados postulantes.

https://eju.tv/2025/05/vocero-de-samuel-califica-de-guerra-sucia-las-listas-negras-que-denuncian-politicos/

¿Hay un «monje negro» en Creemos? Paola Aguirre apunta a Efraín Suarez

La asambleísta departamental cruceña Paola Aguirre apuntó este lunes al vicepresidente de Creemos, Efraín Suárez como el «monje negro» que puso a circular la «lista negra» para excluirla a ella y a otros actores de la oposición dentro del frente que impulsa la candidatura de Samuel Doria Medina. «Efraín Suárez es la persona que me comunicó el viernes una decisión que no condice con lo que el gobernador Luis Fernando Camacho había manifestado, lamento que se siga teniendo en Creemos a personas que dañan la democracia interna, que no toleran el disenso y que creen que la política sigue siendo una cuestión de patronazgo», cuestionó Aguirre en conferencia de prensa. El fin de semana se supo Camacho condicionó su apoyo al precandidato presidencial Doria Medina, a quien le dio una «lista negra» de legisladoras con las que no debería aliarse para conservar su alianza con su partido, Creemos.

https://eju.tv/2025/05/hay-un-monje-negro-en-creemos-paola-aguirre-apunta-a-efrain-suarez/

Vicente Cuéllar: “Samuel me confirmó que fui vetado por Luis Fernando Camacho”

Un día después de que Creemos negó que existan listas negras de veto a posibles candidatos en la alianza Unidad, Vicente Cuellar brindó una conferencia de prensa este lunes en la que declaró que Samuel Doria Medina le confirmó que fue vetado por Luis Fernando Camacho. “Samuel me confirmó que Vicente Cuéllar estaba vetado por Luis Fernando Camacho”, manifestó el líder de la agrupación Cambio 25. Cuellar, rector de la estatal cruceña y líder de la agrupación Cambio 25, cuestionó el veto y aseguró que cuando decidieron formar parte del bloque de oposición nadie les informó que una persona podía censurar a posibles candidatos. “¿Estamos vetados por qué? ¿Por no decir viva Luis Fernando Camacho?”, cuestionó Cuellar. El líder de Cambio 25 considera un exceso la determinación de Camacho, al que llamó gobernador cruceño y cuestiona que tome “decisiones apresuradas”.

https://eju.tv/2025/05/vicente-cuellar-samuel-me-confirmo-que-fui-vetado-por-luis-fernando-camacho/

Legisladores Barrientos, Nogales y Ordoñez piden no “alimentar especulaciones” y llaman a la unidad frente al MAS

En medio de la controversia generada por la conformación de listas para las próximas elecciones del 17 de agosto de este año, de las que se señala que se “vetaron a algunos”, la senadora Andrea Barrientos y los diputados Samantha Nogales y Rory Ordoñez, todos de Comunidad Ciudadana (CC) y ahora aliados del candidato presidencial Samuel Doria Medina, afirmaron que el proceso de coordinación política en Cochabamba se está llevando adelante de manera “fluida, transparente y adecuada” y que se desvirtúa versiones que quieren “generar división”. “Pedimos muy respetuosamente a los medios de comunicación y a la opinión pública que no especulen con nuestros nombres ni alimenten versiones infundadas”, señala un comunicado emitido por los tres legisladores. Los parlamentarios también hicieron un llamado a todos los actores políticos a priorizar el interés nacional

https://eju.tv/2025/05/barrientos-nogales-y-ordonez-piden-no-alimentar-especulaciones-y-llaman-a-la-unidad-frente-al-mas/

«Exigimos una sola candidatura»: Cívicos determinan Asamblea de la Cruceñidad el jueves 15 de mayo

En medio de un clima político marcado por la incertidumbre y la fragmentación de la oposición, el Comité pro Santa Cruz realizó una reunión de emergencia este lunes y emitió un pronunciamiento con cuatro puntos clave, en los que reitera su llamado a la unidad nacional frente al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). «El pueblo exige una sola candidatura de unidad, construida sobre un Pacto Patriótico, no sobre repartijas ni cálculos de poder», señala el primer punto del pronunciamiento. La institución cívica insistió en que la única forma de frenar el deterioro institucional es con una opción política legítima, popular y democrática. En esa línea, se instruyó al Comité pro Santa Cruz a convocar a todos los candidatos de oposición a un diálogo inmediato para conformar una Unión Democrática Nacional. «Debemos deponer actitudes egoístas que ponen en vilo la estabilidad del país», advirtieron los cívicos.

https://eju.tv/2025/05/exigimos-una-sola-candidatura-civicos-determinan-asamblea-de-la-crucenidad-el-jueves-15-de-mayo/

A días del inicio de inscripciones, líderes y exlíderes del MAS aún no concretan partidos ni candidaturas

A dos días del inicio de inscripción de candidatos, Evo Morales y Andrónico Rodríguez, exfiguras del Movimiento Al Socialismo (MAS), aún no concretaron con qué partido político pretenden ir a las elecciones generales, tampoco definieron a sus acompañantes de fórmula. Luis Arce, quien ya tiene asegurada la sigla, también tiene problemas para consensuar su binomio. En una reunión entre el Pacto de Unidad y la dirigencia del MAS que se realizó el viernes, las organizaciones sociales decidieron respaldar la candidatura de Luis Arce y estaba previsto que el domingo se presente al binomio, pero fue suspendido porque no llegaron a un consenso para elegir al acompañante de fórmula. “Se suspendió el acto donde se iba a presentar al binomio del MAS, no se ha logrado definir el candidato a la vicepresidencia”, informó Vidal Gómez.

https://eju.tv/2025/05/a-dias-del-inicio-de-inscripciones-lideres-y-exlideres-del-mas-aun-no-concretan-partidos-ni-candidaturas/

Sebastián Careaga: del automovilismo y el empresariado a la candidatura vicepresidencial junto a Rodrigo Paz

El nombre del administrador de Empresas Sebastián Careaga Campos irrumpió la mañana de este lunes en el espectro político nacional cuando fue presentado por Rodrigo Paz Pereira como su acompañante en el binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC), organización política que definió en las pasadas semanas que el senador tarijeño sea su candidato a la Presidencia en las elecciones generales del 17 de agosto venidero. Sebastián Careaga es un joven empresario potosino que actualmente ocupa la presidencia de la Federación de Empresarios Privados de ese departamento y miembro de una de las familias que tiene varias inversiones en el campo de la minería y de la construcción no solamente en esa región, sino también en la capital del Estado, Sucre, donde erigieron una serie de edificios. La designación de Careaga da un giro al espectro político nacional, porque se trata de una figura emergente fuera del ámbito partidario.

https://eju.tv/2025/05/sebastian-careaga-del-automovilismo-y-el-empresariado-a-la-candidatura-vicepresidencial-junto-a-rodrigo-paz/

Media jornada de bloqueos causó pérdidas de Bs 250.000 en peajes

Este lunes, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, denunció que media jornada de bloqueos en el Trópico de Cochabamba causaron pérdidas de más de Bs 250.000, solo en el cobro de peajes por parte de Vías Bolivia. “Al momento, en todo el sector de Cochabamba, más de 250.000 bolivianos es lo que se ha dejado ya de percibir porque en horas de la madrugada ellos han tomado esta decisión. No son muchos, no son todos”, indicó. Sin embargo, la autoridad añadió que, en estos momentos, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se reúne con representantes del sector transportista de Cochabamba para levantar la medida.El ministro protestó que, “una vez más”, sectores afines al expresidente Evo Morales “paralizan al país”. En su criterio, los transportistas utilizan como excusa el estado de las carreteras, pero, en realidad, persiguen un objetivo político.

https://eju.tv/2025/05/media-jornada-de-bloqueos-causo-perdidas-de-bs-250-000-en-peajes/

Reservas de oro: Bolivia en el puesto Nº 7 de Latinoamérica y Nº 65 del mundo

Sin dudas, las reservas de oro que tienen los países son de vital importancia para cualquier economía del planeta, más en un contexto de mucha incertidumbre y volatilidad en los mercados internacionales ante las medidas arancelarias de Trump y temores a escaladas bélicas en Europa o Medio Oriente, que podrían provocar entre tantas cosas una recesión mundial, una inflación global y la caída de las divisas, entre ellas el dólar. Es por ello que los bancos centrales han aumentado su tenencia en oro para de cierta manera prever estos fenómenos, evitando en un futuro fenómenos adversos que pudiesen derrumbar su estabilidad macroeconómica y por ende el bienestar de su población. Por lo anterior, hemos hecho un breve estudio, con información recopilada del Consejo Mundial del Oro o en inglés “World Gold Council (WGC)”, que es una organización que realiza investigaciones, análisis y estudios sobre el oro y la industria minera, la más importante del mundo.

https://eju.tv/2025/05/reservas-de-oro-bolivia-en-el-puesto-no-7-de-latinoamerica-y-no-65-del-mundo/#google_vignette