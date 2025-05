El FMI señala que restablecer la estabilidad depende de un ajuste fiscal gradual y una devaluación del tipo de cambio

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

FMI dice que las políticas actuales son insostenibles y sugiere a Bolivia un cambio para evitar un ajuste desordenado. Agroindustriales reportan normal distribución de aceite y advierten que el problema es el contrabando. Ante el alejamiento de Andrónico, dirigentes de MTS anuncian a Patzi como su candidato presidencial. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– FMI dice que las políticas actuales son insostenibles y sugiere a Bolivia un cambio para evitar un ajuste desordenado

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que Bolivia atraviesa una situación económica delicada y que, de mantenerse las políticas actuales, el país se arriesga a enfrentar un “ajuste desordenado” con fuertes consecuencias sociales y económicas, según lo reflejado su evaluación sobre la economía boliviana, bajo el Artículo IV del Convenio Constitutivo del organismo, concluida en marzo de 2024. El organismo instó a las autoridades bolivianas a adoptar cambios urgentes en su modelo económico, apuntando hacia un ajuste fiscal gradual y una devaluación inicial del tipo de cambio como medidas clave para restablecer la estabilidad macroeconómica, tema que ya había sido advertido en 2024. “Las autoridades podrían optar por implementar un ajuste fiscal drástico y anticipado. Aliviar la presión sobre las reservas y mantener el tipo de cambio fijo requeriría un ajuste fiscal inicial en 2024 de alrededor del 3% del PIB en relación con los planes presupuestarios actuales”, reza el reporte.

– Agroindustriales reportan normal distribución de aceite y advierten que el problema es el contrabando

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), Jorge Amantegui, informó que la distribución de aceite comestible se realiza con normalidad y bajo control estatal, pero alertó que si se refleja una situación distinta en el mercado interno se debe al contrabando hacia países vecinos. “El aceite está normal, nosotros estamos distribuyendo los cupos establecidos por el gobierno”, sostuvo el dirigente al precisar que cada mes se distribuyen 6.000 toneladas de aceite. “Estamos entregando semanalmente y verificando las entregas, cantidades y destinos junto con el Viceministerio de Políticas de Industrialización”, afirmó. Sin embargo, Amantegui alertó que gran parte del aceite está saliendo ilegalmente del país, es decir, saliendo vía contrabando a países como Perú y Argentina, donde el precio del producto es mayor: en Bolivia, el litro está estipulado a Bs 13 a granel y a Bs 14 en botella especial de 900 ml, mientras que en Perú supera los Bs 26.

– Comisión detecta que YPFB pagó $us 166,6 millones más del monto real a Botrading por venta de combustible

La subsidiaria Botrading S.A. se adjudicó 12 contratos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para el suministro de combustible por $us 661,4 millones, pero la estatal petrolera pagó un total de $us 828 millones. Esto demuestra una diferencia de $us 166,6 millones, según el informe final de la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó el caso. “Según el registro oficial de YPFB sobre los contratos adjudicados a YPFB S.A./Botrading S.A. el monto total de estos contratos es de $us. 661.414.939 y según el registro oficial de pagos de YPFB, el total de los contratos adjudicados es de $us. 828.047.076; se hicieron 264 pagos en las gestiones 2023, 2024 y 2025 – el último pago registrado es del 07/04/2025 correspondiente al Contrato GLC/ULGD 040). La diferencia es de $us 166.632.137. En consecuencia, según estos datos oficiales, YPFB pagó a YPFB Internacional/Botrading, por demás y fuera de contrato, $us 166.632.137”, señala el documento.

– El Gobierno afirma que no fue notificado y que seguirá trabajando en el proyecto del litio

El Gobierno nacional aclaró este miércoles que no ha recibido ninguna notificación oficial de la justicia sobre una presunta medida cautelar que ordena la suspensión de los contratos del litio, en el Salar de Uyuni, en Potosí, firmados con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC. Por tanto, afirma que el proyecto continuará avanzando conforme a los procedimientos establecidos. El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, explicó que tanto el Ministerio de Hidrocarburos como la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) no fueron notificados legalmente con ninguna resolución. “Ratificamos que no existe proceso judicial en nuestra contra ni contra los contratos firmados, que además no surten efecto hasta su aprobación en la Asamblea Legislativa”, indicó. En ese contexto, sostuvo que el proyecto seguirá su curso, y que ambos contratos ya fueron remitidos a la comisión legislativa correspondiente.

– Ante el alejamiento de Andrónico, dirigentes de MTS anuncian a Patzi como su candidato presidencial

“Como Alianza Popular, al estar habilitados, tendríamos que sustituir a candidatos: binomio, senadores, diputados (…) Félix Patzi es el candidato a la Presidencia; se buscará a su acompañante”. Con esas palabras, los líderes del Movimiento Tercer Sistema (MTS) buscan una solución al alejamiento de Andrónico Rodríguez y una salida para continuar en carrera en las elecciones de agosto. «Tenemos registrados a los candidatos en el sistema del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a los que podemos sustituir», aseguró el presidente departamental de MTS en Cochabamba, Erick Morales, según Unitel. El martes, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz falló en contra del MTS al conceder la tutela a Maziel Terrazas, quien presentó un amparo constitucional en el que observaba la conformación de la directiva del partido en 2024. Este es el segundo fallo judicial en contra del MTS, cuyo representante legal ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es Patzi.

– «Evistas» advierten con activar el bloqueo de carreteras pidiendo la renuncia del presidente Arce

Las organizaciones sociales “evistas” advirtieron con el bloqueo de carreteras por la renuncia del mandatario Luis Arce y ante el rechazo a la inscripción del Evo Morales como candidato presidencial para las elecciones generales. La posible medida de presión fue mencionada después que pasado el mediodía de este miércoles una marcha en la sede de gobierno haya sido gasificada por la Policía cuando intentaba ingresar, por la fuerza, a la plaza Murillo. “Si no nos van a dejar participar (de las elecciones), nos veremos obligados a salir a las carreteras, seguir movilizándonos en las calles, por más que nos manden a los policías a gasificar, a reprimir, no nos van a vencer”, afirmó la vicepresidenta de la organización política Evo Pueblo, Elizabeth Paco. El dirigente campesino, Vicente Choque, hizo un llamado a la unidad de todos los sectores que apoyan al expresidente a continuar con el estado de emergencia y las marchas de protesta contra el Gobierno.

– Régimen Interior señala que protestas buscan “derrocar” al Gobierno

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, señaló que las protestas vividas en La Paz y diferentes puntos del país buscan derrocar al gobierno legalmente constituido. Convocó a los movilizados a enmarcarse en el estado de derecho vigente en el país, para evitar más perjuicios a la población. “Esta conducta de haber intentado tomar la plaza Murillo, centro político, está vinculada a la ilegalidad (…). Hay un desafío a la institucionalidad democrática, hemos conocido varias versiones que han circulado en redes y medios de comunicación nos permite afirmar que se está llamando a derrocar al poder legalmente constituido”, indicó Aguilera en conferencia de prensa. Manifestó que la exigencia de las protestas, sobre la candidatura de Evo Morales en las Elecciones 2025, son competencias de un Órgano Electoral que es independiente del Ejecutivo. “Esto nos permite afirmar que estas movilizaciones no tienen otro objetivo que deponer el orden legalmente constituido”, señaló.

– Advierten que Morales intentará de todo para que no haya elecciones

El analista político Carlos Saavedra advirtió que el expresidente Evo Morales buscará impedir la realización de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto, ante el riesgo de quedar sin representantes en la Asamblea Legislativa y, por tanto, del sistema institucional. “Evo Morales va a intentar de todo para que no haya elección”, aseguró Saavedra en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. “Él tiene dos problemas graves. No está habilitado como candidato y, cómo va la cosa, ni siquiera tendrá representación en la Asamblea. Y si él no está en el sistema institucional, va a estar permanentemente en las calles, lo que representa una amenaza directa a la gobernabilidad del próximo gobierno”, advirtió Saavedra. Para el analista, Bolivia atraviesa una crisis multidimensional, donde los factores económicos, sociales, políticos e institucionales se entrelazan de forma peligrosa.

– UCS resalta que el plazo para sustituir candidatos vence el 3 de julio

En momentos en que se dio a conocer un acercamiento con Andrónico Rodríguez, Unidad Cívica Solidaridad (UCS) aclaró que la alianza la Fuerza del Pueblo, de la que es parte, mantiene un diálogo “con todos” y que no cerró “con nadie”. Resaltó que esta negociación no será rápida, debido a que el plazo para sustituir candidaturas vence el 3 de julio. La posición fue expresada por Luciano Negrete, dirigente de UCS, quien señaló que no se debe “centrar” la negociación de este partido sólo con Rodríguez, debido a que no es el único con quien mantienen negociaciones. “Se habla con todos, no hemos cerrado absolutamente con nadie. pero las puertas de la Fuerza del Pueblo están abiertas para todos los sectores populares”, afirmó Negrete. El dirigente de UCS también descartó posiciones en sentido de que esta negociación acabará “mañana o pasado mañana”. El 6 de junio el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicará la lista de candidatos habilitados e inhabilitados.

– El binomio Rodríguez-Prado definirá su sigla este viernes 30 de mayo

Mariana Prado, compañera de fórmula de Andrónico Rodríguez, aclaró este miércoles que el binomio aún no definió con qué sigla electoral participará en las elecciones generales. “Todas las conversaciones siguen en curso. No existe ningún acuerdo definitivo con ninguna contienda política”, afirmó en entrevista con Urgente.bo, donde también desmintió versiones que la vinculan con una supuesta imposición del exvicepresidente Álvaro García Linera. Según Prado, el binomio se inscribió inicialmente mediante la Alianza Popular (una plataforma conformada por tres partidos), pero dicha inscripción está en pausa por decisiones judiciales. “Esa inscripción ha sido puesta cautelarmente en espera hasta que se resuelvan dos recursos que estaban pendientes, tanto en el Beni como en La Paz”, explicó. Una vez superadas esas impugnaciones, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá pronunciarse sobre la validez de la personería jurídica de la alianza.