El descontento social sube de temperatura; marchas en La Paz y Sucre piden solución a la crisis

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

La marcha tomó el centro paceño.

Marcha de las «cacerolas vacías» acaba con un pliego de tres puntos entregado al Gobierno; “ya no le sirve Evo, ahora está usando a Andrónico”, dice Morales que apunta a García Linera de estar detrás de su candidatura; y, Justicia suspende la audiencia del MTS por ausencia de implicados. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Marcha de las «cacerolas vacías» acaba con un pliego de tres puntos entregado al Gobierno

Luego de una numerosa marcha que recorrió el centro de la urbe paceña, los gremiales llegaron hasta el nuevo Palacio de Gobierno para entregar su pliego petitorio, que incluye tres puntos. «Hemos dejado el pliego en la Casa Grande, al ministro de Economía y al Ministerio de Hidrocarburos, estamos dando un compás de espera de tres días, tenemos tres demandas: uno, el tema del dólar, el otro es el tema de la canasta familiar y el otro es el tema de la gasolina y el diésel, estamos en emergencia», explicó la secretaria ejecutiva de los Gremiales de Bolivia, Mercedes Quisbert. La marcha de protesta de los gremialistas se denominó de «cacerolas vacías», para reclamar por el incremento del dólar, de los productos de la canasta familiar y la escasez de carburantes que afecta a la cadena productiva. «Hay gente de a pie que se ha sumado a la marcha, esto que estamos pasando nos preocupa todos los bolivianos», detalló la representante del sector.

Exigen soluciones a la crisis: Marchas de vecinos y choferes toman el centro de Sucre

Las calles del centro de la ciudad de Sucre fueron tomadas la mañana de este miércoles por varios sectores movilizados en contra del alza de precios de la canasta familiar y el desabastecimiento de combustible. La Federación de Choferes de Chuquisaca convocó a una movilización que partió de la zona de El Reloj y llegó a la plaza 25 de Mayo, donde exigieron soluciones a la crisis económica que atraviesa el país. Asimismo, protagonizaron una marcha los vecinos del Distrito 2 de Sucre y llegaron hasta el centro de la ciudad. Los movilizados piden también un mayor control a los comerciantes que cometen agio y especulación. En Tarija, las juntas vecinales también anunciaron la realización de una marcha con las mismas características y en las demás capitales de departamento analizan las medidas a tomar ante la situación del país.

“Ya no le sirve Evo, ahora está usando a Andrónico”, dice Morales que apunta a García Linera de estar detrás de su candidatura

“Lamentablemente lo están usando políticamente”, aseguró Evo Morales al referirse a su exdelfín, Andrónico Rodríguez, hoy candidato por Alianza Popular a la Presidencia de Bolivia. En una entrevista a la radio cocalera, sostuvo que su exvicepresidente y aliado Álvaro García Linera, está detrás de la postulación del presidente del Senado y que “algunos citadinos” se aprovechan del movimiento indígena para sacar beneficios. Según Morales, hay dos autores intelectuales que “usan” a Andrónico, “un tal mayorga, que ha escrito un libro condenando a Evo y segundo, Álvaro García Linera”, que en 2022 dijo, “el candidato debe ser Andrónico, que es profesional, no Evo, que no es profesional” e incluso valoró el trabajo de Eduardo Del Castillo, de quien habría dicho que era el mejor ministro. Acotó que ”sospechosamente” cuando retornó junto a AGL de Argentina, “del aeropuerto acá ha desaparecido, llamamos no contestaba. Evo no le interesa, ya no le sirve Evo y ahora están usando a Andrónico”, manifestó.

Justicia suspende la audiencia del MTS por ausencia de implicados

La Sala Constitucional de Beni suspendió la mañana de este martes la audiencia del Movimiento Tercer Sistema (MTS) por la ausencia de los implicados. Esa instancia judicial admitió una acción de cumplimiento contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que incluye la suspensión del partido de Félix Patzi, con efecto en su inhabilitación para las elecciones del 17 de agosto. El MTS forma parte de Alianza Popular, frente que impulsa la candidatura de Andrónico Rodríguez y Mariana Prado, binomio que quedó en suspenso respecto a su habilitación ante el TSE para los comicios generales. El recurso fue presentado por Peter Erl Wein Beckhauser, quien figuraba como precandidato de la alianza Unidad, de Samuel Doria Medina, y está dirigido contra el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel. La demanda sostiene que el MTS incumplió su propio Estatuto Orgánico al no renovar ni elegir a su directiva nacional, además de haber desobedecido cinco resoluciones emitidas por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

“Hay que ser muy cínicos para pedir el voto a un país al que hundieron”, dice Camacho sobre Del Castillo, Arce y Andrónico

“Cada día que pasa, lamentablemente, ¡la crisis se va agravando! (sic)”, señaló Luis Fernando Camacho, gobernador cruceño, al exponer que existe una incertidumbre y tensión que crece en todos los sectores y en todos los rincones del país ante el incremento de productos de la canasta básica, que se ha convertido en un “lujo” para los hogares. Apuntó la responsabilidad de esta situación al Movimiento al Socialismo (MAS) que “creó un cuento cínico que no condice con la realidad”, pero que el tiempo terminó mostrando lo que son Evo Morales, Luis Arce, Andrónico Rodríguez y Eduardo Del Castillo: “personajes desesperados por poder, buscando pegas para seguir haciendo corrupción y lo peor, para cubrirse con impunidad”. El gobernador cuestiona las candidaturas de Rodríguez, senador por el MAS que ahora es candidato por la alianza Popular, y la Del Castillo, exministro de Gobierno, que postula por el partido oficialista, además del actual mandatario, ‘Lucho’ Arce, inscrito como candidato a primer senador por La Paz.

Pugnas en el arcismo: exdirigenta intercultural afirma que hubo «dedazo» en la candidatura de Eduardo del Castillo

La exdirigente de Mujeres Interculturales, Angélica Ponce, emitió este miércoles, críticas a la dirigencia del MAS-IPSP y denunció que continúa imperando el “dedazo” en la designación de candidaturas dentro del instrumento político. Esta vez apuntó de manera directa al presidente Luis Arce por imponer a Eduardo del Castillo como candidato a la presidencia para las elecciones generales del 17 de agosto de este año. “Evo trajo a Lucho y Lucho puso a dedo al hermano Eduardo (del Castillo). No sé para qué dicen que hagamos la reconstrucción del MAS para las bases, cuando el dedo sigue reinando”, expresó Ponce. También anticipó que este tipo de denuncias podrían traerle consecuencias dentro del partido: “Sé que me costará caro, sé que seguramente se están preparando para alejarme o congelarme como siempre, no tengo miedo, soy una mujer sencilla”. Ponce, quien aspiraba a la candidatura a la vicepresidencia del binomio presidencial del MAS-IPSP, cuestionó duramente la conformación de la lista de candidatos.

Nueva Generación Patriótica no inscribió a Dunn como candidato

Nueva Generación Patriótica (NGP) no inscribió al analista financiero Jaime Dunn como candidato a la Presidencia, aclaró este miércoles el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila. “Hasta el día de ayer veíamos en medios de comunicación que decían que se lo inscribió; pero, faltan requisitos. No. La organización política inscribió a otro ciudadano. Registró a otro ciudadano en esa candidatura. Aplicando ese criterio no lo registraron al señor Dunn”, dijo Ávila a medios de comunicación. En las listas oficiales de candidatos de NGP no figura Dunn. En su lugar, está inscrito Fidel Tapia Zambrana. El martes circularon diversas versiones sobre lo ocurrido, mientras la agrupación política aseguró que el analista financiero no se encuentra inhabilitado y que es su candidato. Denunció una “campaña de guerra sucia” para dañar su imagen. Ávila indicó que el TSE evaluará si Tapia Zambrana cumple con los requisitos para postular a la Presidencia.

Copa dice que eligió a Richter porque aporta «experiencia» y ayudará a cumplir su plan

La candidata presidencial Eva Copa aseguró este miércoles que eligió a Jorge Richter como su acompañante de fórmula por la «experiencia» que le aporta al proyecto, que considera le ayudará a cumplir su plan de gobierno. «Jorge es una persona que ha hecho una evaluación muy seria en torno a la coyuntura de nuestro país, nosotros nos caracterizamos por la juventud y la experiencia, la renovación en el aire político y, sobre todo, llevamos propuestas de reconciliación, no de confrontación», declaró la alcaldesa de El Alto. El lunes 19 de mayo, el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) inscribió la candidatura de Copa para la Presidencia y de Richter para la Vicepresidencia. Para la candidata, su binomio representa el «tejido social» que le permitirá cumplir su oferta electoral. «Haber hecho esta combinación, este tejido social, nos va a ayudar a cumplir con la expectativa que tiene la gente», manifestó. Copa es la única mujer dentro de los 10 binomios inscritos.

Envían a la cárcel a Antonio Parada, exfuncionario acusado de desviar fondos del municipio cruceño

Luego de ser sentado en el banquillo de acusados, Antonio Parada, el ex jefe de Recursos Humanos del municipio, fue enviado a la cárcel de Palmasola con detención preventiva. El ex funcionario es investigado dentro del caso ‘ítems fantasmas’, sindicado de desviar fondos del municipio con un daño económico de más de 1 millón de bolivianos. El tribunal séptimo de sentencia, dictó detención por 180 días. El exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña está acusado de crear más de 800 ítems fantasmas. Antonio Parada Vaca, exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y principal acusado en el caso ítems fantasmas, deberá cumplir detención preventiva en la cárcel de Palmasola. Así lo determinó este miércoles el Tribunal Séptimo de Sentencia, tras la solicitud presentada por el Ministerio Público. Durante la audiencia, la comisión de fiscales a cargo del caso argumentó que existe riesgo de fuga y de obstaculización en el proceso.

Gobierno anuncia incremento de 4,19% para rentistas del Senasir, que se da en función a la variación de la UFV

Cerca al mediodía de este miércoles, el Ministerio de Economía informó que se aprobó el incremento del 4,19% en las rentas para los beneficiarios del sistema de reparto. Montenegro afirmó que el incremento en estas rentas se da en función a la variación anual de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV). El ministro señaló que el mayor incremento es de Bs 169,41, para los que menos renta reciben, y 63 bolivianos para los que perciben más recursos. Señaló que son 71.823 las personas que percibirán una mejora en sus rentas. Además, que significa un incremento de 11,3 millones de bolivianos cada mes para las rentas.

